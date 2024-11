Cách để kiểm tra xem iPhone bạn đang dùng có hỗ trợ mạng 5G hay không

Hiện tại, các thế hệ iPhone hỗ trợ mạng 5G gồm có: thế hệ iPhone 16 series, iPhone 15 series, iPhone 14 series, iPhone SE (2022), iPhone 13 series và iPhone 12 series. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng mạng 5G (nếu nhà mạng, khu vực và SIM của bạn hỗ trợ) với iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (2022), iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max.

Như vậy, không có mẫu iPhone nào ra mắt trước iPhone 12 hỗ trợ 5G. Điều đó có nghĩa là nếu bạn sử dụng các mẫu iPhone 11 hoặc cũ hơn, bạn sẽ không có kết nối mạng 5G.

Tính đến thời điểm năm 2024 thì thế hệ iPhone mới nhất gồm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đang có tốc độ 5G nhanh nhất, đạt mức băng tần 6GHz với công nghệ 4x4 MIMO, tiêu thụ ít năng lượng khi hoạt động.

iPhone 16 series là thế hệ iPhone mới nhất hỗ trợ mạng 5G.

Từ khi ra mắt iPhone 12, Apple đã tuyên bố rằng, các mẫu điện thoại của hãng có thể đạt được tốc độ mạng 5G lên đến 4Gbps. Đối với iPhone SE (2022), nó có khả năng cung cấp kết nối 5G chậm hơn một chút vì Apple nói rằng sản phẩm này cung cấp kết nối di động 5G dựa trên công nghệ 2x2 MIMO. Trong khi đó, các dòng iPhone 5G khác cung cấp kết nối di động 5G siêu nhanh dựa trên công nghệ 4x4 MIMO.

Tuy nhiên, người dùng sẽ khó lòng có thể đạt được tốc độ tối đa trên mạng 5G của các thế hệ iPhone hỗ trợ. Điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như không gian, thời gian, nhà mạng… Tuy nhiên, bạn có thể hy vọng rằng 5G sẽ cải thiện độ phủ và tốc độ theo thời gian khi cơ sở hạ tầng được cải thiện trong tương lai.