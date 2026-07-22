Đề xuất định danh điện tử đối với tài sản, dữ liệu và tài nguyên số

Dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử với nhiều điểm mới đang được lấy ý kiến góp ý đến ngày 2/8/2026.

Đáng chú ý, dự thảo luật quy định các đối tượng định danh điện tử gồm: Cơ quan, tổ chức, cá nhân; các đối tượng tồn tại dưới dạng vật chất (sản phẩm, hàng hóa, thiết bị và các loại tài sản, vật chất khác).

Dự thảo luật quy định định danh điện tử các đối tượng tồn tại dưới dạng phi vật chất: Dữ liệu và tài nguyên số (cơ sở dữ liệu, tệp dữ liệu, hình ảnh, video, các dữ liệu và tài nguyên số khác); Ứng dụng, phần mềm và các dịch vụ số; Quyền tài sản và quyền sở hữu trí tuệ; Tài sản số theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số; Di sản văn hóa phi vật thể; Các đối tượng phi vật chất khác.

Các sự kiện, giao dịch, hành vi; địa điểm và không gian cũng được đưa vào dự thảo luật.

Về hình thức, phương thức đăng ký định danh điện tử được thực hiện trực tuyến thông qua phần mềm, ứng dụng hoặc trực tiếp tại các địa điểm do cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động định danh điện tử hướng dẫn.

Dự thảo luật cũng quy định việc tạm dừng hiệu lực danh tính điện tử và mã định danh trong một số trường hợp: Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu tạm dừng; Cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động định danh điện tử phát hiện thông tin danh tính điện tử bị chỉnh sửa, sử dụng trái phép; Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật;

Trong thời gian tạm dừng hiệu lực, danh tính điện tử và mã định danh không có giá trị sử dụng trong các giao dịch, thủ tục.

Việc khôi phục hiệu lực danh tính điện tử và mã định danh được thực hiện khi lý do tạm dừng không còn tồn tại hoặc đã được khắc phục. Chủ thể danh tính điện tử được thông báo về việc tạm dừng, lý do tạm dừng và phương thức khôi phục danh tính điện tử của các đối tượng mình quản lý, sở hữu.

Trong trường hợp phát hiện việc xác lập danh tính điện tử, cấp mã định danh có sai sót, không đúng quy định của Luật này hoặc khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền thì danh tính điện tử và mã định danh bị hủy bỏ.

Danh tính điện tử, mã định danh bị hủy bỏ không có giá trị sử dụng kể từ thời điểm được xác lập danh tính điện tử, cấp mã định danh.

Theo Bộ Công an, phạm vi đối tượng được định danh điện tử hiện nay chủ yếu tập trung vào cá nhân, cơ quan, tổ chức nhằm phục vụ xây dựng công dân số, Chính phủ số thông qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển của kinh tế số và xã hội số, việc quản lý chỉ dừng lại ở định danh chủ thể con người là chưa đủ, mà cần mở rộng theo hướng định danh thống nhất đối với các thực thể tồn tại trong cả môi trường vật lý và môi trường điện tử.

Cơ quan soạn thảo cho biết, thực tiễn quản lý cho thấy nhiều đối tượng như phương tiện giao thông, tàu thuyền, hàng hóa, chuỗi cung ứng, nguồn gốc hóa chất, địa điểm, hoạt động, cũng như các thực thể trong môi trường điện tử như địa chỉ IP, ứng dụng, nền tảng số, tài sản số,... đang tham gia trực tiếp vào các giao dịch và quan hệ quản lý trên không gian số. Do đó, việc xây dựng cơ chế định danh thống nhất đối với các đối tượng này là yêu cầu tất yếu nhằm bảo đảm khả năng truy xuất, xác định trách nhiệm và kết nối dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực.