Gặp người chế tác vòng nguyệt quế mạ vàng 18k cho Quán quân Olympia 2025, hé lộ chi tiết ai biết cũng phải "WOW"

8h30 sáng 26/10 tới đây, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 25 sẽ chính thức diễn ra. Trước giờ G, không khí háo hức đoán chờ chương trình lan tỏa khắp mạng xã hội. Từ danh tính bốn thí sinh xuất sắc nhất, MC dẫn chương trình, đến địa điểm tổ chức… tất cả đều trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Nhưng có một chi tiết tưởng nhỏ lại khiến khán giả tò mò hơn cả, chiếc vòng nguyệt quế cho Quán quân năm nay sẽ trông như thế nào?

Nếu mỗi mùa Olympia là một hành trình tri thức thì vòng nguyệt quế cho Quán quân chính là điểm kết tinh của tất cả. Năm nay, đằng sau lớp vàng rực rỡ của chiếc vòng nguyệt quế cho nhà vô địch chính là 11 năm tâm huyết của nhà thiết kế Đỗ Vân Trí hay còn được khán giả gọi thân mật là Tờ-Rí.

Chân dung NTK Đỗ Vân Trí.

Được biết, NTK Đỗ Vân Trí tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM). Sau nhiều năm làm trợ giảng tại các trường Đại Học, anh đã hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho nhiều thế hệ sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp, giúp họ đạt kết quả cao. Đồng thời, anh cũng thiết kế hàng loạt tác phẩm cho các đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc thế giới.

Quay trở lại chủ đề chính, với NTK Đỗ Vân Trí, việc chế tác vòng nguyệt quế cho Quán quân Olympia không chỉ là công việc mà còn là một phần ký ức, một sợi dây gắn bó bền chặt với chương trình đã truyền cảm hứng cho bao thế hệ học sinh Việt.

1 năm ấp ủ, 2 tháng thực hiện chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt nhất Olympia

Không chỉ đơn thuần là món quà dành cho nhà vô địch, vòng nguyệt quế của Quán quân Olympia còn ẩn chứa triết lý riêng trong từng đường nét thiết kế. Mỗi năm là một câu chuyện, một thông điệp mới được gửi gắm qua chiếc vòng nguyệt quế dành cho Quán quân. Với NTK Đỗ Vân Trí, hành trình tạo nên chiếc vòng nguyệt quế cho Quán quân năm nay khởi nguồn từ một ý niệm giản dị:

“Với tôi, vòng nguyệt quế không chỉ là biểu tượng vinh quang mà còn là vết khắc của hành trình tri thức. Tôi muốn nó vừa mang tinh thần cổ điển của vòng nguyệt quế Hy Lạp - La Mã cổ đại, vừa phản chiếu ánh sáng hiện đại của thế hệ trẻ Việt Nam”.

Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc ý nghĩa: 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh 2/9, 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia và cũng là năm thứ 11 nhà thiết kế Tờ-Rí đồng hành cùng chương trình. Chính vì vậy, với anh, chiếc vòng nguyệt quế dành cho Quán quân năm nay không chỉ cần đẹp mà còn phải thật đặc biệt để xứng đáng trở thành biểu tượng cho một hành trình trọn vẹn và đầy cảm xúc.

“Dáng vòng năm nay mở thoáng hơn, các lá nguyệt quế xếp so le từng tầng để tạo cảm giác chuyển động và tự nhiên hơn so với những vòng khép kín trước đó. Mỗi chiếc lá được khắc gân nổi, vát cạnh tinh xảo, hoàn thiện bóng gương và phủ vàng kim 18k vừa sang trọng, vừa có chiều sâu”, NTK Đỗ Vân Trí chia sẻ.

NTK Đỗ Vân Trí mất 2 tháng thực hiện chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt nhất dành cho quán quân Olympia 2025

Không chỉ dừng ở tính thẩm mỹ, chiếc vòng còn được chế tác bằng công nghệ mạ PVD hiện đại - kỹ thuật tiên tiến thường thấy trong ngành kim hoàn và cơ khí cao cấp. Nhờ đó, sản phẩm đạt được độ bền cao, chống trầy xước, giữ màu lâu và thân thiện với môi trường.

“Tôi mất hơn hai tháng để hoàn thiện, nhưng ý tưởng thì đã được ấp ủ gần cả năm. Một tuần để phác thảo, mười ngày để chạm trổ, gò hàn, rồi thêm mười ngày đánh bóng, phủ mạ chân không vàng 18k và phủ nano chống trầy xước. Chất liệu chính là đồng thau – kim loại có ánh kim gần giống vàng, vừa dẻo, vừa dễ tạo hình, phù hợp cho việc chạm trổ thủ công”, NTK Đỗ Vân Trí tâm sự.

Trong quá trình thử nghiệm, anh từng thiết kế một phiên bản vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch có trọng lượng gần gấp đôi so với bản hiện tại. Cuối cùng, anh quyết định làm lại toàn bộ, chỉ để giữ đúng cảm giác “bay” của ánh sáng trên những chiếc lá vàng. Thách thức lớn nhất, theo anh, là làm sao để chiếc vòng vừa đủ nhẹ để thí sinh đội lên cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn đủ chắc chắn để không bị biến dạng theo thời gian.

Chiếc vòng ẩn chứa nhiều chi tiết thiết kế ý nghĩa

Khi “vương miện tri thức” mang trong mình niềm tự hào Việt Nam

Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, chiếc vòng nguyệt quế cho Quán quân Olympia 2025 còn chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa. NTK Đỗ Vân Trí xem vòng nguyệt quế như “chiếc vương miện tri thức”, nơi tri ân những người đã chạm tới đỉnh cao bằng trí tuệ và nỗ lực bền bỉ.

“Vòng nguyệt quế giống như chiếc vương miện của Miss/Mr Knowledge. Người chiến thắng không chỉ vượt qua đối thủ, mà còn vượt qua chính mình. Tôi muốn góp một phần nhỏ để chiến thắng ấy thêm ý nghĩa và trang trọng, để ai cũng mong chờ giây phút vòng được đội lên đầu người chiến thắng”, anh chia sẻ.

Vòng nguyệt quế này sẽ dành cho nhà vô địch Olympia năm thứ 25Vòng nguyệt quế này sẽ dành cho nhà vô địch Olympia năm thứ 25

Không chỉ chú trọng vào thiết kế tổng thể, NTK Đỗ Vân Trí còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa trong từng chi tiết nhỏ. Anh kể, mặt sau của vòng nguyệt quế năm nay có khắc một ngôi sao vàng năm cánh - biểu tượng trên quốc kỳ Việt Nam.

Anh cho hay: “Ngôi sao ấy là lời khẳng định niềm tự hào dân tộc, là thông điệp tôi muốn gửi tới các em, những người trẻ đang vươn lên bằng tri thức rằng hãy đặt tình yêu nước và khát vọng cống hiến lên hàng đầu”.

Đó chính là hình ngôi sao năm cánh ở mặt sau

Cũng bởi tinh thần đó, khi được hỏi nếu chỉ dùng ba từ để mô tả chiếc vòng năm nay, anh chọn ngay: “Trí - Quang - Minh”. Theo anh, Trí là tri thức, Quang là ánh sáng tỏa ra từ tri thức ấy, còn Minh là sự sáng trong, chính trực. Sau tất cả, vòng nguyệt quế không chỉ tôn vinh chiến thắng của kiến thức, mà còn là ánh sáng của tâm và trí.

Sau hơn hai thập kỷ, vòng nguyệt quế Olympia vẫn là biểu tượng không thể thay thế của tri thức. Ở mùa thứ 25, dưới bàn tay khéo léo của nhà thiết kế Đỗ Vân Trí, biểu tượng ấy được khoác lên diện mạo mới khi mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ trọn nét cổ điển, tôn vinh tri thức và khơi gợi niềm tự hào Việt Nam.

“Tôi chỉ mong khi người chiến thắng đội chiếc vòng ấy lên, ánh sáng vàng kim phản chiếu trên sân khấu sẽ không chỉ là ánh sáng của kim loại, mà là ánh sáng của trí tuệ Việt”, NTK Đỗ Vân Trí chia sẻ với niềm tự hào.