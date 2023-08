Gần 30 bị can đã bị khởi tố, mở rộng điều tra vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Như báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 15/1/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, hiện là Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự 2015.

Báo cáo của cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định, việc khởi tố bị can Nguyễn Cao Trí được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan được xác định có mối quan hệ làm ăn, đầu tư với bị can Nguyễn Cao Trí. Cụ thể, bị can Trương Mỹ Lan có hành vi chuyển cho bị can Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bị can Trương Mỹ Lan bị bắt, bị can Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này nên bị Bộ Công an bắt và khởi tố để điều tra. Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Cao Trí cũng đã nhận tội và bị buộc phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Hiện nay, Cơ quan CSĐT đã kê biên, phong tỏa tài sản của bị can này để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

Như vậy, sau khi thực hiện lệnh bắt và khởi tố bị can Nguyễn Cao Trí, cho đến nay Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án và gần 30 bị can để điều tra các sai phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đến nay, vụ án này vẫn đang trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng chưa công bố thông tin cụ thể.

Như đã thông tin, vào ngày 8/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng với bà Lan, các đồng phạm gồm Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, Trợ lý tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Hồ Bửu Phương (50 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tiếp đó, đến ngày 19/12/2022, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra tại 02 vụ án liên quan đến các sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ sau thời gian 02 tháng khởi tố vụ án.

Do đang trong quá trình điều tra mở rộng, các thông tin về tội danh và các hành vi sai phạm của từng bị can chưa được đại diện C03- Bộ Công an công bố thêm.

Tòa nhà Saigon One Tower (quận 1, TP HCM) thuộc danh sách cần xác minh nguồn gốc đất từ đề nghị của Công an TP HCM. (Ảnh: T.Lữ)

Riêng tại TP HCM, từ đề nghị của Bộ Công an, Công an TP HCM đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM rà soát, xác định và cung cấp thông tin của hơn 150 bất động sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát, cũng như các quyền sử dụng đất có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) Nhà nước liên quan đến tập đoàn này. Theo danh sách đính kèm, có khoảng 156 thửa đất bị công an yêu cầu rà soát tập trung ở các khu vực "đất vàng" của TP HCM, như quận 1, 3, 5, 7, TP Thủ Đức,...

Dù Công an TP HCM và các Sở ngành liên quan chưa công bố thông tin rà soát, thế nhưng sẽ có nhiều sai phạm liên quan đến cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp liên quan sẽ lần lượt được công bố trong thời gian tới khi Bộ Công an và Công an TP HCM thông tin chính thức các kết quả điều tra mở rộng vụ án này./.