Gạo Việt có khả năng không được dự cuộc thi gạo ngon nhất

Chỉ khoảng một tháng nữa là đến thời điểm cuộc thi gạo ngon nhất thế giới (The World's Best Rice) năm 2021 nhưng chưa chắc gạo Việt Nam đã được dự thi. Lý do là gạo ST25 - thương hiệu gạo đã từng đạt giải Gạo ngon nhất thế giới bị nhái tràn lan, vi phạm sở hữu trí tuệ nghiêm trọng.

Ông Hồ Quang Cua - "cha đẻ" gạo ST25, được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới năm 2019 cho biết cảnh báo này xuất phát từ thông cáo báo chí ngày 26/5/2021 của Tổ chức TRT do các doanh nghiệp Việt hào hứng với thương hiệu "Gạo ngon nhất thế giới" nên đã vô tư sử dụng, bày bán.

TRT cảnh báo đây là hành vi sử dụng bất hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ và các quy định biểu trưng của giải thưởng Gạo ngon nhất thế giới.

Trong vòng một tuần nữa trụ sở chính của TRT tại Mỹ sẽ có thông báo cuối cùng về việc liệu gạo Việt Nam có được tham gia trong cuộc thi năm nay.

Theo Giáo sư Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, việc Tổ chức TRT cảnh báo gạo thơm Việt Nam nguy cơ có thể mất quyền tham gia cuộc thi này trong năm 2021 và những năm tiếp theo là đáng tiếc. Đây là hệ quả của việc vô tư vi phạm bản quyền thương hiệu "Gạo ngon nhất thế giới" ST25 của doanh nghiệp.

"Bộ NN-PTNT cần lên tiếng với những cam kết mạnh mẽ để quốc tế biết là Việt Nam không chấp nhận kiểu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền thương hiệu của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, có ngay động thái đấu tranh giành quyền để không chỉ cho gạo ST24, ST25 mà các loại gạo thơm khác của Việt Nam tham gia cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2021, dự kiến tổ chức tháng 12", Giáo sư Võ Tòng Xuân bày tỏ.

Giáo sư Võ Tòng Xuân cho biết, về lâu dài phải nhanh chóng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng quyền sở hữu trí tuệ của các giống lúa của họ.