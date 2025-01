Gần 30.000 sản phẩm từ Vinhomes, Đất Xanh, KITA… ra hàng tại Hà Nội và Tp.HCM: Ai sẽ thành ‘ngôi sao’ khi thị trường BĐS tới hồi ‘thái lai’?

Nhiều dự án lớn được tháo gỡ pháp lý và "rục rịch" mở bán trở lại khiến cho các doanh nghiệp bất động sản đang được đặt kỳ vọng tốt lên.

Gần 30.000 căn hộ “ra hàng” chỉ tính riêng ở Hà Nội và Tp.HCM

2 tháng cuối năm, loạt doanh nghiệp lớn công bố tin vui dự án trọng điểm được “gỡ vướng”. CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) với Aqua City quy mô khoảng 1.000 ha, Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) với dự án Gem Riverside…

Hay “tân binh” KITA Group mở bán thành công dự án cao cấp Kiều by KITA ngay vị trí đắc địa trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, Tp.HCM).

Bán hàng trở lại giữa bối cảnh thị trường còn nhiều xáo động, giá nhà bị đẩy lên cao, ông Lương Minh Đức, Giám đốc Ban kinh doanh miền Nam KITA Group nói rằng, thực tế nhu cầu đầu tư bất động sản vẫn rất cao.

Theo đó, KITA đánh giá thị trường sẽ sớm hồi phục và còn nhiều dư địa tăng trưởng. Không chỉ mua để ở, có nhiều nhà đầu tư thực thụ vẫn đi tìm dự án với pháp lý đầy đủ, giá cả phải chăng để đầu tư sinh lời trong tương lai.

“Toàn bộ số lượng 82 căn hộ Kiều đều có sổ hồng, diện tích được tối ưu từ 90-350 m2 với 2-4 phòng ngủ, giá trung bình 133 triệu/m2”, ông Đức chia sẻ.

Tại báo cáo ngành mới nhất, SSI Research dự báo thị trường bất động sản sẽ phục hồi mạnh mẽ với nguồn cung tăng trong năm 2025, khi môi trường lãi suất cho vay ổn định và thấp, các luật đất đai mới có hiệu lực, Chính phủ hỗ trợ tăng nguồn cung (như hỗ trợ thúc đẩy tính tiền sử dụng đất hoặc ban hành nghị quyết thí điểm chuyển đổi đất không phải đất ở thành dự án thương mại), đặc biệt là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng tốt…

Vinhomes năm 2024: Doanh số bán hàng tăng 48% trong khi nhiều bên vẫn "bất động"

Nhìn lại năm 2024, SSI Research cho biết doanh số bán hàng của các chủ đầu tư niêm yết dự kiến tăng trưởng 2 chữ số, mặc dù tăng trưởng lợi nhuận có phần chậm hơn.

Một số dự án đạt tiến độ pháp lý tốt hơn, như Wonder Park tại Hà Nội và Gems Riverside tại Tp.HCM, sẽ sẵn sàng mở bán trong năm 2025. Ngoài ra, các dự án mới như Phước Vĩnh Tây tại tỉnh Long An, căn hộ A3/CT2 và dự án Tháp Vàng tại Hà Nội, được cấp phép đầu tư vào giai đoạn 2023-2024 cũng sẽ được mở bán năm 2025….

SSI Research nhấn mạnh rằng “hoạt động bán hàng trên toàn quốc sẽ tăng mạnh trong năm nay từ các dự án mới và đang triển khai”.

Trong đó, Vinhomes (VHM) dự kiến sẽ mở bán một số dự án trong năm, bao gồm Phước Vĩnh Tây tại tỉnh Long An, và Dương Kinh tại thành phố Hải Phòng – cùng với các hoạt động bán hàng hiện tại từ các dự án như Royal Island và Ocean Park 2 & 3.

Khang Điền (KDH) dự kiến sẽ mở bán một dự án mới tại thành phố Thủ Đức, dự án Foresta, với 226 căn thấp tầng và 600 căn cao tầng, được kết hợp từ 2 dự án Clarita và Emeria.

Sau khi nhận được giấy phép xây dựng trong quý 3/2024, Đất Xanh (DXG) cũng dự kiến sẽ bán Gems Riverside tại Tp.HCM vào đầu năm 2025.

“Trong khi VHM đã đạt được tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ trong năm 2024 với ước tính 48%, khiến doanh số bán hàng dự kiến sẽ thấp hơn trong năm 2025 (đạt 8,1%) thì các chủ đầu tư niêm yết khác như KDH, NLG, TCH và DXG được kỳ vọng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán hàng với 2 chữ số trong năm 2025. Tăng trưởng doanh số bán hàng dự kiến sẽ giúp cho lợi nhuận tăng mạnh từ năm 2025 khi các dự án được bàn giao”, báo cáo cho hay.

Năm 2025: Đến lượt Khang Điền, Nam Long, Hoàng Huy và Đất Xanh tăng trưởng doanh số 2 chữ số?

SSI Research nhận định triển vọng lợi nhuận năm 2025 của các công ty dự kiến cao hơn năm 2024, ngoại trừ VHM, do lợi nhuận của VHM giai đoạn 2023-2024 tăng mạnh nhờ bàn giao các căn hộ tại dự án Ocean Park 2 & 3 và Royal Island.

Cụ thể, sang năm 2025, SSI Research ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế thuộc công ty mẹ (NPATMI) của VHM sẽ lần lượt đạt 102.500 tỷ – tăng 3,8% và 34.200 tỷ – giảm 0,4% so với cùng kỳ. SSI Research dự báo các dự án mở bán năm 2025 sẽ chưa ghi nhận doanh thu, do đó dự báo NPATMI dự kiến sẽ đi ngang.

Do KDH không mở bán các dự án mới trong năm 2024, SSI Research kỳ vọng dự án Foresta sẽ mở bán vào đầu năm 2025, với doanh thu các căn thấp tầng sẽ được ghi nhận trong năm, cùng với các căn còn lại của dự án The Privia. Do đó, SSI Research dự báo doanh thu và NPATMI của KDH năm 2025 sẽ lần lượt đạt 6.280 tỷ – tăng 72% và 1.180 tỷ - 22% so với cùng kỳ.

Đối với Nam Long (NLG), SSI Research dự báo tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2025 sẽ được thúc đẩy nhờ tăng cường hoạt động bán hàng tại Long An và thành phố Cần Thơ.

Với tiến độ pháp lý đang tiến triển tốt tại thành phố Biên Hòa (với dự án Izumi City), SSI Research kỳ vọng NLG sẽ tái mở bán Izumi City trong nửa cuối năm 2025. Dựa trên những giả định này, SSI Research đưa ra dự báo doanh thu và NPATMI của NLG lần lượt là 5.500 tỷ – giảm 4,4% và 627 tỷ – tăng 35%.

Với DXG, dự án Gems Riverside đã nhận được giấy phép xây dựng trong quý 3/2024, giúp cho DXG có thể mở bán dự án trong nửa đầu năm 2025. Với nguồn cung căn hộ mới thấp tại Tp.HCM trong những năm qua, SSI Research kỳ vọng DXG sẽ mở bán thành công dự án này. Tuy nhiên, sang năm 2025, DXG vẫn sẽ phụ thuộc vào doanh thu và lợi nhuận từ dự án Gems Skyworld, SSI Research kỳ vọng dự án sẽ được tái mở bán trong nửa cuối năm 2025.

Cùng với sự phục hồi của dịch vụ môi giới bất động sản, DXG được kỳ vọng sẽ đạt doanh thu và NPATMI lần lượt là 2.800 tỷ – giảm hơn 29% và 180 tỷ – tăng 14%.