Thủ đoạn sử dụng AI tạo email giả để lừa đảo

Ảnh minh họa: A05, Bộ Công an.

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một số đối tượng lừa đảo lợi dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo các email giả mạo doanh nghiệp, đối tác hoặc lãnh đạo công ty nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, sau khi xâm nhập hoặc theo dõi hộp thư điện tử của doanh nghiệp, các đối tượng đã sử dụng AI phân tích văn phong, nội dung trao đổi và chữ ký điện tử, từ đó tạo ra các email có nội dung giống với email chính thức.

Các đối tượng còn đăng ký địa chỉ email (khác email thật một vài ký tự rất khó phát hiện) rồi gửi thông báo yêu cầu thay đổi tài khoản ngân hàng nhận tiền hoặc thúc giục chuyển khoản khẩn cấp.

Ảnh có sử dụng AI. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo các doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ địa chỉ email của đối tác trước khi thực hiện giao dịch; tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa trên nội dung email thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chủ động xác minh lại thông tin bằng điện thoại hoặc gặp trực tiếp đối tác trước khi chuyển tiền; đồng thời kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA), sử dụng mật khẩu mạnh và thường xuyên cập nhật các giải pháp bảo mật để bảo vệ hệ thống thư điện tử.

Cơ quan công an cũng lưu ý, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã chuyển tiền vào tài khoản nghi vấn, doanh nghiệp cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng đề nghị phong tỏa giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại về tài sản.