Game thủ thuê khách sạn ở lì suốt 2 năm, giấy vệ sinh đã dùng chất cao như núi trong phòng

Những câu chuyện "khó tin" xảy ra trong khách sạn đôi khi chỉ được biết đến sau khi vị khách rời đi. Không ít nhân viên dọn phòng từng chia sẻ rằng họ có thể bắt gặp đủ tình huống bất ngờ, từ những căn phòng bừa bộn cho tới những cảnh tượng khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, trường hợp xảy ra tại một khách sạn ở Trung Quốc dưới đây vẫn khiến nhiều người phải chú ý vì mức độ quá khó tin.

Theo đó, nhân viên khách sạn đã phát hiện một khung cảnh cực sốc khi mở cửa căn phòng sau khi vị khách lưu trú cuối cùng rời đi. Trước mắt họ là một "ngọn núi" giấy vệ sinh đã dùng cùng rác thải cao gần 1 mét, chất thành từng đống trong phòng.

(Nguồn: The Sun)

Được biết, vị khách này là một người đàn ông được cho là nghiện game trực tuyến. Anh ta đã thuê phòng tại khách sạn và ở lại trong suốt hơn 2 năm trước khi chính thức trả phòng.

Trong suốt khoảng thời gian dài đó, người đàn ông gần như không xuất hiện bên ngoài. Nhân viên khách sạn cho biết họ hiếm khi nhìn thấy vị khách này rời khỏi phòng, thậm chí một số người còn nói rằng họ không biết mặt ông trông như thế nào vì ông hầu như không lộ diện ở các khu vực chung.

Chỉ đến khi người đàn ông rời đi và nhân viên bước vào dọn phòng, quy mô thực sự của tình trạng bên trong mới được hé lộ.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy khắp căn phòng chất đầy hàng nghìn vỏ đồ ăn, chai nước uống rỗng và các hộp thức ăn mang về. Rác thải bị nhồi nhét vào gần như mọi góc trong phòng, từ khu vực bàn làm việc cho đến lối đi.

Ở một số vị trí, đống rác cao tới khoảng gần 1 mét.

(Nguồn: The Sun)

Chiếc bàn trong phòng cùng 2 ghế chơi game gần như bị chôn vùi hoàn toàn dưới lớp rác thải dày đặc. Điều này cho thấy người đàn ông có thể đã dành phần lớn thời gian trong phòng để chơi game, ăn uống ngay tại chỗ và liên tục tích tụ rác mà không hề dọn dẹp.

Tình trạng trong phòng tắm thậm chí còn khiến nhiều người bất ngờ hơn. Rác thải phủ kín gần như mọi bề mặt, trong đó giấy vệ sinh ướt đã dùng được chất thành đống cao hơn cả bồn cầu. Khu vực bồn rửa tay cũng bị bao phủ bởi nhiều vật dụng bỏ đi.

(Nguồn: The Sun)

Sau thời gian dài không được dọn dẹp, sàn nhà còn hình thành một lớp bẩn màu nâu dày đặc, cho thấy căn phòng đã bị bỏ mặc trong tình trạng mất vệ sinh suốt một thời gian rất dài.

Theo nhân viên khách sạn, họ chỉ thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình trạng này sau khi vị khách đã rời đi. Công việc dọn dẹp sau đó trở thành một nhiệm vụ không hề đơn giản.

Đội dọn phòng phải mất suốt ba ngày liên tục để thu gom toàn bộ lượng rác khổng lồ trong phòng và tiến hành khử trùng toàn diện nhằm đưa căn phòng trở lại trạng thái có thể sử dụng.

Dù vậy, phía quản lý khách sạn cho biết ngay cả sau khi đã dọn dẹp xong, căn phòng vẫn còn nhiều dấu hiệu hư hỏng rõ rệt. Do đó, họ sẽ phải tiến hành sửa chữa và cải tạo trước khi có thể mở lại căn phòng cho khách mới.

(Nguồn: The Sun)

Theo mô tả của nhân viên khách sạn, vị khách nói trên được xem là một game thủ "hardcore", người đã thuê phòng trong thời gian dài để phục vụ cho việc chơi game gần như liên tục. Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi ít ai ngờ rằng một căn phòng khách sạn lại có thể biến thành khung cảnh như vậy sau thời gian lưu trú của khách hàng.

(Nguồn: The Sun)