Galaxy ME làm ăn ra sao?

Galaxy Play sở hữu lợi thế lớn về kho phim bản quyền hơn 10.000 giờ. Ảnh Internet

CTCP Giải trí và Giáo dục Galaxy (Galaxy Media and Entertainment – viết tắt: Galaxy ME) vừa công bố các chỉ tiêu tài chính năm 2022. Theo đó, năm 2022 công ty này lỗ sau thuế gần 623 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó lỗ 371 tỷ đồng. Tính ra, ROE công ty âm đến 239,3%.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu Galaxy ME ghi nhận đạt gần 260,1 tỷ đồng, giảm 69% so với năm 2021. Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản công ty này ở mức 1.612 tỷ đồng, giảm 14 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Nợ phải trả đạt 1.352 tỷ đồng, tăng 73,5%, trong đó dư nợ trái phiếu là 200 tỷ đồng, giảm nhẹ 3 tỷ đồng so với đầu năm.

Từ tháng 6/2021-12/2021, theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Galaxy ME đã phát hành 8 lô trái phiếu, huy động thành công 200 tỷ đồng.

Ngoài ra vào ngày 30/8/2022, Galaxy ME đã tăng vốn điều lệ từ 1.050 tỷ đồng lên mức 1.350 tỷ đồng, trong đó Vietnam Investment Fund nắm giữ 26,78%.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn , Galaxy ME được thành lập vào tháng 5/2013 và vận hành theo mô hình tập đoàn với hệ sinh thái đa dạng trong các lĩnh vực: Sản xuất và phát hành phim (Galaxy Studio), Nền tảng xem phim trực tuyến (Galaxy Play), Nền tảng giáo dục trực tuyến (Galaxy Education), Xuất bản và truyền thông trực tuyến (Galaxy Media).

Trong đó, Galaxy Studio là nhà sản xuất và phát hành phim lớn nhất Việt Nam với rất nhiều phim Việt thành công về cả doanh thu và giải thưởng trong và ngoài nước như: "Quả Tim Máu", "Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ xanh", "Em và Trịnh", "Mắt Biếc",… Galaxy Studio cũng là nhà phát hành phim độc quyền cho Hãng Walt Disney, Hãng Sony Picture và các hãng phim độc lập danh tiếng của thế giới tại Việt Nam. Còn Galaxy Play là nền tảng xem phim trực tuyến tiên phong nội dung bản quyền hợp pháp.

Ở chi tiết đáng chú ý, tháng 8/2020, Galaxy ME đã đầu tư chi phối vào CTCP Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục (Hocmai). Thương vụ này đánh dấu sự gia nhập chính thức của Galaxy vào lĩnh vực giáo dục trực tuyến đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Đến tháng 10/2020, ông Phạm Giang Linh- Tổng giám đốc Galaxy Education cũng đã trở thành người đại diện pháp luật tại Hocmai.

Đứng sau sự phát triển của Galaxy ME là đội ngũ nhà sáng lập và lãnh đạo với nền tảng tài chính – ngân hàng cực kỳ vững chắc. Hiện tại, Chủ tịch HĐQT của công ty này là ông Trịnh Bằng. Doanh nhân này chính thức tham gia HĐQT Galaxy ME từ tháng 7/2022, và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 1/2/2023.

Ông Trịnh Bằng tốt nghiệp Cử nhân ngành Kỹ sư Hệ thống, Đại học Virginia (UVA) và là thành viên của YPO. Ông từng giữ vị trí Giám đốc khối chiến lược và phát triển ngân hàng của Techcombank và có 18 năm làm việc tại Morgan Stanley, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, danh sách HĐQT Galaxy ME còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, điển hình như Cựu CEO FPT Trương Đình Anh. Doanh nhân này thuộc thế hệ lãnh đạo thứ hai tại FPT và là người đặt nền móng xây dựng FPT Telecom, FPT Online. Ông cũng từng được ban lãnh đạo và cổ đông FPT đặt nhiều kỳ vọng khi đảm nhiệm chiếc "ghế nóng" tổng giám đốc của tập đoàn này.

Tuy nhiên, tới tháng 9/2012, sau gần 20 tháng ngồi ghế nóng, ông Trương Đình Anh đã rời vị trí CEO FPT. Đến tháng 5/2019, cái tên Trương Đình Anh được nhắc tới trong vai trò Thành viên HĐQT tại Galaxy ME.

Cũng trong thời điểm này, bên cạnh ông Trương Đình Anh, HĐQT Galaxy ME còn có 4 thành viên khác, bao gồm cựu Chủ tịch HĐQT Đinh Thị Hoa (SN 1961) và các ông/bà Jonah Shahn Levey (SN 1971, quốc tịch Mỹ), Trần Vũ Hoài (SN 1961), David Đỗ (SN 1974) và Hoàng Thị Mai Hương (SN 1962).

Bà Đinh Thị Hoa còn là Phó Chủ tịch của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS), Thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Ngoài ra, vào năm 2015, bà Hoa tham gia ứng cử Thành viên HĐQT CTCP Cơ điện lạnh (REE) và gắn bó cho tới hết nhiệm kỳ (năm 2018).

Trong khi đó, ông David Đỗ là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn HIPT nhiệm kỳ 2015 - 2022, giám đốc điều hành VI Group. Trước đó, ông David Đỗ được biết tới là thành viên sáng lập Eachnet (Ebay), nhà quản lý về chiến lược mua bán – sát nhập, đầu tư và liên doanh toàn cầu của Microsoft (năm 2017). Còn bà Hoàng Thị Mai Hương đang là giám đốc và nắm 99% vốn tại Công ty TNHH Multistar, đồng thời đứng tên tại loạt pháp nhân là Công ty TNHH Thương mại sản xuất Sao Kim, Công ty TNHH truyền thông MMS Việt Nam, Công ty TNHH APX Exchange, Công ty TNHH Balance Internet Việt Nam.