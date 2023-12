Gần Tết, chủ nhà liên tục rao bán nhà riêng và đất nền, lộ diện khu vực đang có giá “hời” cho nhà đầu tư

Thị trường nhà đất phía Nam tiếp tục chứng kiến câu chuyện: Sản phẩm rao bán nhiều nhưng sức cầu chưa tăng rõ nét. Giao dịch dù nhích so với đầu năm nhưng chỉ xuất hiện cục bộ ở một số khu vực, chưa lan rộng ra toàn thị trường. Môi giới bận “nhận hàng rao” nhưng chưa bận tiếp khách và đi công chứng. Thậm chí, có trường hợp, môi giới tiếp đến hàng chục khách nhưng không chốt được một giao dịch nào.

Phòng công chứng tại một số khu vực “điểm” về nhà đất của Tp.HCM như quận 9, quận Gò Vấp chưa chứng kiến cảnh đông đúc hay hồ sơ tăng đáng kể. Điều này cho thấy, sức cầu chưa hoàn toàn hồi phục như giai đoạn cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Quan sát thị trường nhà phố riêng lẻ và đất nền Tp.HCM cận Tết nguyên đán nhận thấy, số lượng hàng rao bán tăng lên rõ nét so với đầu và giữa năm 2023. Những căn nhà phố riêng lẻ tại quận 1, quận 3, quận 12, quận Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình… liên tục được môi giới chào bán và có mức giá đa dạng từ 3-20 tỉ đồng/căn (tuỳ căn, vị trí). Đất nền trong các khu dân cư mới/khu dân cư hiện hữu tại khu vực quận 2, quận 9, Bình Chánh, Nhà Bè, quận 12… cũng được môi giới tăng cường đăng tin rao bán.

Ảnh: Hạ Vy

Cận Tết, tình trạng cắt lỗ sâu đã giảm hơn so với giai đoạn trước nhưng những căn nhà hay nền đất chủ ngộp tài chính vẫn sẵn sàng giảm tiền tỉ để ra hàng.

Mới đây, căn nhà riêng lẻ tại P.Tân Thới Hiệp, quận 12 có diện tích 162m2, chủ nhà hạ giá từ 9,5 tỉ đồng xuống 8,5 tỉ đồng, mong có khách “chốt nhanh” trước Tết.

Tương tự, căn nhà tại quận 9, sau thời gian rao bán (giảm 400 triệu đồng/căn) nhưng không ai hỏi mua, chủ nhà nâng mức giảm lên 700 triệu và mới bán được gần đây.

Hay, mảnh đất hơn 1.700m2 tại huyện Củ Chi, Tp.HCM đang rao bán giá 10 tỉ đồng. Giá này đã 3 lần giảm (tương đương gần 3 tỉ đồng) do chủ nhà bán không bán được. Được biết, đầu năm 2022 chủ nhà rao bán 13,5 tỉ đồng nhưng không có người mua, giữa năm chủ tiếp tục hạ giá còn 12,5 tỉ đồng nhưng vẫn không bán được (mảnh đất được ngân hàng định giá 11 tỉ đồng). Đến nay, vì cần kẹt tiền, chủ nhà cần bán gấp nên rao bán 10 tỉ đồng.

Theo ghi nhận, nguồn hàng cận Tết được chào bán nhiều ra thị trường đến từ 2 lý do: Chủ nhà kẹt tiền cuối năm. Sau thời gian “gồng”, nhiều người thực sự bị đuối dòng tiền nên tranh thủ gửi bán trước Tết. Ở một vài sản phẩm đã xuất hiện tình trạng “bán bằng mọi giá”.

Thứ hai, do tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội bán được” của một số chủ nhà khi thấy thị trường nhen hóm hồi phục. Nhóm này dù không quá kẹt tiền nhưng không phải dư giả (ở tình trạng sắp hết tiền để gồng). Vì lo sợ sau Tết sẽ khó bán nên nhà đầu tư tranh thủ thời điểm nhu cầu mua nhà cận Tết có thể tăng để gửi môi giới rao bán.

Theo chia sẻ của các môi giới lâu năm, hiện mức giá nhà phố và đất nền đã trở về ngưỡng khá tốt. Bản thân chủ nhà không “hô/hét” giá như giai đoạn trước. Việc thoả thuận giữa bên bán và bên mua cũng dễ chịu hơn. Có thể do các áp lực về kinh tế khó khăn, thanh khoản yếu… khiến chủ nhà thay đổi cách tiếp cận người mua. Thay vì cố giữ giá, không chịu thương lượng thì thời điểm cận Tết do muốn thu dòng tiền về nên có “nới” so với trước.

Tuy vậy, theo môi giới, giá tốt này có thể chỉ xuất hiện ở giai đoạn thị trường trước Tết. Sau Tết, hoặc chủ nhà sẽ giữ sản phẩm chờ thị trường phục hồi, hoặc bán ra với giá khác. "Giai đoạn 15 đến 20 ngày trước Tết là thời điểm tốt nhất để đi mua, có thể thuơng lượng được giá tốt", một môi giới cho biết.

Bởi lẽ, nếu quá sát Tết, thị trường sẽ xuất hiện tâm lý trái chiều giữa bên bán và bên mua. Người bán thấy sắp tết không muốn bán nữa, đợi qua tết tăng giá. Người mua thì trong tâm lý đợi chủ nhà xuống giá mới mua. Vì thế việc “khớp lệnh” giao dịch còn thấp ở giai đoạn này.

Theo các môi giới, chủ nhà có thể thay đổi giá sau Tết. Ảnh: Hạ Vy

Khảo sát giá nhà phố riêng lẻ và đất nền bán ra ở thời điểm này cho thấy, mức giá hiện đã hạ từ 500 triệu đến 2,5 tỉ đồng/sản phẩm so với giá thị trường chung. Phần lớn do chủ nhà kẹt tiền cuối năm nên muốn bán ra nhanh/gấp để thu lại dòng tiền. Tuy vậy, thanh khoản nhìn chung vẫn khá chậm.

"Đây thực sự là giai đoạn nên xuống tiền mua hơn là nên bán. Nhiều căn nhà, mảnh đất giá tốt đang được các chủ nhà “chịu chốt”. So với giá đưa ra đầu năm, mức giá hiện tại đã hạ nhiệt khá nhiều", một môi giới lâu năm về nhà phố tại Tp.HCM chia sẻ.