‘Gã nhà quê’ Viettel và câu chuyện tốt hơn chứ không phải tốt nhất ở Better Choice Awards 2023

Nếu đánh giá thương hiệu của ngày hôm nay, Viettel là thương hiệu số 1 Việt Nam với trị giá gần 9 tỷ USD (theo đánh giá của Brand Finance năm 2023) – đứng số 1 Đông Nam Á trong lĩnh vực viễn thông. Thế nhưng, ngược dòng thời gian gần 20 năm trước khi mới cung cấp dịch vụ di động, đây là thương hiệu của một "gã nhà quê".



Nói là "nhà quê" vì dịch vụ của họ cung cấp không thể so sánh với 2 "ông lớn" trên thị trường lúc đó là MobiFone và VinaPhone cả về chất lượng, hình ảnh, vùng phủ sóng, sự đa dạng của dịch vụ… Nếu cứ nhìn vào những điểm yếu đó và đánh giá tổng thể toàn diện, chắc Viettel chẳng thể cạnh tranh được.

Thế nhưng, Viettel lại là thương hiệu được người tiêu dùng chọn nhiều nhất khi đăng ký dịch vụ mới, vượt xa cả 2 nhà mạng MobiFone và VinaPhone dù họ có nhiều điểm vượt trội. Vào ngày đó, lý do đơn giản khiến Viettel được chọn bởi họ "nhà quê" nhưng thực sự dễ mến và quan trọng nhất là giá rẻ hơn hẳn, đồng thời có nhiều chiêu thức rất sáng tạo khi bán hàng cũng như khuyến mại.

Người tiêu dùng có lý lẽ riêng của họ khi lựa chọn Viettel mà không phải là MobiFone và VinaPhone. Họ không chọn dịch vụ tốt nhất (The best) mà chọn một thứ tốt hơn (The better). Tốt hơn đã chiến thắng tốt nhất và đi kèm với nhiều yếu tố đổi mới, sáng tạo bắt đầu với việc bán hàng, khuyến mại, và xây dựng hạ tầng, Viettel bổ sung thêm nhiều yếu tố khác như gói cước, mô hình kinh doanh, công nghệ mới…

Và sự lựa chọn tốt cái tốt hơn (The better) của người tiêu dùng Việt Nam gần 20 năm trước đã tạo nên một Viettel như ngày hôm nay. Điều thú vị là cái tốt hơn mà Viettel từng làm tại Việt Nam còn thành công ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong số 10 quốc gia nước ngoài mà Tập đoàn này đang kinh doanh, Viettel đã chiếm vị trí số 1 về thị phần viễn thông tại 6 nước (Campuchia, Lào, Burundi, Đông Timor, Myanmar, Haiti) cùng với sự lựa chọn "tốt hơn" dành cho người tiêu dùng ở đó.

Thời kỳ đầu, trên bàn làm việc của các nhân viên Call Center của Viettel có một chiếc gương rất đặc biệt với dòng chữ "Smile customer can hear you" (tạm dịch: Hãy cười thật tươi khi giải đáp cho khách hàng, họ sẽ "nghe" được điều đó). Và rất nhiều nhân viên Call Center của Viettel đã thực sự làm điều này.

Khi mới vào tất cả các thị trường này, Viettel đều mang đến sự lựa chọn tốt hơn dành cho người dân ở khu vực nông thôn, khi các nhà mạng trước đó đều "bỏ quên" khách hàng nơi đây. Cũng giống như ở Việt Nam gần 20 năm trước, dù không thể so sánh về chất lượng dịch vụ, vùng phủ, thường hiệu (xét về tổng thể)… nhưng các thương hiệu của Viettel ở nước ngoài đều có đặc điểm như có ở công ty mẹ: giá rẻ hơn, dễ thương hơn, linh hoạt và sáng tạo hơn những nhà cung cấp cũ.

Tất nhiên, bên cạnh việc tạo ra lợi thế ban đầu, những thương hiệu nước ngoài của Viettel tiếp tục đổi mới, sáng tạo không ngừng để tạo thêm những sức mạnh cạnh tranh mới để vươn lên vị trí số 1 trên thị trường. Họ đã tiếp tục chứng minh rằng, một lựa chọn tốt hơn đi kèm với sự đổi mới, sáng tạo không ngừng sẽ giúp giành được cả trái tim và lý trí của người tiêu dùng.

Cũng chính vì thế, ông Vũ Quốc Huy – Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã lựa chọn Viettel làm ví dụ nổi bật để giới thiệu cho giải thưởng Better Choice Awards 2023, với thông điệp: "Tốt hơn" chứ không phải "Tốt nhất".

Trong đời sống hàng ngày, Viettel không phải là ví dụ duy nhất cho việc người tiêu dùng lựa chọn "tốt hơn" chứ không phải "tốt nhất". Như chia sẻ của Bạch Thành Trung - Admin VOZ (một thành viên của Hội đồng thẩm định Better Choice Awards 2023): "Một chiếc xe giá 10 tỷ đồng hẳn là tốt hơn chiếc xe 500 triệu đồng. Tuy nhiên, tính tới tính lui, về sự phù hợp với khả năng của phần lớn người tiêu dùng thì chiếc xe nửa tỷ đồng có thể đáng mua hơn". Đó chính là lý do mà với người tiêu dùng, tìm ra sự lựa chọn "tốt hơn" quan trọng hơn nhiều so với việc tìm ra sản phẩm "tốt nhất".



Trong buổi ra mắt giải thưởng Better Choice Awards 2023, ông Vũ Quốc Huy – Giám đốc NIC nói: "Better Choice Awards không chỉ là một giải thưởng thông thường mà còn là một nền tảng tôn vinh những sản phẩm mang tính đổi mới sáng tạo, những sản phẩm được thiết kế và phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng một cách tối ưu".

Người đứng đầu Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết thêm, Better Choice Awards sẽ tôn vinh những thành tựu xuất sắc và khích lệ những ý tưởng đột phá trong ba lĩnh vực quan trọng: Công nghệ, Xe và Tiêu dùng dịch vụ. Trong đó, ông Vũ Quốc Huy nhấn mạnh: "Người tiêu dùng mới là thước đo đánh giá cuối cùng cho thành công của sản phẩm. Cái họ cần là sản phẩm đúng nhu cầu, phù hợp với điều kiện cá nhân của mình".

Theo đó, để đáp ứng đúng với "thước đo đánh giá cuối cùng", Ban Tổ chức đã đưa vào nhiều tiêu chí như đột phá, sáng tạo, hiệu suất và sự phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Dựa trên những tiêu chí này, Hội đồng thẩm định sẽ lựa chọn những sản phẩm xuất sắc nhất trong mỗi lĩnh vực để trao tặng giải thưởng. "Không nhất thiết phải là những thứ 'tốt nhất, đắt nhất' mà là những gì người tiêu dùng kỳ vọng, mong chờ - một lựa chọn thật sự 'tốt hơn' so với những gì người tiêu dùng đang có", ông Huy nói.

Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia khẳng định: "Nhận được đề cử Better Choice Awards đồng nghĩa với việc sản phẩm của thương hiệu đã được bảo chứng về mặt chất lượng và sự tin dùng bởi các chuyên gia tiêu biểu trong ngành, những nhân vật có tầm ảnh hưởng tích cực trong xã hội và cộng đồng - những người dùng cuối cùng".

Người đứng đầu NIC chia sẻ thêm: "Chúng tôi tin tưởng rằng việc đưa Better Choice Awards đến với hàng triệu khán giả chính là để chia sẻ, để cùng nhau khai phá, tôn vinh công nghệ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng để phá bỏ các ranh giới và tạo ra tác động tích cực đến xã hội".

Better Choice Awards là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa, không chỉ đối với các nhà sản xuất và nhà cung cấp sản phẩm, mà còn đối với người tiêu dùng. Đây là một sự kiện mang tầm quốc gia, nằm trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) và Lễ Khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ ngày 28/10 - 1/11.

Better Choice Awards 2023 có 3 hạng mục giải thưởng: Smart Choice Awards, Car Choice Awards, và Innovative Choice Awards Với hạng mục Smart Choice Awards, đây là những sản phẩm, giải pháp công nghệ đột phá, từ các ứng dụng di động thông minh, các thiết bị, phụ kiện cá nhân cho tới thiết bị gia dụng mang lại lợi ích thiết thực và tiện ích cho cuộc sống hàng ngày của người dùng. Car Choice Awards đề cao những sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực ô tô hướng tới người tiêu dùng, được đánh giá dựa trên hiệu suất, khả năng vận hành, tính thẩm mĩ, tính bền vững và các tính năng an toàn. Hạng mục Innovative Choice Awards là giải thưởng khích lệ những sản phẩm thương hiệu có tính đổi mới sáng tạo vừa ra mắt và vinh danh những sản phẩm, thương hiệu thành công trong việc chinh phục người Việt với tinh thần "không ngừng đổi mới sáng tạo".