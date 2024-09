“Gã khổng lồ” Boeing lại gặp sóng gió

Theo tờ Wall Street Journal, tình trạng thiếu hụt phụ tùng và nhiều vấn đề khác đã khiến Boeing phải “bỏ kho” khoảng 200 máy bay và chịu lỗ khoảng 1 tỷ USD/tháng. Một số máy bay của Boeing còn bị bỏ bên ngoài nhà máy và thậm chí cả trong bãi đậu xe của nhân viên do thiếu nội thất hoặc động cơ. Sự chậm trễ về linh kiện là do tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng kéo dài kể từ đại dịch Covid-19. Theo đó, các nhà cung cấp ghế ngồi không thể cung ứng nhu cầu của Boeing, đặc biệt là đối với hàng hóa cao cấp. Ông Ron Epstein, nhà phân tích hàng không vũ trụ tại Bank of America (Mỹ) cho rằng triển vọng giao máy bay và giải phóng kho bãi của Boeing vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, bà Stephanie Pope - Giám đốc điều hành Boeing cho biết họ hy vọng đạt sản lượng 38 chiếc 737 MAX mỗi tháng vào cuối năm nay.