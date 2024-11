"Gà đẻ trứng vàng" của VinFast đến tay khách Indonesia, hãng xe Việt chạy nước rút bàn giao 80.000 chiếc

VinFast bàn giao ô tô điện VF 5 cho khách hàng Indonesia

VinFast Auto vừa công bố chính thức bàn giao mẫu ô tô điện VinFast VF 5 tại thị trường Indonesia trong khuôn khổ sự kiện Gaikindo Jakarta Auto Week, diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 01/12/2024.

Chỉ sau hơn 9 tháng gia nhập thị trường Indonesia, VinFast đã chính thức bàn giao hai mẫu ô tô điện thuộc phân khúc phổ biến nhất là VF 5 (phân khúc A) và VF e34 (phân khúc C).

VF 5 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong 10 tháng đầu năm nay, góp phần quan trọng giúp hãng trở thành thương hiệu chiếm thị phần số 1 tại thị trường nội địa tại Việt Nam . Tiếp nối thành công trong nước , VF 5 sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của VinFast trong quá trình chinh phục thị trường Indonesia dựa trên 3 giá trị : xe tốt - giá tốt - chính sách hậu mãi cực tốt.

VF 5 là mẫu ô tô điện thứ hai VinFast bàn giao tại thị trường Indonesia. Trong hình là khách hàng Indonesia nhận bàn giao VF 5 trong khuôn khổ sự kiện Gaikindo Jakarta Auto Week 2024.

VF 5 sở hữu thiết kế khỏe khoắn, kích thước nhỏ gọn . Đặc biệt, với lợi thế là xe điện, VF 5 không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành, không phát thải mà còn không bị áp dụng hạn chế lưu thông theo biển số chẵn - lẻ như xe xăng tại Jakarta. Điều này cho phép người dùng tự do di chuyển trên mọi tuyến đường, bất kể ngày trong tuần, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi tối đa.

Tại thị trường này, VinFast đang áp dụng ưu đãi cho khách hàng mua xe, theo đó giá lăn bánh tại Jakarta của VF 5 là 286.450.000 IDR (kèm pin) và 218.250.000 IDR (áp dụng chính sách thuê pin). VinFast cũng áp dụng chính sách bán hàng đa dạng, theo đó, người mua xe có thể chọn phương án mua thuê pin hoặc mua kèm pin ô tô điện VF 5, với chi phí thuê pin chỉ từ 990.000 IDR/tháng.

Ngoài ra, hãng xe thương hiệu Việt cũng áp dụng chính sách mua lại xe cũ ưu đãi, theo đó, sau 6 tháng, xe bán lại có thể được thu 90% giá trị, dùng sau 1 năm bán lại có thể được thu 86%, sau 2 năm lên tới 78%, và sau 3 năm lên tới 70% giá trị xe.

Song song đó, tại Indonesia, VF 5 được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng tốt nhất thị trường với thời hạn lên tới 7 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho xe, và 8 năm không giới hạn số lượng km cho pin.

VinFast đẩy mạnh mục tiêu bàn giao 80.000 xe điện trong năm 2024

Tại thị trường Việt Nam, trong nửa đầu năm, VinFast ghi nhận tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái. Với vị trí dẫn đầu phân khúc, VF5 đã trở thành động lực chính đằng sau hiệu suất bán hàng mạnh mẽ của Công ty. Hơn nữa, VinFast đã bắt đầu bàn giao mẫu mini e-SUV VF 3 được mong đợi trong Quý 3.

VinFast tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường Mỹ, tập trung giới thiệu sản phẩm và chiến lược kinh doanh với các đối tác chính. Tính đến hết quý II, VinFast đã thiết lập hệ thống showroom và cửa hàng đại lý tại 8 bang trên khắp nước Mỹ.



Tại Canada, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng 15% so với quý trước. Đà tăng trưởng tiếp tục kéo dài sang quý II với lượng xe giao trong tháng 7, 8 đạt mức cao nhất trong vòng 12 tháng qua.

Với thị trường Đông Nam Á, sau khi chính thức gia nhập thị trường Indonesia chưa đầy nửa năm, VinFast đã mở rộng mạng lưới phân phối với 16 showroom tại các thành phố lớn như Jakarta và Surabaya. Song song với việc mở rộng mạng lưới bán hàng, VinFast đã động thổ nhà máy CKD tại Indonesia và chính thức giao lô xe VF e34 tay lái nghịch đầu tiên. Tiếp đến là mẫu xe VF 5.

Tại Philippines, VinFast cũng đã mở bán mẫu xe điện VF 7.

VinFast đang tăng tốc về đích, cán mốc 80.000 xe bàn giao cho khách hàng.

Hãng xe điện Việt Nam cũng đã có cửa hàng đầu tiên tại UAE trưng bày các dòng xe điện gồm VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9, đánh dấu việc chính thức có mặt ở thị trường Trung Đông, hôm 28/10.

Về kế hoạch năm 2024, VinFast mục tiêu bàn giao khoảng 80.000 xe trong năm nay.

Chỉ tính riêng quý II, hãng đã giao 13.172 xe điện, tăng 44% so với quý I và 43% so với cùng kỳ năm 2023, nâng tổng số lượng xe được giao trong nửa đầu năm 2024 lên 22.348 xe, đánh dấu mức tăng trưởng 101% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến hết tháng 10, VinFast cho biết bàn giao hơn 51.000 ô tô điện các loại, đứng trên Toyota và Hyundai Việt Nam. Đây chính là bước đà cực mạnh cho hãng xe thương hiệu Việt cán mốc tại 80.000 xe. Trong đó, các mẫu xe chủ lực giúp doanh số VinFast thăng hoa là VF 3 với gần 5.000 chiếc và VF 5 hơn 2.600 chiếc, hứa hẹn sẽ bùng nổ cuối năm.