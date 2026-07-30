Gặp Phó Thủ tướng, Chủ tịch hiệp hội hơn 3.000 DN thừa nhận 3 lợi thế của VN trong lĩnh vực 1.000 tỷ USD

Lĩnh vực này là bán dẫn.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn SIA của Mỹ, trong năm 2026, doanh thu toàn cầu của ngành bán dẫn dự kiến đạt khoảng 1.000 tỷ USD. Đây chính là lĩnh vực đang thu hút nhiều sự quan tâm và đầu tư của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Sáng nay (30/7), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) cùng các thành viên của Hiệp hội.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho biết, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam đang đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2045, hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập cao. Trên thực tế, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược, đóng vai trò nền tảng trong mô hình tăng trưởng mới.

Ngoài ra, Việt Nam đặc biệt chú trọng phát triển các ngành công nghiệp mới. Trong đó, công nghiệp bán dẫn được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên, có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Do đó, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn SEMI SEA tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp bán dẫn quốc tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp hội SEMI SEA tiếp tục kết nối các doanh nghiệp thành viên tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Đồng thời tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của Hiệp hội cũng như hệ sinh thái bán dẫn khu vực và toàn cầu.

Phó Thủ tướng mong muốn SEMI SEA tiếp tục quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của Việt Nam tới hơn 3.000 doanh nghiệp thành viên và các đối tác quốc tế, qua đó góp phần thu hút thêm nhiều dự án đầu tư chất lượng cao vào lĩnh vực bán dẫn. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ mới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với SEMI SEA để chuẩn bị tốt các chương trình hợp tác trong thời gian tới, qua đó nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sức lan tỏa và thu hút mạnh mẽ hơn các nhà đầu tư trong hệ sinh thái bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của ngành bán dẫn tại ĐNÁ

Chủ tịch SEMI SEA khẳng định, Hiệp hội sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối Việt Nam với cộng đồng bán dẫn toàn cầu. Ảnh: VGP

Tại cuộc tiếp, bà Linda Tan cho biết, SEMI SEA mong muốn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Theo bà, những chia sẻ của Phó Thủ tướng về định hướng phát triển ngành bán dẫn, cùng sự tham gia của các bộ, ngành liên quan tại buổi làm việc đã giúp cộng đồng doanh nghiệp thành viên hiểu rõ hơn nhu cầu, định hướng và cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, bà Linda Tan gửi lời cảm ơn tới Bộ Tài chính và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) vì đã tích cực hỗ trợ, phối hợp với SEMI SEA trong nhiều năm qua, góp phần đưa Triển lãm SEMI Expo phát triển mạnh mẽ và trở thành nền tảng quan trọng kết nối Việt Nam với hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu.

Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á nhấn mạnh, sự ủng hộ và cam kết của Chính phủ Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của nền tảng hợp tác này. Hiệp hội sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối Việt Nam với cộng đồng bán dẫn toàn cầu, cũng như đánh giá cao tầm nhìn và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bà Linda Tan cho hay, Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của ngành bán dẫn tại Đông Nam Á, nhờ sở hữu 3 lợi thế, bao gồm lực lượng lao động trẻ, giàu tiềm năng; vị trí địa lý thuận lợi cùng khát vọng mạnh mẽ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, đoàn công tác của SEMI SEA lần này quy tụ đại diện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các phân khúc quan trọng của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, thiết kế, cung ứng và công nghệ.

Theo bà Linda Tan, các doanh nghiệp thành viên mong muốn hợp tác lâu dài với Việt Nam, cũng như sẵn sàng trao đổi để xác định những lĩnh vực có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.