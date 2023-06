Gấp rút hoàn thành cao tốc Bắc - Nam từ Thanh Hóa đi Nghệ An trước 2/9

Công trường thi công gói thầu XL02, thuộc dự án đường cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có chiều dài 43,28 km (qua địa phận tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Tuy nhiên, khối lượng trên công trường của 2 dự án thành phần này còn khá nhiều, đặc biệt là còn nhiều đoạn tuyến đang phải xử lý nền đất yếu trước khi thi công phần đường. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ trên công trường, đặc biệt trong tháng 6 trước khi mùa mưa bão bắt đầu tại khu vực miền Trung.

Tại văn bản gửi Ban quản lý dự án 2 (chủ đầu tư) mới đây, Bộ Giao thông vận tải ghi nhận việc các nhà thầu thi công đã nỗ lực trong triển khai thi công dự án, nhưng trong 3 gói thầu xây lắp chính thuộc dự án chỉ có gói thầu XL2 do Công ty Định An thi công cơ bản đáp ứng được các mốc tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải.

Đối với các phân đoạn xử lý nền đất yếu thuộc các gói thầu XL1 và XL2 có thời gian chờ theo dõi lún dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 7/2023 và đến cuối tháng 9/2023, Bộ Giao thông vận tải đã có ý kiến chỉ đạo; chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã có giải pháp xử lý cho một số phân đoạn trên chính tuyến và tuyến nối giữa Quốc lộ 45 với đường Nghi Sơn - Thọ Xuân để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra vẫn còn 7 phân đoạn trên chính tuyến (tổng chiều dài khoảng 2,05 km) thuộc gói thầu XL1 và 4 phân đoạn trên tuyến nối giữa Quốc lộ 45 với đường Nghi Sơn - Thọ Xuân (tổng chiều dài khoảng 0,2 km) thuộc gói thầu XL2 chưa có giải pháp xử lý.

Để đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn giám sát tăng cường chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các nhà thầu huy động đầy đủ các trạm trộn bê tông nhựa, trạm trộn cấp phối đá dăm gia cố xi măng, các thiết bị, dây chuyền, mũi thi công và tập kết vật tư, vật liệu phục vụ thi công đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Ngày 2/6, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Điều hành Dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Ban Quản lý dự án 2) thông tin, lũy kế sản lượng đến nay của dự án là gần 2.321 tỷ đồng, đạt 74,54% giá trị các hợp đồng, chậm 8,17% so với tiến độ dự án.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, để đẩy nhanh tiến độ trên công trường, đặc biệt trong tháng 6 này thời tiết thuận lợi cho việc làm mặt đường, Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục yêu cầu các nhà thầu tăng cường thêm máy móc, thiết bị, nhân lực đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải.

Đối với cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu kết nối với cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn do Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư cũng đang đẩy mạnh việc thi công trên công trường để đảm bảo đưa dự án về đích trước ngày 2/9/2023.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 6, tính đến nay 4 gói thầu xây lắp của dự án đã đạt gần 80% giá trị hợp đồng. Lũy kế giải ngân của dự án đạt hơn 4.900 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 6 cho biết, hiện nay tiến độ dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đã tích cực triển khai trên công trưởng để đẩy nhanh tiến độ.

Toàn tuyến đã thi công được cấp phối đá dăm loại 1 đạt 37 km trong trổng số 50 km của dự án; cấp phối gia cố xi măng đã thi công được 30 km; bê tông nhựa rỗng (lớp 1) được 14 km, bê tông nhựa chặt (C19 lớp 2) được 5,2 km. Số lượng thiết bị thi công chủ yếu đã huy động trên công trường với 8 trạm bê tông nhựa, 12 trạm trộn bên tông CTB và gần 300 thiết bị thi công chính (122 xe lu, 85 xe xúc, 41 xe ủi…).

Để đảm bảo tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án 6 kiến nghiện Cục Quản lý Đầu tư xây dựng báo cáo Bộ Giao thông vận tải về vướng mắc về giải phóng mặt bằng còn tồn tại đã lâu chưa được giải quyết. Đặc biệt là vị trí có nguy cơ lớn ảnh hưởng đến tiến độ thông xe tuyến chính (19 hộ dân thuộc phạm vi cầu vượt Diễn Đoài).

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43,28 km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư trên 5.534 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án được chia thành 3 gói thầu; trong đó, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công gói thầu XL01; Công ty Định An thi công gói thầu XL02; gói thầu XL03 do Liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung và Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thi công.

Trong khi đó cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng với 4 gói thầu; trong đó gồm chi phí xây dựng và thiết bị 4.305,9 tỷ đồng cũng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cụ thể, gói thầu XL-01 do liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả thi công; gói thầu XL-02 do liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính thi công; gói thầu XL-03 do liên danh Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung thi công. Gói thầu XL-04 do lien danh Tập đoàn CIENCO4 - Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn (Nghệ An) thi công.

Trong giai đoạn phân kỳ, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu được thi công xây dựng với quy mô 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ nâng lên 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế từ 100 - 120 km/giờ.