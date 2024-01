Gần Tết Nguyên đán, thị trường bất động sản sôi động trở lại

Một giám đốc sàn bất động sản tại Hà Nội chia sẻ, thời gian gần đây, lượng giao dịch các sản phẩm chung cư và đất nền tại công ty ông tăng lên đáng kể. Mỗi tuần có cả chục sản phẩm giao dịch thành công, nhất là dự án ở Mê Linh khi khởi công đường vành đai 4.

Các sản phẩm nhà chung cư với nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 12 tháng cũng có giao dịch tốt.

" Nếu như hồi đầu năm 2023, lượng giao dịch chỉ 1,2 sản phẩm/tháng thì đến cuối năm 2023, 1 tháng có thể 20 - 30 giao dịch. Dù chưa thể sôi động như thời kỳ sốt nóng nhưng sự tăng lên rõ rệt của các giao dịch cho thấy thị trường đang hồi phục, thậm chí chuẩn bị bước vào chu kỳ phát triển mới" , vị lãnh đạo sàn bất động sản nói.

Thị trường bất động sản đang sôi động trở lại.

Tương tự, theo chia sẻ từ đơn vị bán hàng của một dự án căn hộ trung cấp khu vực TP. Dĩ An (Bình Dương), tháng 11, trung bình mỗi ngày bán được 2-3 sản phẩm. Con số này còn thấp so với thời sôi động trước đây nhưng cũng đã có tiến triển so với những tháng đầu năm.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, lượng giao dịch của giỏ hàng đã đạt 70%. Tổng số căn hộ bán ra là gần 1.000 căn.

" Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh người mua nhà vẫn thắt chặt hầu bao do kinh tế khó khăn ", người này nhìn nhận.

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Xây dựng, nửa đầu năm 2023, thị trường bất động sản tiếp tục trạng thái giao dịch trầm lắng. Nhưng những biện pháp quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Xây dựng và các địa phương để tháo gỡ khó khăn đã mang lại kết quả. Các vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tình hình thị trường đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Trong 6 tháng cuối năm, lượng tìm kiếm giao dịch các phân khúc đất nền, chung cư...có sự phục hồi tốt và nguồn cung từ các dự án mới, giao dịch xuất hiện ngày càng nhiều.

Theo số liệu của Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản quý III/2023 đã có nhiều tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm của thị trường Hà Nội tăng 6%, TPHCM tăng 1%, cả nước tăng 3%. Riêng căn hộ chung cư ghi nhận mức tăng ở cả giá bán và mức độ quan tâm của người tìm kiếm bất động sản.

Tại TP.HCM, nhu cầu tìm kiếm căn hộ có sự cải thiện từ tháng 10.

Theo đó, lượt tìm mua căn hộ chung cư tại TP.HCM tăng 15%, tin rao tăng 5% so với tháng trước. Trong đó, các quận nội thành có lượt tìm mua tăng mạnh là; quận 3 (tăng 18,3%); Bình Thạnh (tăng 18,9%); quận 1 (21,1%), quận 8 (20%). Các khu vực khác như quận 2, quận 7, quận 10, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp ghi nhận nhu cầu tìm kiếm chung cư tăng từ 13-17%.

Một số tỉnh thành phía Nam cũng ghi nhận lượt tìm kiếm chung cư trong tháng 10 tăng gồm: Bà Rịa- Vũng Tàu tăng 11%, Bình Dương tăng 19%, Cần Thơ tăng 10%, Long An tăng 10% và Đồng Nai tăng 14% so với tháng 9.

Báo cáo từ DKRA Group cũng cho thấy, trong tháng 11/2203, làn sóng bán cắt lỗ đất nền, nhà riêng lẻ đã hạ nhiệt, tình trạng giảm giá sâu 30 - 35% không còn phổ biến.

Sau một thời gian đóng băng, thị trường bất động sản đã có giao dịch.

" Thanh khoản thị trường có cải thiện so với tháng trước ", đơn vị này nhận xét.

Phân tích về sự khởi sắc này, ông Giang Anh Tuấn - Giám đốc sàn giao dịch Tuấn Anh cho biết, lãi suất chạm đáy là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư quay trở lại với thị trường bất động sản cuối năm.

" Dù thị trường chưa thể trở lại mức giao dịch như trước nhưng tình trạng đóng băng đã không còn nữa. Lượng giao dịch cuối năm tăng mạnh so với hồi đầu năm chứng tỏ thị trường đang hồi phục ", ông Tuấn nhận định.

Cũng theo ông Tuấn, với lãi suất huy động chỉ 3 - 5%/năm, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng tìm đến các sản phẩm nhà đất giá hợp lý để đầu tư.

" Đầu tư nhà đất vừa có thể cho thuê để có dòng tiền ổn định hàng tháng, vừa có thể giữ tiền chờ đợt sóng mới ", ông Tuấn cho hay.

Trong khi đó, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc batdongsan khu vực miền Nam, cho rằng khi ngân hàng có động thái hạ lãi suất vay xuống còn 7-9%, nhu cầu tìm kiếm nhà đất bắt đầu có biểu hiện tăng.

Bên cạnh lãi suất hạ nhiệt, việc các chủ đầu tư tập trung mở bán các loại hình căn hộ tầm trung (khoảng 2-4 tỷ đồng/căn) cũng tạo sức hút cho thị trường.

Ngoài ra, mức giá bán cũng có sự điều chỉnh rõ rệt và chủ đầu tư đưa ra các chính sách bán hàng hấp dẫn vừa giải bài toán dòng tiền, vừa giảm nhẹ áp lực về chi trả phí mua nhà hàng tháng cho khách hàng. Các hoạt động chiết khấu tốt hơn, tiến độ thanh toán vừa kéo giãn vừa chia nhỏ dòng tiền giúp người mua mạnh dạn hơn khi vay vốn.

Những yếu tố này là nguyên nhân chính khiến cho thị trường bất động sản sôi động trở lại, thanh khoản được cải thiện rõ rệt.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17/12/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, tín dụng bất động sản để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Tiếp tục rà soát, có giải pháp thiết thực hiệu quả thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các ngân hàng thương mại để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, dòng tiền.