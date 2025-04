Gã khổng lồ TowerCo "họ" Viettel ước lãi quý 1/2025 tăng trưởng 7%

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - mã CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 3/2025 với doanh thu đạt 992,9 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu ngoài Tập đoàn đạt 357,4 tỷ đồng, tăng 9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 54,3 tỷ đồng, ghi nhận đà tăng trở lại sau 2 tháng liền trước sụt giảm.

Luỹ kế 3 tháng đầu năm, Viettel Construction ghi nhận doanh thu đạt gần 2.757 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 154 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 7% so với cùng kỳ 2024. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã thực hiện khoảng 20% kế hoạch cả năm đề ra.

Năm 2025, Viettel Construction lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 13.968 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 721,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 6,7% so với thực hiện 2024. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, doanh nghiệp này sẽ phá kỷ lục lợi nhuận lập được vào năm ngoái.

Viettel Construction được biết đến là TowerCo số 1 Việt Nam. Tính đến cuối tháng 3/2025, doanh nghiệp sở hữu 10.350 trạm BTS; 2,45 triệu m2 DAS; 2.716 km truyền dẫn; 16,92 MWp năng lượng mặt trời. Lũy kế 340 trạm BTS có lớn hơn 02 nhà mạng trở lên thuê vị trí. Tỷ lệ dùng chung đạt 1.03.

Với mảng Vận hành khai thác, Viettel Construction đảm bảo chất lượng và an toàn mạng lưới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Viettel; ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động VHKT bao gồm xây dựng 02 báo cáo tự động trên nền BI để cảnh báo sớm và xây dựng kế hoạch ứng dụng AI cho các công việc thường trình của lực lượng VHKT. Xây dựng cẩm nang xử lý các tình huống đặc thù trong công tác phòng chống thiên tai; triển khai công tác đảm bảo chất lượng công tác VHKT sẵn sàng cho mùa nắng nóng năm 2025. Đảm bảo 100% KPIs mạng và xử lý sự cố truyền dẫn cho nhà mạng Mytel (Myanmar), Metfone (Cambodia) và các TowerCo khác.

Với mảng Xây dựng, các dự án B2B tiêu biểu như Dự án căn nhà thấp tầng An Điền, Dự án nhà máy điện rác, Dự án trường đại học Thái Nguyên, Dự án nhà máy giấy bao bì Long An,... Lũy kế nguồn việc đạt 236,5 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024).

Với dự án B2C&SME, nguồn việc đạt 761,7 tỷ đồng (B2C: 437,8 tỷ đồng; SME: 322,4 tỷ đồng; Nội thất: 1,5 tỷ đồng). Nguồn việc tăng trưởng 32% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ phủ công trình do Viettel Construction xây dựng đạt 696/701 huyện (tương đương 99%); 2.974/10.609 xã (tương đương 28%).

Với mảng Giải pháp tích hợp, Viettel Construction trong tháng 3 đã ký hợp đồng và triển khai NLMT cho 460 doanh nghiệp và hộ gia đình, tổng công suất 6 MWp. Đồng thời, công ty triển khai chương trình phủ xã các hệ thống NLMT áp mái, cung cấp và lắp đặt cho 911 khách hàng, phủ thêm 165 xã trong quý 1, tỷ lệ phủ xã đạt 27,4%.

Công ty cũng ký thành công hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống điện và khí nén cho Công ty CP May mặc Sơn Hà tại Thái Bình, triển khai dự án “Sóng và máy tính cho em” cho Sở GDĐT Đắc Nông. Đạt 2,7 triệu user cài app AIO do CTR phát triển, phát triển mới 14,5 nghìn khách hàng mới.

Với mảng dịch vụ kỹ thuật, công ty đáp ứng 100% các KPI triển khai dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, vận hành cho khách hàng Hộ gia đình và doanh nghiệp; trienr khai thi công hệ thống cáp quang (Wifi) cho CĐT Công ty TNHH xây lắp viễn thông Quang Minh.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu CTR đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/4 tại mức 87.000 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 9.951 tỷ đồng.