2 phút "đốt ví": Ma trận dopamine và FOMO đang thao túng người trẻ mua sắm như thế nào?

Trong nhịp sống hối hả của kỷ nguyên số, một kịch bản quen thuộc đang diễn ra hằng ngày với hàng triệu người trẻ: lướt qua một video ngắn trên TikTok hoặc Instagram Reels, bị thu hút bởi một sản phẩm có vẻ ngoài bắt mắt, nhấp vào liên kết giỏ hàng được tích hợp sẵn, và hoàn tất thanh toán chỉ sau vài lần chạm màn hình.

Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong chưa đầy hai phút, đối với một món đồ mà vài phút trước đó họ thậm chí chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Sự bùng nổ của thương mại điện tử tích hợp trên các nền tảng video ngắn đã chuyển hóa hành vi mua sắm từ một chuỗi hành động có kế hoạch thành một phản xạ tức thời đầy bản năng.

Đằng sau những đơn hàng được giao đi không ngừng nghỉ là một ma trận tâm lý phức tạp, nơi hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO), chất dẫn truyền thần kinh dopamine và các thuật toán gợi ý tinh vi đang phối hợp nhịp nhàng để kích thích hành vi mua sắm bốc đồng của thế hệ số.

"Cơn bão" Dopamine trong hành trình "lướt - chạm - mua"

Để hiểu tại sao người trẻ lại dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm chỉ sau vài giây xem video ngắn, các nhà khoa học thần kinh thường chỉ ra vai trò của dopamine - chất dẫn truyền thần kinh vốn được mệnh danh là "phần thưởng" của bộ não.

Trái với lầm tưởng phổ biến rằng dopamine chỉ tiết ra khi chúng ta đạt được mục đích, các nghiên cứu sinh học hành vi đã chứng minh dopamine thực chất được giải phóng mạnh mẽ nhất trong quá trình "chờ đợi và kỳ vọng" vào phần thưởng.

Sự chuyển cảnh nhanh, âm nhạc sôi động và hiệu ứng hình ảnh kích thích trong các video ngắn hoạt động tương tự như cơ chế của một chiếc máy đánh bạc: mỗi cú lướt tay là một sự tò mò không biết điều gì sẽ xuất hiện tiếp theo, mang lại những kích thích thần kinh tức thời.

Các nghiên cứu công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology về cơ chế mua sắm bốc đồng trên nền tảng số chỉ ra rằng, định dạng video ngắn tạo ra một trạng thái gọi là "sự hiện diện xã hội" (social presence) và "sự hiện diện đồng hành" (co-presence) vô cùng mạnh mẽ.

Khi người xem nhìn thấy một người sáng tạo nội dung mặc thử một chiếc áo, đánh một màu son hay trải nghiệm một món đồ gia dụng dưới ánh sáng lung linh, bộ não của họ tự động đồng nhất trải nghiệm đó với chính mình.

Chia sẻ về trải nghiệm này, bạn Phương Anh (20 tuổi, Hòa Bình) thừa nhận: "Mình thỉnh thoảng thấy video review hay hoặc livestream đang có deal hời thì mình chốt đơn luôn. Thường điều khiến mình quyết định nhanh như vậy là do video ngắn đánh đúng tâm lý, nhìn sản phẩm thực tế và trực quan nên mình thấy tin tưởng và muốn thử".

Sự "tin tưởng" và thôi thúc muốn "thử" mà Phương Anh đề cập chính là kết quả của việc cảm xúc bị kích thích vượt trội so với tư duy lý tính. Khi bộ não bị ngập tràn trong cảm giác phấn khích do các kích thích trực quan mang lại, rào cản phòng vệ của lý trí bị hạ thấp, nhường chỗ cho hành vi mua sắm bốc đồng như một cách để duy trì và hiện thực hóa lượng dopamine đang dâng cao.

"Bẫy" tâm lý FOMO: Khi nỗi sợ bị bỏ lại bị khai thác triệt để

Bên cạnh "nhiên liệu" dopamine, các nền tảng thương mại điện tử hiện đại còn vận hành một "động cơ" thúc đẩy mua sắm cực kỳ hiệu quả khác: Hội chứng sợ bỏ lỡ (Fear of Missing Out - FOMO).

Ban đầu, FOMO được định nghĩa trong tâm lý học như một sự lo lắng xã hội khi cá nhân sợ rằng người khác đang có những trải nghiệm thú vị mà mình không có. Tuy nhiên, khi bước vào không gian số, FOMO đã được các thuật toán bán hàng và chiến lược tiếp thị chuyển hóa thành một thứ vũ khí thương mại sắc bén thông qua "sự khan hiếm nhân tạo" (artificial scarcity) và "bằng chứng xã hội" (social proof).

Những dòng chữ đỏ nhấp nháy như "Flash Sale chỉ còn 10 phút", "Chỉ còn 3 sản phẩm cuối cùng", hay các thẻ hashtag dẫn đầu xu hướng như #TikTokMadeMeBuyIt chính là những mồi nhử FOMO kinh điển.

Theo một nghiên cứu hệ thống về hành vi mua sắm trong livestream được công bố trong các báo cáo khoa học gần đây, những tín hiệu khan hiếm này tác động trực tiếp vào vùng não xử lý nỗi sợ hãi và lo âu. Chúng tạo ra một áp lực thời gian cực lớn, khiến người tiêu dùng tin rằng nếu họ không mua ngay lập tức, họ sẽ chịu một tổn thất lớn hoặc bị tụt hậu so với cộng đồng mạng.

Phương Anh chia sẻ thêm về những lần đối diện với bẫy tâm lý này: "Mình đã từng rơi vào cảm giác FOMO này rồi. Thấy chữ 'flash sale' hay 'sắp hết hàng' làm mình hơi nôn nóng. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ ảnh hưởng mạnh nếu món đồ giá rẻ, còn nếu là đồ giá trị cao thì mình sẽ cân nhắc kỹ hơn chứ không xuống tiền bừa bãi".

Nhận định thực tế của Phương Anh trùng khớp với các nghiên cứu kinh tế hành vi: đối với các mặt hàng có giá trị thấp, rào cản nhận thức của con người rất yếu. Sự kết hợp giữa nỗi lo âu do FOMO tạo ra và mức giá dễ dàng chấp nhận khiến người tiêu dùng nhanh chóng đầu hàng và thực hiện hành vi mua sắm để giải tỏa sự căng thẳng tức thời, ngay cả khi họ không thực sự cần đến món đồ đó.

Tiện lợi tiêu dùng hay cái bẫy tự do tài chính của giới trẻ?

Không thể phủ nhận rằng công nghệ và các thuật toán gợi ý đã mang lại những bước tiến vượt bậc trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Thay vì mất hàng giờ tìm kiếm trên các trang web truyền thống, giờ đây sản phẩm phù hợp tự động tìm đến người tiêu dùng dựa trên thói quen hành vi của họ.

Tuy nhiên, sự "mượt mà" không tỳ vết trong hành trình mua sắm số cũng đang dần xóa nhòa ranh giới của sự kiểm soát tài chính cá nhân. Với các tính năng như thanh toán một chạm, ví điện tử liên kết sẵn và đặc biệt là các dịch vụ "Mua trước, trả sau", rào cản vật lý và tâm lý của việc "tiêu tiền" đã hoàn toàn bị triệt tiêu.

Hiện tượng lạm dụng tiêu dùng và nợ nần do ảnh hưởng từ các video ngắn và người có ảnh hưởng hay còn được các nhà phân tích phương Tây gọi là vấn nạn "Shopaganda" (tuyên truyền mua sắm) trên các tạp chí công nghệ danh tiếng như The Verge, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tương lai tài chính của Gen Z.

Nhiều người trẻ đang vô tình rơi vào vòng xoáy nợ tín dụng chỉ vì nỗ lực duy trì một lối sống hào nhoáng được kiến tạo bởi các thuật toán mạng xã hội.

Đứng trước bức tranh đa diện này, Phương Anh đưa ra góc nhìn vô cùng thực tế và khách quan: "Theo mình thì thuật toán và video ngắn có tác động một phần đến việc mua sắm bốc đồng của người trẻ, dù vậy thì còn tùy thuộc vào mỗi người. Nó vừa giúp mình tiếp cận thông tin sản phẩm nhanh, nhưng đồng thời cái sự tiện lợi, mượt mà đó cũng rất dễ kích thích người trẻ mua sắm bốc đồng. Ai làm chủ được tài chính thì thấy nó tiện, còn ai tâm lý yếu sẽ dễ vung tay quá trán".

Sự tiện lợi của công nghệ vốn dĩ là một con dao hai lưỡi. Trong một báo cáo nghiên cứu năm 2025 về hành vi mua sắm của thế hệ trẻ trên các nền tảng video ngắn, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng mức độ "tỉnh thức" (mindfulness) và khả năng tự điều chỉnh hành vi là những yếu tố cốt lõi quyết định một người sẽ làm chủ công nghệ hay trở thành nạn nhân của nó.

Việc nhận diện được những cái bẫy tâm lý như sự dâng trào của dopamine khi xem review hay sự nôn nóng giả tạo do FOMO mang lại chính là bước khởi đầu quan trọng để người trẻ tái lập ranh giới phòng thủ.

Sự phát triển của công nghệ là không thể đảo ngược, và ma trận thuật toán sẽ ngày càng trở nên tinh vi hơn để khai thác tối đa mọi điểm yếu trong tâm lý con người.

Trong bối cảnh đó, năng lực cốt lõi mà mỗi công dân số cần trang bị không còn là khả năng tiếp cận thông tin nhanh nhất, mà là khả năng dừng lại đúng lúc trước nút bấm "Mua ngay", một khoảng lặng cần thiết để biến một phản xạ bốc đồng thành một quyết định tiêu dùng thông minh và tự chủ.