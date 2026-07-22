Không cần nhìn bài, AI vẫn biết ai đang "diễn": ESPN mang công nghệ đọc hành vi lên sóng World Series of Poker

Trong nhiều năm, trí tuệ nhân tạo đã lần lượt đánh bại con người ở cờ vua, cờ vây rồi tiến vào các lĩnh vực như lập trình, sáng tạo nội dung hay chẩn đoán y khoa. Tuy nhiên, poker vẫn luôn được xem là một trong những trò chơi đặc biệt nhất.

Không giống cờ vua, nơi mọi quân cờ đều hiện diện trên bàn, poker là cuộc đấu giữa thông tin không hoàn hảo, xác suất và khả năng đọc tâm lý đối thủ. Chính vì vậy, kỹ năng "đọc người" từ lâu được xem là lợi thế rất con người, khó có thể được thay thế bằng máy móc.

Điều đó đang bắt đầu thay đổi.

Trong mùa giải World Series of Poker (WSOP) 2026, ESPN đã đưa lên sóng một công cụ AI mới có khả năng phân tích biểu cảm khuôn mặt, tư thế ngồi, chuyển động cơ thể và nhiều tín hiệu phi ngôn ngữ khác để dự đoán liệu một người chơi có đang bluff hay không. Thay vì chỉ xem những lá bài và các con chip trên bàn, khán giả giờ đây còn được theo dõi một "chuyên gia đọc vị" bằng AI hoạt động theo thời gian thực.

Điều đáng chú ý là hệ thống này không hề "nhìn trộm" những lá bài úp của người chơi để đưa ra kết luận. Trong các chương trình truyền hình poker, khán giả từ lâu đã có thể xem bài nhờ công nghệ RFID gắn trong bộ bài. AI mới không dựa vào dữ liệu đó để hiển thị dự đoán trên màn hình. Nhiệm vụ của nó là phân tích những gì một người quan sát bình thường có thể nhìn thấy, từ nét mặt, ánh mắt, nhịp cử động cho tới tư thế cơ thể, sau đó đưa ra xác suất người chơi đang sở hữu bài mạnh hay chỉ đang cố đánh lừa đối thủ.

Đằng sau hệ thống này là Luke Geel, một kỹ sư AI đã dành khoảng sáu tháng để huấn luyện mô hình bằng dữ liệu từ các trận poker chuyên nghiệp. Thay vì cố gắng tạo ra một "máy phát hiện nói dối", Geel xây dựng mô hình học cách nhận diện những mẫu hành vi thường xuất hiện khi người chơi nắm lợi thế hoặc đang thực hiện một cú bluff. Kết quả cuối cùng được hiển thị dưới dạng dự đoán xác suất, đóng vai trò như một lớp bình luận bổ sung dành cho khán giả.

Đây là một thay đổi đáng chú ý đối với ngành truyền hình thể thao. Trong nhiều năm, AI chủ yếu được sử dụng để thống kê số liệu, tạo đồ họa hay phân tích chiến thuật sau trận đấu. Với poker, AI lần đầu tiên được đưa vào một khía cạnh vốn mang tính cảm xúc và trực giác nhiều hơn là tính toán thuần túy.

AI đánh bại cao thủ

Thực tế, poker từ lâu đã là sân chơi quen thuộc của AI. Năm 2017, Libratus của Đại học Carnegie Mellon đã đánh bại bốn cao thủ poker chuyên nghiệp trong thể thức Texas Hold'em không giới hạn. Sau đó, Pluribus của Meta tiếp tục vượt qua nhiều người chơi hàng đầu trong các ván đấu nhiều người. Tuy nhiên, những hệ thống này chiến thắng nhờ khả năng tính toán chiến lược và xác suất tối ưu chứ không phải nhờ phân tích nét mặt hay ngôn ngữ cơ thể.

Điều ESPN mang lên sóng lại đại diện cho một hướng phát triển khác của AI. Thay vì cố gắng chơi poker giỏi hơn con người, AI đang cố gắng làm điều mà nhiều người từng tin chỉ trực giác con người mới thực hiện được: đọc cảm xúc và hành vi.

Dù vậy, công nghệ này cũng tạo ra không ít tranh luận. Trong giới poker chuyên nghiệp, nhiều người cho rằng việc dự đoán bluff chỉ từ biểu cảm khuôn mặt hay tư thế ngồi có độ chính xác hạn chế. Không ít cao thủ cố tình tạo ra "tells giả", tức những tín hiệu đánh lạc hướng đối thủ, trong khi nhiều người khác gần như không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào trong suốt ván đấu. Điều đó khiến AI khó có thể trở thành một "máy phát hiện bluff" tuyệt đối.

Ngay cả nhóm phát triển cũng không tuyên bố công nghệ của họ có thể xác định chính xác ai đang nói dối. Thay vào đó, đây là một mô hình dự đoán dựa trên xác suất thống kê từ dữ liệu huấn luyện. Nó có thể bổ sung góc nhìn thú vị cho khán giả, nhưng không phải bằng chứng kết luận về ý đồ của người chơi.

Tuy nhiên, ý nghĩa lớn hơn của câu chuyện có lẽ không nằm ở poker. Việc một đài truyền hình lớn đưa AI phân tích hành vi con người lên sóng cho thấy các mô hình thị giác máy tính đang tiến xa hơn nhiều so với nhận diện khuôn mặt hay vật thể. Chúng bắt đầu được huấn luyện để diễn giải những tín hiệu tinh vi trong giao tiếp của con người.

Nếu xu hướng này tiếp tục phát triển, các công nghệ tương tự có thể xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác như phân tích phỏng vấn tuyển dụng, hỗ trợ đào tạo nhân viên bán hàng, đánh giá tương tác khách hàng hay nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Mỗi lĩnh vực đều đặt ra những câu hỏi mới về độ chính xác, quyền riêng tư và giới hạn đạo đức của việc để AI "đọc" con người.

Poker từ lâu được coi là trò chơi của những chiếc "poker face", nơi người chiến thắng thường là người che giấu cảm xúc tốt nhất. Nhưng khi AI bắt đầu tham gia vào cuộc chơi, khái niệm "giữ gương mặt lạnh" có thể sẽ không còn là lợi thế tuyệt đối. Trong kỷ nguyên AI, đối thủ không chỉ là người ngồi đối diện trên bàn poker mà còn có thể là một thuật toán đang quan sát từng cái chớp mắt của bạn.

*Nguồn: ESPN