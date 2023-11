Gan khỏe hay không nhìn da là biết, thấy “đỏ, đen, vàng” này phải đi khám ngay

Khi thấy những thay đổi ở làn da, đa số mọi người chỉ cho đó là dấu hiệu bệnh da liễu. Tuy nhiên, khi chức năng gan suy giảm có thể gây ra rất nhiều bất thường trên da, dễ nhận thấy nhất là màu sắc trên da. Nếu thấy làn da xuất hiện 3 màu “đỏ, đen, vàng” sau đây thì tốt nhất là nên đi thăm khám gan sớm:

1. Màu đỏ: lòng bàn tay mẩn đỏ, nốt ruồi nhện đỏ

Màu đỏ bất thường trên da cho thấy chức năng gan kém, bệnh về gan phổ biến nhất là lòng bàn tay mẩn đỏ và nốt ruồi nhện màu đỏ.

Hiện tượng lòng bàn tay mẩn đỏ do bệnh gan còn được gọi là “bàn tay son” hay “bàn tay gan”. Khi gan bị tổn thương làm suy giảm chức năng gan, những mạch ở bàn tay người bệnh có xu hướng giãn nở nhiều hơn và dẫn đến ửng đỏ lòng bàn tay.

Các chuyên gia giải thích, đó là do sự giãn nở của những mạch máu nhỏ nhất trong cơ thể, được gọi là mao mạch. Màu sắc tăng hoặc giảm tùy theo mức độ nghiêm trọng của căn bệnh tiềm ẩn. Điểm đặc biệt là sẽ đi kèm lòng bàn tay ấm hơn, nhiều mồ hôi, dùng lực ấn xuống màu đỏ sẽ tạm thời biến mất. Có thể gặp ở người xơ gan, gan nhiễm mỡ hay ung thư gan.

Kiểu màu đỏ bất thường cảnh báo bệnh gan thứ hai trên da là nốt ruồi nhện đỏ hay còn gọi là hiện tượng sao mạch. Cụ thể, trên da có nốt ruồi màu đỏ, xung quanh có mạch máu, bên dưới có vết đỏ. Nhấn vào chấm đỏ nhỏ thì các mạch máu hình nhện xung quanh sẽ biến mất và xuất hiện lại khi thả ra. Hiện tượng này thường gặp những người mắc bệnh gan ở giai đoạn nặng, nhất là viêm gan cấp tính, xơ gan và ung thư gan.

Một khối u trong gan là nguyên nhân khiến máu khó lưu thông qua các tĩnh mạch nhỏ ở thực quản về tĩnh mạch lớn, dần dần gây ra giãn tĩnh mạch và hình thành sao mạch. Điều này cũng lý giải tại sao sao mạch thường xuất hiện nhiều nhất ở những nơi dày đặc các mao mạch như mặt, cổ, bàn tay và ngực… Ngoài ra, sự hình thành sao mạch còn xuất phát từ tình trạng gia tăng nồng độ estrogen trong máu. Trong khi suy giảm chức năng gan sẽ dẫn đến điều này.

2. Màu đen: da mặt đen sạm, quầng thâm mắt đậm

Trên thực tế, muốn biết gan khỏe mạnh hay không rất nhiều bác sĩ sẽ nhìn vào khuôn mặt. Trọng tâm là màu sắc da mặt và quầng thâm mắt.

Nếu bạn nhận thấy da mặt ngày càng đen sạm, rất có thể gan đang có vấn đề. Bệnh về gan gây ra sự chuyển hóa sắc tố da (hay còn gọi là melanin) bất thường. Hoặc do bilirubin trong cơ thể không thể chuyển hóa và tích tụ trên bề mặt cơ thể. Từ đó, da có biểu hiện thô ráp, xỉn màu.

Màu đen thứ hai xuất hiện trên mặt cho thấy gan có vấn đề là quầng thâm mắt. Gan có chức năng dự trữ máu, khi gan không tốt sẽ khiến da thâm sạm, tích tụ huyết ứ mà rõ ràng nhất là quầng thâm mắt. Cơ quan này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ sắt nên khi tổn thương nặng sẽ khiến nồng độ sắt trong máu tăng cao, tích tụ lại làm da bị khô, xỉn màu, đen sạm bất thường. Dấu hiệu này thường rõ ràng nhất là ở vùng da quanh hốc mắt, gây hiện tượng quầng thâm mắt ngày càng đậm và có xu hướng như sưng lên.

Lúc này, dù bạn ngủ đủ giấc thì quầng thâm mắt vẫn sẽ ngày càng đậm và to lên một cách bất thường. Vùng quanh mắt cũng là nơi độc tố do quá trình chuyển hóa của gan dễ tích tụ nên tốt nhất hãy đi khám bác sĩ trước khi xơ gan, ung thư gan “gõ cửa” nhé!

3. Màu vàng: da vàng bất thường

Vàng da là một trong những bất thường phổ biến nhất và đến sớm nhất khi mắc các bệnh về gan, đặc biệt là ung thư gan. Tuy nhiên, không phải ai cũng để ý đến hoặc nhận ra tầm quan trọng của nó.

Bởi vì một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của gan là chuyển hóa bilirubin. Nếu vai trò này bị rối loạn sẽ dẫn tới quá tải, bilirubin không thể di chuyển đủ nhanh qua gan và ống mật, sẽ tích tụ lại trong máu và lắng đọng ở da. Kết quả là gây ra tình trạng vàng da. Thường xảy ra và rõ nét nhất ở mắt, da mặt, lưỡi, lòng bàn tay và lòng bàn chân. Đi kèm sẽ là hiện tượng ngứa da một cách khó hiểu, dai dẳng và có thể sụt cân bất thường. Vàng da rõ nhất ở người bị xơ gan, suy gan.

Bên cạnh đó, vàng da cũng có thể xảy ra khi khối u lớn nằm gần ống mật chủ gây chèn ép từ bên ngoài hoặc xâm lấn vào ống mật, gây ra gián đoạn dòng chảy của mật. Hoặc là do ung thư gan trên nền xơ gan dẫn tới suy gan và gây vàng da. Để phân biệt vàng da do ung thư gan với triệu chứng vàng da của các bệnh lý khác, nên biết rằng vàng da do bệnh này đi kèm với vàng mắt, móng tay vàng và nước tiểu sẫm màu hơn.

Nguồn và ảnh: QQ, Asia One, Aboluowang