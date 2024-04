Game cờ bạc "lộng hành" trở lại

Một vài tựa game bài đổi thưởng, cờ bạc,... Ảnh: VGP

Trong thời gian dài vừa qua, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã liên tục đưa ra các biện pháp để ngăn chặn, nhưng các đơn vị liên quan vẫn chưa tuân thủ một cách triệt để về vấn đề game bài đổi thưởng hay cá cược được quảng cáo và cung cấp một cách công khai trên mạng.

Thông tin từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, định kỳ hàng tháng Bộ TT&TT gửi danh sách các game cờ bạc, game bài đổi thưởng trên kho ứng dụng App Store của Apple hay Google Play Store, yêu cầu các đơn vị này tiến hành ngăn chặn, gỡ bỏ. Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng đã làm việc, yêu cầu Facebook có giải pháp ngăn chặn, không quảng cáo game cờ bạc, đổi thưởng trên nền tảng của mình.

Theo thông tin từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Google Play Store đã đáp ứng khá tốt đối với yêu cầu của Bộ TT&TT, ngăn chặn và gỡ bỏ các ứng dụng đánh bạc và cá cược với tỷ lệ từ 70-80% trong năm 2023 (tăng 55% so với năm 2022). Tuy nhiên, App Store của Apple chỉ đáp ứng được khoảng 50% yêu cầu và thời gian xử lý vẫn kéo dài.

Trong khi đó, Facebook vẫn chưa triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ AI để tự động phát hiện và loại bỏ quảng cáo về trò chơi cờ bạc và đánh bạc. Điều này đã dẫn đến việc quảng cáo vẫn xuất hiện ngày càng thường xuyên trên nền tảng này.

Hơn nữa, để chặn được game cờ bạc, cá cược trên mạng là rất khó do tệ nạn này được quảng cáo công khai trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram… và thanh toán quá dễ.

Theo các chuyên gia, để giải quyết vấn đề này, cần có sự tham gia của Bộ Công an và các bên liên quan. Trong những năm gần đây, lực lượng công an đã tiếp tục đấu tranh chống lại các hoạt động đánh bạc trực tuyến, triệt phá nhiều đường dây tội phạm. Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn đối diện nhiều thách thức khi nhiều trang web về cờ bạc và cá cược vẫn tiếp tục tồn tại.

Cụ thể, theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, 3 năm qua, lực lượng công an đã triệt phá hơn 2.000 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Công an các địa phương gần đây liên tiếp phát hiện và triệt phá các đường dây đánh bạc trực tuyến với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Thế nhưng, nhiều trang game cờ bạc và cá cược vẫn ngang nhiên tồn tại đầy thách thức.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ tại Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam – NCS, việc chặn các trang web cờ bạc và cá cược là một thách thức lớn. Cần tăng cường tuyên truyền và giáo dục pháp luật để người dân chủ động tránh xa các trang web này. Ngoài ra, cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật như chặn tên miền, tuy nhiên hiệu quả của biện pháp này có thể không cao khi các đối tượng tội phạm thường thay đổi tên miền liên tục.

Các chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán cũng đề xuất 2 giải pháp để ngăn chặn hoạt động của các trang web cờ bạc và cá cược ở Việt Nam. Đó là yêu cầu các cửa hàng ứng dụng như Apple và Google loại bỏ các ứng dụng thuộc thể loại này trên kho ứng dụng của họ và chặn thanh toán đối với các trang web này. đặc biệt là kho ứng dụng AppStore. Bởi đa số các khách hàng VIP, nạp tiền chơi cờ bạc hay cá cược là các khách hàng dùng điện thoại của Apple. Trong khi trên kho Google Play Store, các game chủ yếu để lấy lượt người dùng là chính. Còn website là để đối phó khi ứng dụng bị chặn, do chơi game trên trang web không mượt như chơi qua ứng dụng.

Cách thứ hai là chặn thanh toán, được cho là hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp này vẫn gặp nhiều khó khăn do sự linh hoạt của các đối tượng tội phạm.

Chẳng hạn như, hiện các ngân hàng và ví điện tử đang đưa ra rất nhiều biện pháp như làm chặt khâu đăng ký ban đầu, xác thực bằng KYC, kết nối cơ sở dữ liệu khách hàng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… Nhưng những người hoạt động trong lĩnh vực phi pháp vẫn có thể "lách" bằng cách đi mua hoặc thuê lại tài khoản của người khác.

Các đối tượng được nhắm đến ở đây là những đồng bào dân tộc thiểu số, hay những người đi xuất khẩu lao động lâu năm, thậm chí là các sinh viên. Hiện số tiền mua hay thuê một tài khoản dao động từ 80.000 đồng đến 200.000 đồng. Các tài khoản này đều là tài khoản thật nên có thể tiến hành giao dịch bình thường.

Một vấn đề nữa cũng được các chuyên gia đặt ra là trong vài năm gần đây, là các trang web cung cấp game cờ bạc, cá cược đã đưa vào hình thức nạp tiền và giao dịch bằng tiền mã hoá (đồng USDT). Đây là loại tiền chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, nhưng ở một số nước đã bắt đầu phổ biến. Và khi có cung sẽ có cầu. Hiện có rất nhiều cách để người ta có thể chuyển tiền mã hoá USDT này thành tiền USD hoặc thậm chí là tiền Việt. Dòng tiền đi lòng vòng và cơ quan chức năng sẽ rất khó quản lý. Đây là vấn đề đặt ra trong thời gian tới nếu muốn xử lý các trang game cờ bạc, cá cược hiện nay.