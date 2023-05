Garage vạch trần lối sống vương giả của tỷ phú nổi tiếng vì “tằn tiện": Ngày thường săn đồ sales nhưng ăn chơi không thua kém một ai

Là một trong những người trong top các tỷ phú giàu nhất thế giới, Jeff Bezos nắm trong tay khối tài sản khổng lồ.

Theo Forbes, Jeff Bezos hiện sở hữu khối tài sản lên tới 128 tỷ USD. Người sáng lập của Amazon giàu có là thế nhưng ông lại nổi tiếng vì sự "tằn tiện" đến khó tin. Dù là đại gia trăm tỷ USD, Jeff Bezos vẫn cần phải cân nhắc về một món mua trước khi quyết định chi tiêu.

Thậm chí, vị tỷ phú này còn so sánh các mặt hàng từ nhiều nơi khác nhau để tìm ra địa chỉ rẻ và chất lượng nhất. Thói quen này của Jeff Bezos khiến nhiều người ngạc nhiên. Ông tiết lộ bản thân vẫn mua sắm online. Lý do là bởi nhiều sản phẩm và dịch vụ trực tuyến hiện nay thường có giá rẻ hơn so với khi mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng.

Bên cạnh đó, mua hàng online còn có thể áp dụng nhiều loại mã giảm giá, voucher khuyến mại để tiết kiệm một khoản nhất định. Vị đại gia Jeff Bezos có thói quen dùng đi dùng lại đồ cũ. Khi mới thành lập Amazon, ông thậm chí đã dùng cánh cửa cũ để "sáng chế" không ít vật dụng văn phòng.

Có một điều ít ai ngờ rằng người đàn ông "tằn tiện" này lại có thể "quay ngoắt 180 độ" khi đứng trước xe hơi. Tỷ phú Jeff Bezos sở hữu bộ sưu tập xe hơi khổng lồ mà không phải ai cũng có được. Bộ sưu tập của ông không chỉ có những chiếc xe nhanh nhất trên thế giới mà còn rất hiếm về số lượng. Điều này càng làm cho chúng trở nên có giá trị hơn.

"Xế cưng" của tỷ phú Amazon đến từ các thương hiệu của Ý như Lamborghini, Ferrari đến Lebanon như W Motors và công ty Thụy Điển Koenigsegg... Jeff Bezos có trong tay những mẫu xe đắt đỏ, mỗi chiếc đều vô cùng xa xỉ.

Dưới đây là những chiếc xe đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập siêu xe của Jeff Bezos

1. Lamborghini Veneno (5.000.000 USD)

Hạ gục rào cản đường đua - Lamborghini đã kỷ niệm 50 năm dấu ấn của mình khi giới thiệu Veneno vào năm 2013. Với giá 5 triệu USD, Veneno là một sản phẩm độc quyền kết tinh 5 thập kỷ công nghệ và tay nghề thủ công trong một chiếc xe.

Ảnh: Internet

Táo bạo, hiện đại và mạnh mẽ là tất cả những gì mà mẫu xe này có. Nó có động cơ V12 6,5 lít cung cấp công suất 750 HP với tốc độ tối đa 220,5 MPH. Lamborghini cho biết nó đạt từ 0 đến 62 MPH chỉ trong 2,7 giây với hộp số ISR 7 cấp. Đây là mẫu xe hiếm, chỉ có 13 chiếc Veneno và Veneno Roadster được cung cấp trên toàn thế giới.

2. Bugatti Veyron Mansory (3.500.000 USD)

Chiếc Bugatti phiên bản giới hạn được thiết kế với hình chữ V mang tính biểu tượng có tên Vivere. Chiếc xe là sự kết hợp giữa trải nghiệm tốc độ và sự sang trọng tinh tế. Được mệnh danh là chiếc xe yêu thích của Bezos, cho đến nay chỉ có 2 chiếc Mansory được sản xuất.

Trang Car Buzz tiết lộ, chiếc xe được trang bị động cơ W16 8,0 lít tăng áp quad và những tùy chỉnh độc đáo. Là một trong những chiếc xe nổi tiếng nhất thế kỷ 21, Bugatti chỉ sản xuất 240 biến thể của Veyron. Chiếc siêu xe mà Bezos mua có giá khổng lồ 3,5 triệu USD.

3. Lykan Hypersport (4.000.000 USD)

Lykan Hypersport là siêu xe đầu tiên được tạo ra bởi W Motors góp mặt trong bộ phim hành động ăn khách Fast 7. Chiếc xe có kiểu dáng góc cạnh và vẻ ngoài vượt thời gian với hệ thống cửa hai chiều ngược đã được cấp bằng sáng chế.

Ảnh: Internet

Chỉ có 7 chiếc được sản xuất cho đến nay, khiến nó trở thành một chiếc xe độc quyền khác trong bộ sưu tập của Jeff Bezos. Lykan cũng có màn hình ba chiều giữa không trung đầu tiên trên toàn cầu với đèn LED nạm 440 viên kim cương.



Động cơ tăng áp kép kiểu boxer cung cấp công suất 780 HP và mô-men xoắn 708 lb-ft. Chiếc xe có thể tăng từ 0 lên 62 MPH chỉ trong 2,9 giây, theo ghi nhận của W Motors. Là một mẫu xe hiếm và đắt tiền, Lykan Hypersport có giá 4 triệu USD.

4. Ferrari Pininfarina Sergio (3.000.000 USD)

Sự hợp tác giữa Ferrari và Pininfarina, Ferrari Pininfarina Sergio, lần đầu tiên được ra mắt tại Triển lãm Ô tô Geneve 2013. Theo Motor 1, số lượng xe chỉ được giới hạn với 6 chiếc. Do đó chiếc xe có giá mua lên tới 3 triệu USD.

Ferrari Pininfarina Sergio được trang bị động cơ V8 4,5 lít cung cấp công suất 605 mã lực và mô-men xoắn 398 lb-ft. Chiếc xe này có thể tăng từ 0 đến 62 MPH chỉ trong 3 giây. Sergio Euro-spec có nội thất bọc da Alcantara và màu đen tạo nên sự sang trọng và phong cách.

Trong 6 sản phẩm được sản xuất, 1 chiếc được chuyển đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và 3 chiếc được gửi đến Hoa Kỳ, 1 chiếc khác đã được một quý ông ở Nhật Bản mua, và chiếc cuối cùng thuộc về một người ở Thụy Sỹ.

5. Koenigsegg CCXR Trevita (5.000.000 USD)

Chỉ có 2 chiếc Koenigsegg CCXR Trevita từng được chế tạo. Bởi vậy có thể coi đây là chiếc xe hiếm nhất trong gara của Jeff Bezos. Siêu xe được chế tạo để phù hợp với đường phố ở Hoa Kỳ.

Ảnh: Internet

Một chiếc được Bezos mua, trong khi võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather mua chiếc còn lại . Trevita bắt nguồn từ từ tiếng Thụy Điển Three Whites, thân xe được làm bằng sợi carbon và dệt kim cương.



Động cơ V8 4,8 lít mạnh mẽ mang lại công suất 1.018 HP thông qua hộp số 6 cấp siêu đồng bộ Xtrac. Nó có thể đạt 0-60 MPH trong 2,9 giây với tốc độ tối đa 250 MPH. Chiếc xe cực hiếm được mua với giá 5 triệu USD.

6. Honda Accord (Vô giá)

Một chiếc xe vô giá trong ga ra của Jeff Bezos là Honda Accord đời 1997. Chiếc xe đặc biệt này đã đồng hành với nhà sáng lập Amazon cho đến năm 2013. Accord đã là chiếc xe bán chạy nhất ở Mỹ, tạo ra một chuẩn mực cho doanh số bán lẻ thông thường.

Chiếc xe được trang bị động cơ V6 mạnh mẽ cho công suất 130 mã lực và mô-men xoắn 139 lb-ft. Chiếc xe 5 chỗ có sẵn hộp số tự động 5 cấp và 4 cấp. Năm 1997, Honda Accord có giá lên tới 18.585 USD.

Từ việc sở hữu những chiếc xe cổ mang hơi hướng hoài cổ đến những chiếc xe hiếm nhất thế giới từng thấy, Jeff Bezos đã có một bộ sưu tập siêu xe đa dạng có giá hơn 15 triệu USD. Điều này trái ngược hoàn toàn với thói quen chi tiêu tiết kiệm của ông. Phong cách tiêu dùng độc đáo của vị tỷ phú thực sự khiến nhiều người phải khó hiểu. Rốt cuộc, những người thành công luôn có lối đi riêng.