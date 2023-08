Gặp Sao Ly - 30 tuổi trở thành tiến sĩ ĐH Johns Hopkins, khởi động lại cuộc sống từ “số 0”

Khi được hỏi bản thân sẽ trông như thế nào, có những gì ở tuổi 30, hầu hết mọi người sẽ vẽ ra một viễn cảnh tương lai đầy hy vọng với đầy đủ mọi thứ. Đi làm công ty tốt, có nhà riêng, một chiếc xe che nắng che mưa, một tổ ấm nhỏ bình yên để trở về,...

Thế nhưng phải khi thật sự chạm đến cột mốc này mới thấy cuộc sống sẽ có những vòng xoay khác biệt. Có người tuổi 30 mới hoàn thành xong một chương trình học, tuổi 30 có một công việc đáng mơ ước, đặt chân đến thành phố mới,... hay đơn giản là làm được những gì mình muốn, trở nên độc lập và trưởng thành hơn.

Đó cũng là phần nào câu chuyện đặc biệt của Sao Ly (SN 1993, Đà Nẵng), cô gái có vẻ ngoài xinh xắn vừa nhìn là muốn che chở, là một học bá chính hiệu.

Sao Ly

Cách đây 5 năm, nhiều người đã từng biết tới Sao Ly - cô gái Việt nhận được học bổng tiến sĩ của 8 trường danh tiếng tại Mỹ. Sau đó, Sao Ly lựa chọn ĐH Johns Hopkins (Top 5 trường Y tốt nhất thế giới) với học bổng toàn phần có giá trị lên đến 410.000 USD cho 5 năm học (hơn 9,3 tỷ đồng). Trước khi nhận học bổng từ trường Y danh giá thế giới, Sao Ly đã tốt nghiệp ngành Sinh học và Y Tiến hóa tại trường ĐH California (Los Angeles, Mỹ).

Cuộc sống của cô sau 5 năm thay đổi thế nào?

NGUYỄN THỊ SAO LY (SN 1993, ĐÀ NẴNG) Tiến sĩ Y sinh, Đại học Y học Johns Hopkins (Mỹ) Học bổng chương trình Những Nhà Lãnh Đạo Trẻ năm 2011 của ĐH Trinity thuộc ĐH Melbourne, Úc.

Học bổng bán phần chương trình khoa học hè tại đại học Stanford

Tốt nghiệp top 5 trường trung học The King’s Academy tại California

Nhập học trường đại học UCLA, Mỹ (top 9 thế giới theo Times Higher Education World Reputation Ranking, top 1 trường Public University ở Mỹ)

Tốt nghiệp thủ khoa Summa Cum Laude trường đại học UCLA ngành Sinh học, minor Y học tiến hoá

Sinh viên danh dự của department (tổ Sinh Học) của trường (Departmental Honors)

Được mời phỏng vấn tiến sĩ cho 8 trường đại học top đầu ở Mỹ (MIT, Cornell, UChicago, Johns Hopkins, UCSan Diego, UT South Western, Rice, Baylor)

Học bổng toàn phần tiến sĩ ngành Y sinh của Đại học Y Johns Hopkins (top 1 bệnh viện nghiên cứu của thế giới)

1 trong 20 nhân vật cuốn sách Rạng Danh Tài Trí Việt Năm Châu

Xuất bản 6 bài báo khoa học quốc tế trong ngành Sinh học Tế bào

Là thực tập sinh cho tập đoàn Novartis, tập đoàn y dược lớn thứ 2 thế giới

30 tuổi để bắt đầu



Thời điểm thông báo tốt nghiệp tiến sĩ Y sinh, Đại học Y học Johns Hopkins, Sao Ly gây chú ý bằng một status khá dài - điều hiếm thấy trên MXH của cô.

Cô kể về câu chuyện bản thân luôn vắng mặt ở các buổi lễ vinh danh. Đầu tiên là lễ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012, sau đó là lễ tốt nghiệp Đại học năm 2016.

Nhưng đến tháng 5 vừa qua, cô quyết định không lỡ cơ hội quý giá này nữa. Ly xuất hiện rạng rỡ tại buổi tốt nghiệp tiến sĩ và mang trên mình chiếc regalia danh giá đã chờ đợi suốt 11 năm nay.

“Đó là bộ trang phục đẹp nhất trong đời mình được khoác lên”, Ly nói đầy tự hào. Cô tiếp lời: “Mình chia sẻ các cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp, một phần là để cùng mọi người chung vui với những khoảnh khắc mình vô cùng tự hào này, một phần là để có cơ hội chia sẻ trải nghiệm của mình với các bạn và các lứa du học sinh về sau. Mong câu chuyện của mình sẽ truyền động lực và cho thêm các bạn các thông tin hữu ích về hành trình học cao học ở nước ngoài”.

Sao Ly tự hào với chiếc áo khoác dành cho bậc tiến sĩ và bác sĩ của ĐH Johns Hopkins.

Nỗ lực học hành suốt 11 năm để trở thành tiến sĩ ở tuổi 30, với Sao Ly đó hơn cả một sự lựa chọn nghề nghiệp mà đó là hành trình thú vị, đáng nhớ khi có cho mình thêm nhiều mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè và tìm thấy những người cùng chí hướng. Ngoài ra, có bằng tiến sĩ thường sẽ giúp các nhà khoa học hoặc lãnh đạo có vị trí cao dễ thăng tiến hơn trong công việc.

“Nếu các bạn muốn có bằng tiến sĩ vì những quyền lợi nó có thể mang lại, mình khuyên các bạn suy nghĩ kỹ. Tấm bằng này, với mình, là minh chứng và thành quả của quá trình chăm chỉ, tập trung, và trưởng thành của bản thân trong 5 năm vừa qua. Vậy thôi là đủ!”, Sao Ly nói.

Chưa bao giờ là muộn để bắt đầu cũng là cách mà Sao Ly lựa chọn cho cuộc sống của mình. Ở cột mốc đặc biệt này, cô bắt đầu một công việc mới, chuyển đến một thành phố khác và làm quen với những điều mà trước kia chưa từng làm.

Được biết, sau khi học xong tiến sĩ ở thành phố Baltimore thuộc tiểu bang Maryland, nằm bên bờ Đông của Mỹ, Sao Ly đã chuyển lên thành phố Boston - nơi có nhiều trường Đại học lớn, thuộc tiểu bang Massachusetts. Hiện tại, cô đang là Nhà khoa học cấp cao của công ty dược Intellia Therapeutics của Giáo sư Jennifer Doudna (người nhận giải Nobel Y học thế giới năm 2020) sáng lập.

Mặc dù thừa nhận bản thân là người không ưa dịch chuyển nhưng Sao Ly lại dành nhiều sự hào hứng, mong chờ khi đặt chân đến môi trường mới. Khởi động lại cuộc sống từ những thứ nhỏ nhất, cô bắt đầu với việc tìm một chỗ ở thuận tiện - nơi mình thức dậy mỗi sáng và cũng là nơi nạp năng lượng cho cả 1 ngày dài.

“Hiện tại, mình vẫn thuê nhà. Tiền thuê hàng tháng là 2.600 USD (khoảng hơn 60 triệu VNĐ) chưa kể tiền điện, nước, internet,... Boston là một thành phố đắt đỏ, bản thân Ly cũng muốn chỗ ở thật tiện nghi, thoải mái nên chi khá nhiều cho tiền thuê nhà. Hằng ngày, mình lái xe đi làm khoảng 10 phút. Thật tuyệt vì không quá kẹt xe, đây cũng là một trong những điều mình ưu tiên khi chọn nơi ở”, Sao Ly chia sẻ về việc tìm nơi ở mới.

Bên cạnh đó, nữ tiến sĩ cho biết khi chuyển tới thành phố mới, cô phải bắt đầu lại cuộc sống “xã giao” của mình từ số 0. Sao Ly kể: “Mình phải cởi mở hơn, tìm cách làm quen bạn bè mới. Mình ít khi chủ động bắt chuyện với người lạ nhưng từ khi sang thành phố mới, mình chủ động hơn trong việc tìm các bạn, anh chị người Việt hoặc những người cùng tần sóng với mình để kết bạn.

Mình đi gặp gỡ và ăn uống với những người bạn mới nhiều hơn. Boston là nơi hội tụ những con người tri thức và trình độ cao, nên mình đã rất may mắn có rất nhiều người bạn mới mà mình làm bạn và kết thân được, và mình đã và đang học hỏi ở các bạn rất nhiều!”.

Không so sánh mình với ai vì hiện tại đã quá tuyệt

Sao Ly là một người sống hướng nội. Nhiều người mới gặp sẽ thấy Ly nói nhiều và tự tin, nhưng đó có lẽ chỉ là một phần mà Ly muốn thể hiện ra bên ngoài. Hoặc có người sẽ nghĩ Ly nữ tính, yểu điệu, nhưng thật ra Ly thích chơi thể thao như leo núi, cầu lông và thích sự thoải mái. Nói chung rõ là sẽ có ty tỷ những thứ mà phải gặp và làm bạn với cô rồi thì mới biết.

“Nhiều người hỏi tại sao con gái lại thích leo núi? Thứ nhất là Ly thích thể thao. Ngày xưa mình ở trong đội tuyển cầu lông của trường và đã từng thi nhiều cuộc thi, giành được huy chương nữa nên mình thấy chơi thể thao rất vui. Thứ hai, leo núi là bộ môn đòi hỏi nhiều hơn là chỉ thể chất. Nó đòi hỏi tính kiên trì, quyết tâm cũng như khả năng suy nghĩ để giải đố, vượt thử thách. Ly nghĩ mình là người như vậy, quyết tâm và thích suy nghĩ”, Sao Ly nói.

Sao Ly có sở thích leo núi, bộ môn này cũng phần nào nói lên tính cách của cô

Ở cột mốc 30, Sao Ly có tất cả từ nhan sắc, tri thức đến một cuộc sống đáng mơ ước tại trời Tây. Hỏi Sao Ly có hài lòng với hiện tại không, cô không ngần ngại gật đầu.

“Ly hài lòng chứ, cuộc sống đẹp mà! Và mình đã may mắn hơn biết bao nhiêu người. Nếu mình không hài lòng khác nào mình đang thiếu tôn trọng với bản thân và với những người đã giúp đỡ mình đến được đây. Tất nhiên, hài lòng không có nghĩa là Ly không còn hoài bão hay mục tiêu gì khác trong cuộc sống. Mình vẫn đặt ra những đích đến mới nhưng luôn cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn và đáng tận hưởng”.

Sao Ly cũng cho hay cô là kiểu người 50/50 - luôn hướng đến sự cân bằng trong cuộc sống. Cô quan niệm, một người có thể vẫn đặt mục tiêu để mình tiến tới phía trước nhưng vẫn bằng lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Đó là một sự cân bằng và mỗi người sẽ có một cân bằng riêng.

Có lẽ đây cũng là lý do mà Sao Ly không bao giờ so sánh mình với ai và cũng không quá khuyến khích ai ngưỡng mộ cuộc sống giống mình. “Khi có trend flexing, mình cũng đăng bài trong nhóm. Mình biết sẽ có nhiều người xem các bài đăng và nhìn nhận theo hướng tích cực, coi đó là động lực để cố gắng. Mặc khác, sẽ có những bạn xem đó là áp lực, so sánh mình với người khác, và thậm chí sẽ có người toxic, ganh tỵ, không công nhận người khác.

Ly chỉ thấy, tích cực hay tiêu cực là do cách mọi người muốn nhìn nhận thế nào. Còn imỗi người có một cuộc sống, một con đường, một nhịp sống, và mục tiêu khác nhau. Không ai cần so sánh mình với ai khác cả và mình chỉ cần tìm năng lượng để bước đi trên con đường của mình”, Sao Ly bày tỏ.

Bởi đối với Sao Ly, cô cũng có những áp lực riêng của mình. Điển hình là khi kết thúc thực tập vào tháng 9 vừa qua, cô muốn tốt nghiệp vào tháng 12 nên chỉ có 3 tháng để làm những việc vô cùng lớn: Tìm việc, viết luận án tốt nghiệp và viết 1 bài báo khoa học để xuất bản trước khi tốt nghiệp. Hơn nữa, Sao Ly bắt đầu tìm việc lúc làn sóng sa thải của Mỹ đang nặng dần, lại là học sinh quốc tế nên khoảng thời gian này khiến cô gặp nhiều căng thẳng, áp lực.

"Vẫn đặt ra những đích đến mới nhưng luôn cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn và đáng tận hưởng", Sao Ly nói

“Mình đối mặt bằng cách kiểm soát cảm xúc của bản thân đầu tiên, không để mình bị quá căng thẳng dẫn tới hoảng sợ. Mình lên thời gian biểu cụ thể cho từng đầu việc và bám sát thực hiện. Nhưng mình vẫn dành thời gian cho việc leo núi, làm những sở thích của bản thân để cân bằng. Quan trọng nhất là mình vững tin là “everything will be ok" (tạm dịch: mọi thứ rồi sẽ ổn), mình cố gắng thì điều tốt đẹp cũng sẽ tới”, Sao Ly chia sẻ.

Ảnh: NVCC