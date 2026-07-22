Garmin ra mắt vòng đeo tay thông minh không màn hình: Siêu nhẹ, thời lượng pin lên đến 10 ngày

Thị trường thiết bị đeo thông minh toàn cầu được dự báo sẽ đạt quy mô hơn 144 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) lên tới 15,2%. Khi thiết bị đeo ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của lối sống hiện đại, người dùng không chỉ mong muốn theo dõi nhiều chỉ số hơn mà còn kỳ vọng có thể truy cập đầy đủ dữ liệu sức khỏe của mình mà không phải chi trả thêm các khoản phí duy trì hàng tháng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Garmin chính thức giới thiệu CIRQA - vòng đeo tay thông minh không màn hình đầu tiên của hãng. Với thiết kế siêu nhẹ chỉ 20g, thời lượng pin lên đến 10 ngày cùng khả năng ghi nhận liên tục các dữ liệu sinh lý và vận động 24/7, CIRQA Smart Band mang đến trải nghiệm theo dõi cơ thể xuyên suốt nhưng hạn chế tối đa sự xao nhãng từ màn hình. Mọi dữ liệu được tự động đồng bộ lên ứng dụng Garmin Connect, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt sự thay đổi của cơ thể, theo dõi quá trình phục hồi và duy trì lối sống năng động mỗi ngày.

CIRQA Smart Band sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam vào ngày 14/08/2026 với giá bán lẻ đề xuất 5.490.000 đồng. Sản phẩm có bốn tùy chọn màu sắc gồm Xám Cổ Điển, Hồng Đất, Xanh Dương và Đen, được phân phối tại website Garmin Việt Nam, hệ thống cửa hàng Thương hiệu Garmin và các đại lý ủy quyền chính hãng toàn quốc. Garmin cũng giới thiệu thêm phụ kiện dây đeo bắp tay chuyên dụng, phù hợp với hơn 80 bộ môn và tình huống sử dụng, từ đạp xe, các môn thể thao dùng bóng đến những bài tập cường độ cao.

"Chúng tôi tin rằng việc chăm sóc sức khỏe hiệu quả bắt đầu từ sự thấu hiểu cơ thể. CIRQA Smart Band được tạo ra với cách tiếp cận đơn giản nhưng toàn diện, giúp người dùng theo dõi những chỉ số sức khỏe cốt lõi mà không làm gián đoạn nhịp sống thường nhật. Với thiết kế tinh gọn cùng các công nghệ theo dõi sức khỏe tiên tiến của Garmin, vòng đeo tay thông minh trở thành mảnh ghép bổ trợ lý tưởng cho các dòng đồng hồ thông minh hiện có, cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa các thiết bị trong suốt cả ngày, đặc biệt là không yêu cầu phí duy trì hàng tháng. Vòng đeo tay thông minh giúp việc theo dõi và quản lý các chỉ số cơ thể trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời là món quà ý nghĩa dành cho bất kỳ ai mong muốn xây dựng lối sống khỏe mạnh." Bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị Khách hàng Garmin phát biểu.

Vòng đeo tay thông minh CIRQA sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như thiết kế tinh giản, siêu nhẹ, không màn hỉnh - giảm thiểu xao nhãng, hiểu cơ thể toàn diện 24/6, quản lý giấc ngủ và khả năng phục hồi, tối ưu hiệu suất tập luyện, đồng bộ dữ liệu trong toàn bộ hệ sinh thái Garmin và mọi dữ liệu trong một nền tảng duy nhất, thời lượng pin lên đến 10 ngày và chống nước 5 ATM, thiết kế thời trang, phù hợp nhiều phong cách...

CIRQA Smart Band không chỉ dành cho những người muốn tạm rời khỏi đồng hồ thông minh, hay các tay đua xe đạp sử dụng máy tính xe đạp trong quá trình luyện tập mà vẫn duy trì liên tục dữ liệu sức khỏe. Thiết bị còn phù hợp với những người quan tâm đến sức khỏe, mong muốn theo dõi các chỉ số cơ thể 24/7 mà không làm gián đoạn nhịp sống hằng ngày.

Dù trong các buổi gặp gỡ trang trọng hay khi tham gia những bộ môn vận động cường độ cao như boxing, bóng rổ hoặc tập tạ, vòng đeo tay thông minh CIRQA vẫn âm thầm ghi nhận các chỉ số sinh lý một cách chính xác và tinh tế. Nhờ tích hợp liền mạch với hệ sinh thái Garmin, mọi dữ liệu đều được đồng bộ và kết nối xuyên suốt, giúp người dùng luôn có cái nhìn đầy đủ về tình trạng sức khỏe của mình, bất kể đang sử dụng thiết bị nào hay ở bất kỳ thời điểm nào.