Gặp nữ sinh Việt xinh như hot girl, đang làm IT ở Hàn và biết tới 3 ngoại ngữ

Trong những năm gần đây, ngành IT được xem là một lựa chọn khá mới mẻ và thú vị, thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Nhưng trên thực tế, vẫn còn không ít ý kiến trái chiều cho rằng “ngành IT chỉ phù hợp với nam giới” khiến khá nhiều bạn nữ yêu thích công việc lập trình này cảm thấy e ngại.

Thế nhưng Đặng Thị Thu Hà (SN 1996) sinh tại Thái Bình đã dập tắt định kiến đó bằng hành trình nỗ lực của chính mình. Hà tốt nghiệp Thạc sĩ Thương mại Quốc tế, nhờ nhận được học bổng toàn phần từ Chính phủ Hàn Quốc và hiện đang làm Business Analyst tại một công ty IT cũng ở xứ sở Kim chi.

Thu Hà

IT không chỉ là việc liên tục gõ code “ăn ngủ” cùng ngôn ngữ lập trình

Hành trình của Thu Hà ở Hàn không bắt đầu với ngành IT. Hà vốn là một nhân viên vận hành cho App học tiếng Anh tại Hàn nhưng với khao khát học hỏi, luôn muốn tìm kiếm nhiều cơ hội mới, Thu Hà nhận thấy sự tiềm năng của ngành IT sẽ trở thành xu thế trong thời đại mới. Vậy là nữ sinh quyết định thay đổi hướng đi cho sự nghiệp của mình. Hà từ chối khá nhiều offer tốt tại thời điểm đó để quyết định theo đuổi “ngôn ngữ lập trình” hoàn toàn mới mẻ. Với cô nàng, đây là một quyết định sáng suốt để hành trình sự nghiệp của cô có nhiều bước chuyển mình nổi bật.

Nhiều người thắc mắc con gái làm IT chẳng lẽ cũng suốt ngày cọc cạch bàn phím và những dòng code. Tuy nhiên, trên thực tế, bên cạnh công việc lập trình, ngành IT cũng có rất nhiều vị trí khác như BA, IT comtor, Project manager, Tester,... - những ngành con gái hoàn toàn có thể làm được, thậm chí làm tốt. Theo Thu Hà, các bạn nữ sở hữu lợi thế là khả năng giao tiếp cùng sự tỉ mỉ cẩn thận, những yếu tố này giúp họ có được năng lực xử lý “task” không hề thua kém các đồng nghiệp nam.

Làm việc tại vị trí BA (Business Analyst) tại tập đoàn FPT chi nhánh Hàn Quốc, Thu Hà tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình ở mức cơ bản. Công việc của Hà chủ yếu sẽ xoay quanh việc phân tích yêu cầu của khách hàng, xác định vấn đề và đề xuất giải pháp. Tuy nhiên, cô nàng cũng phải thừa nhận “ngôn ngữ code” thiên hướng nhiều về sự logic, nên cũng có chút khô khan.

Sinh sống và làm việc tại Hàn, Thu Hà nhận thấy môi trường làm việc là yếu tố quan trọng khiến cô nàng không ngừng phát triển bản thân. Việc được giao các dự án outsource từ khách hàng Hàn Quốc khiến công việc của cô trở nên linh động, thoải mái. Đặc biệt, cô nàng cho biết thu nhập của lập trình viên tại Hàn là con số “đáng mơ ước” của nhiều bạn trẻ, thường dao động từ 650 triệu VND/năm trở lên cho fresher.

“Thành thạo 3 ngoại ngữ Anh - Hàn - Trung mở ra nhiều cơ hội tiềm năng cho mình hơn”

Không chỉ gây ấn tượng với câu chuyện “làm IT” ở Hàn, Thu Hà còn có một từ khóa nổi bật khác để tự “flex” về bản thân, đó chính là thành thạo tới 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung.

Thu Hà công nhận ngoại ngữ là điều khiến cô nàng tự tin tiến tới các mục tiêu trong cuộc sống một cách thuận lợi hơn. Đơn cử như việc sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Hàn đã giúp nữ sinh rất nhiều trong việc đi làm, chi trả được chi phí sinh hoạt ngay từ thời còn đi học đến tận giai đoạn xin học bổng du học từ Chính phủ Hàn Quốc. Không ngừng trau dồi ngoại ngữ còn mở ra cho nữ sinh cơ hội được thực tập tại các tập đoàn đa quốc gia như Huyndai ngay từ khi còn đang đi học cao học. Hơn thế, cô gái trẻ cũng đã nhận được ngay công việc trong mơ khi chỉ vừa tốt nghiệp Cao học.

Hà có được nhiều cơ hội nhờ biết ngoại ngữ

Với nữ sinh này, quỹ thời gian mỗi người là như nhau, nhưng khác nhau ở chỗ biết cách sắp xếp và rèn luyện bản thân thêm kỷ luật. Có lẽ bạn đã nghe qua câu nói viral thời gian gần đây trong giới “study with me”: “Kỷ luật sẽ đưa bạn đến nơi mà động lực không thể làm được”. Triết lý này cũng được chính Thu Hà áp dụng với bản thân, được xem là “kim chỉ nam” không thể thiếu trong cuộc sống của cô nàng.

“Mình nghĩ là kỷ luật sẽ là yếu tố quan trọng nhất. Có những ngày đi làm về đã rất muộn, mệt lắm rồi. Nhưng mình vẫn cố ngồi vào bàn học tiếp. Các bạn cần cam kết thời gian tối thiểu để học và luyện tập một ngoại ngữ nhất định. Ngoài ra cần tăng cường tiếp xúc với ngôn ngữ đang học bằng các nguồn khác như xem video, đọc báo, nghe nhạc để ứng dụng chúng cũng như giữ được cảm hứng và đam mê”, Thu Hà chia sẻ.

Tuy hiện tại công việc cô nàng sử dụng chủ yếu là tiếng Anh và tiếng Hàn, nhưng mỗi ngày nữ sinh đều tranh thủ dành ra thời gian buổi tối để học thêm tiếng Trung, xem việc học ngôn ngữ này như một sở thích. Đương nhiên, khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới việc gặp phải những khó khăn và cảm thấy nản lòng là hết sức bình thường. Vì thế, Thu Hà muốn gửi lời nhắn đến các “hậu bối” rằng mọi khó khăn chỉ là nhất thời, cố gắng kiên trì với mục tiêu sẽ có được trái ngọt.

Hà quan niệm kỷ luật sẽ dẫn đến thành công

Suy nghĩ của mỗi người sẽ quyết định đến lăng kính nhìn nhận đất nước họ sinh sống hoặc làm việc

Quay trở lại với câu chuyện đi học, đi làm ở Hàn, trong những năm gần đây, việc du học và định cư tại các nước châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,... đang là đề tài khá hot trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về vô số sự quan tâm các bạn trẻ có mong muốn “tìm chân trời” mới mẻ để phát triển bản thân.

Khi được hỏi về cuộc sống công sở tại đất Hàn có “vibe” như thế nào, liệu có được lung linh, sang chảnh và màu hồng như Hẹn Hò Chốn Công Sở - K-dramas hot hit một thời không, Thu Hà vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.

Cô cho hay: “Cá nhân mình cho rằng đây là một nơi lý tưởng cho bản thân. Mình hài lòng từ khí hậu, cơ sở vật chất, tiện nghi cũng như những cơ hội trong công việc Hàn Quốc mang đến. Chốn công sở tại Hàn cũng vô cùng thú vị, không hề drama hóa như các bộ phim nổi tiếng đâu. Bản thân mình không có quá nhiều áp lực trong việc cạnh tranh với mọi người xung quanh, quan trọng nhất là tự cạnh tranh với bản thân mình mỗi ngày”.

Ngoài việc có được công việc trong mơ - cuộc sống đáng ước, độc lập - tự tin - tỏa sáng ở đất Hàn khi còn rất trẻ. Thu Hà cũng phải thừa nhận, thời gian đầu phải thuyết phục bố mẹ “đồng ý” là điều không hề dễ dàng. Vì trên thực tế, suy nghĩ con gái nên học một ngành an toàn, ra trường làm một công việc an nhàn là điều mà nhiều bậc cha mẹ đã luôn hướng tới. Cùng như bao phụ huynh khác, việc để con gái ra nước ngoài học tập và sinh sống là điều còn khá e ngại với bố mẹ của cô. Nhưng chính nhờ việc không nỗ lực, việc nhận Học bổng Du học toàn phần từ Chính phủ Hàn Quốc chính là yếu tố quan trọng khiến bố mẹ cô thật sự bị thuyết phục, tự tin cho con gái bé nhỏ thử sức tại nước ngoài.

“Bố mẹ mình không thích việc mình đi du học và không muốn xa con cũng như muốn con gái sớm… lấy chồng. Nhưng nhờ việc mình được nhận học bổng toàn phần, khiến bố mẹ mình dù không thích lắm nhưng cũng không còn phản đối nữa, tin tưởng với lựa chọn của con gái hơn rồi”.



Hà đã dành Học bổng Du học toàn phần từ Chính phủ Hàn Quốc

Ngoài ra, Thu Hà còn dành lời khuyên cho các bạn trẻ có đang mong muốn tìm kiếm cơ hội nhận được học bổng là: “Hãy tích cực tìm kiếm đầy đủ các thông tin từ các hội nhóm du học, rèn luyện ngoại ngữ để các bạn có thể nhanh hòa nhập với cuộc sống. Đặc biệt, đừng quên tìm kiếm Hội sinh viên Việt Nam tại bất kỳ đâu, đây là một cộng đồng du học sinh Việt luôn nhiệt tình hỗ trợ các bạn du học sinh mới sang”.



Về phần mình, Thu Hà có rất nhiều dự định muốn hoàn thành trong tương lai. Còn riêng trong năm 2024 này, Thu Hà muốn tập trung phát triển kênh TikTok của bản thân để mang đến cho mọi người nhiều góc nhìn hơn về cuộc sống, làm việc, học tập cũng như những thứ hay ho khác tại Hàn Quốc.