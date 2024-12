Gặp "người hùng" kéo hơn 10 người băng qua ban công, thoát nạn trong đám cháy dữ dội tại TP.HCM: "Bản năng thì mình làm vậy"

Clip: Di Anh

Hôm nay (ngày 20/12), vào khoảng 6h15, một căn nhà nhiều tầng nằm trên đường Xuân Hồng (phường 12, quận Tân Bình) đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngay sau khi phát hiện, người dân xung quanh đã lập tức hô hoán dùng bình chữa cháy mini xông vào dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM điều động nhiều phương tiện chuyên dụng, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 7h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy

Vụ cháy không may đã khiến 2 người tử vong. Hàng chục người khác trong căn nhà đã được người dân xung quanh cũng như lực lượng chức năng giải cứu. Đặc biệt trong số đó, rất nhiều người đã được ông Khương Thế Mỹ (58 tuổi) - một người hàng xóm bên cạnh - may mắn cứu thoát.

Đoạn video ghi lại cảnh ông Thế Mỹ hỗ trợ cứu những người gặp nạn đã nhanh chóng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về không ít lời khen. Từ những đoạn video, hình ảnh đó có thể thấy, ông đã cố gắng nhoài người xuống phía dưới để kéo những người gặp nạn đang đứng và không ngừng cố gắng kéo từng người sang nhà mình an toàn. Lần lượt hết người này tới người khác, cả đồ đạc mang theo đều do một tay ông Thế Mỹ kéo lên an toàn.

Ông Khương Thế Mỹ

Theo lời ông Thế Mỹ, ngay sau khi phát hiện ra vụ cháy, thay vì chạy xuống dưới và ra ngoài như mọi người, ông đã chạy vào nhà cắt toàn bộ cầu giao bên trong để đảm bảo an toàn cũng như chạy lên tầng 2 để mở cửa. Ngay thời điểm đó, ông đã nhận ra những người nhà bên cạnh đang loay hoay tìm cách thoát khỏi đám cháy.

“Chú mở cửa phòng tầng 2 ra thì thấy các bé ở bên nhà cho thuê đó ùa ra ngoài, muốn xuống nhưng không nhảy xuống được. Khi đó, chú mới vươn người ra nhìn thì thấy các bé đều đang rất sợ, đứa nào cũng run, mặt mũi đen thui do nhám khói.” - ông Thế Mỹ chia sẻ tình cảnh xảy ra vào thời điểm ấy.

Vừa động viên tinh thần các nạn nhân của vụ cháy, ông Mỹ vừa khuyên mọi người nên bỏ bớt đồ nặng lại để ông có thể kéo mọi người qua nhà mình và đi xuống dưới an toàn.

“Chú cũng không nhớ kéo được bao nhiêu người, kéo được bao nhiêu thì chú kéo. Thấy không còn ai ở tầng đó nữa thì chú mới đóng cửa chạy xuống dưới.”

Cùng với đó, chú Thế Mỹ cũng cho hay, lực lượng cứu hoả ngay sau khi nhận được thông tin đã lập tức có mặt và nhanh chóng dập tắt toàn bộ đám cháy chỉ trong vòng 5 - 10 phút, đồng thời cắt cửa để giải cứu 2 người còn đang mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn

Dù đã cứu được rất nhiều người nhưng ông Thế Mỹ cũng chỉ khiêm tốn cười hiền nói bản thân chỉ làm theo phản ứng tự nhiên và coi chuyện này là điều hoàn toàn bình thường:

“Sự việc xảy ra quá nhanh, chú cũng không kịp trở tay. Có cột khói đen thui, với lửa nữa. Lúc đó chú cũng hốt hoảng, tất cả đều chạy ra ngoài hết nhưng chú lại chạy ngược lên nhà để mở cửa cho thoáng trên lầu 2 thì thấy các bé nên cứu thôi.

Cái bản năng thì mình làm vậy chứ cũng không để ý gì hết, không để ý cứu bao nhiêu người. Đó là chuyện bình thường.”

Đến thời điểm hiện tại, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định căn nhà trên do ông N.Q.C. (27 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) thuê lại vào tháng 4/2024. Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà có 23 người cư trú. Chị T. và người bạn đến chơi được phát hiện tử vong tại căn phòng ở tầng 3.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cứu được 21 người (8 người sức khỏe bình thường, 13 người đang điều trị tại bệnh viện.

Với tinh thần lan tỏa những điều tử tế, hạng mục Trái tim Dũng cảm được ra đời nhằm vinh danh những "người hùng" giữa đời thường. TRÁI TIM DŨNG CẢM là một hạng mục đặc biệt của WECHOICE AWARDS 2024 để vinh danh những người “anh hùng không áo choàng” giữa đời thường - những người bình thường nhưng trong lúc nguy cấp nhất đã xuất hiện kịp thời và nỗ lực với 200% sức mạnh để giúp đỡ những người đang đối diện với lằn ranh sinh-tử. Hạng mục này không mở cổng cho độc giả bình chọn như những Hạng mục phụ khác. Tất cả những người được vinh danh trong Hạng mục này đã là người-chiến-thắng. Chiến thắng nỗi sợ của mình để dũng cảm lao vào hiểm nguy chở che, cứu lấy nỗi sợ của người khác.