Anthropic bất ngờ tặng 100 USD cho người dùng Claude, nhưng đằng sau món quà là một thông điệp quan trọng về tương lai của AI

Những ngày gần đây, nhiều người dùng Claude khi đăng nhập đã bất ngờ nhận được một thông báo từ Anthropic với nội dung khá hấp dẫn: công ty tặng 100 USD usage credits để tiếp tục sử dụng mô hình Fable 5 mà không bị gián đoạn.

Trong bối cảnh các hãng AI liên tục tìm cách tăng doanh thu từ các mô hình ngày càng đắt đỏ, việc một công ty sẵn sàng "phát tiền" cho người dùng nghe có vẻ đi ngược xu hướng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, đây không đơn thuần là một chương trình khuyến mại, mà là cách Anthropic giúp khách hàng làm quen với một mô hình kinh doanh mới.

Theo thông báo của hãng, Fable 5 từng được đưa vào các gói thuê bao như một chương trình khuyến mại kéo dài đến ngày 19/7. Sau thời điểm này, mô hình không còn được sử dụng theo cơ chế "đã trả tiền là dùng", mà chuyển sang tính phí bằng usage credits, tức người dùng thanh toán theo lượng tài nguyên AI thực tế tiêu thụ.

Khoản tín dụng 100 USD được xem như "chi phí chuyển đổi". Thay vì buộc người dùng ngay lập tức phải bỏ thêm tiền, Anthropic cho họ một khoảng thời gian để trải nghiệm cách tính phí mới mà gần như không phát sinh chi phí.

Đây là chiến lược không xa lạ trong lĩnh vực điện toán đám mây. Amazon Web Services, Microsoft Azure hay Google Cloud đều từng tặng hàng trăm USD tín dụng cho khách hàng mới để họ làm quen với nền tảng. Khi người dùng đã xây dựng quy trình làm việc trên hệ thống, họ sẽ có xu hướng tiếp tục sử dụng sau khi khoản tín dụng miễn phí kết thúc.

Anthropic dường như đang áp dụng chính công thức này cho AI.

Đếm mức tiêu thụ﻿

Điều đáng chú ý là công ty không tặng thêm số tháng sử dụng Claude Pro hay giảm giá gói thuê bao. Thay vào đó, hãng lựa chọn tặng usage credits. Sự khác biệt nằm ở chỗ credit khiến người dùng bắt đầu làm quen với việc "đo đếm" mức tiêu thụ AI của mình.

Trong nhiều năm qua, phần lớn người dùng chatbot AI gần như không cần quan tâm mỗi câu hỏi của mình tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên. Chỉ cần trả một khoản phí cố định hàng tháng là có thể sử dụng các mô hình mạnh nhất trong giới hạn của gói dịch vụ.

Nhưng AI hiện nay không còn là chatbot đơn thuần.

Những mô hình mới có thể đọc hàng trăm trang tài liệu, phân tích dữ liệu, lập trình, suy luận nhiều bước hay tạo nội dung dài với chất lượng ngày càng cao. Mỗi tác vụ như vậy đều tiêu tốn lượng GPU và điện năng đáng kể. Khi chi phí vận hành tăng nhanh hơn tốc độ tăng người dùng trả phí, các công ty AI buộc phải tìm cách phản ánh chi phí thực tế vào mô hình kinh doanh.

Với việc chuyển Fable 5 sang usage credits, Anthropic đang phát đi tín hiệu rằng những mô hình AI mạnh nhất sẽ không còn được xem là "dịch vụ không giới hạn". Thay vào đó, chúng sẽ được sử dụng giống một loại hạ tầng tính toán, nơi chi phí phụ thuộc vào khối lượng công việc mà người dùng giao cho AI.

Khoản quà tặng 100 USD vì thế mang ý nghĩa lớn hơn giá trị tài chính của nó.

Đối với người dùng phổ thông, đây là cơ hội để tiếp tục trải nghiệm Fable 5 mà chưa phải lo đến hóa đơn. Đối với Anthropic, đây là cách giảm bớt sự phản ứng khi thay đổi chính sách, đồng thời giúp người dùng dần thích nghi với cơ chế thanh toán mới.

Đáng chú ý, chương trình này cũng phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường AI. OpenAI, Google, xAI và Anthropic đều đang đầu tư hàng tỷ USD vào hạ tầng tính toán. Giữ chân người dùng cao cấp trở thành ưu tiên không kém việc phát triển mô hình mới. Một khoản tín dụng miễn phí vì thế có thể mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với một chiến dịch quảng cáo truyền thống.

Tất nhiên, không phải mọi tài khoản Claude đều nhận được ưu đãi này. Anthropic triển khai chương trình cho các tài khoản đủ điều kiện trong quá trình chuyển đổi sang usage credits. Điều đó khiến thông báo xuất hiện trên màn hình của nhiều người dùng giống như một "món quà bất ngờ", nhưng thực chất là một phần trong chiến lược thay đổi cách thương mại hóa AI của công ty.

Nhìn rộng hơn, chương trình khuyến mại của Anthropic có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường AI đang bước sang giai đoạn trưởng thành hơn. Thay vì cạnh tranh bằng việc cung cấp càng nhiều tính năng miễn phí càng tốt, các công ty sẽ tập trung vào việc xây dựng mô hình doanh thu bền vững, nơi người dùng trả tiền tương xứng với giá trị và tài nguyên mà họ sử dụng.

Nếu điều đó trở thành xu hướng, khoản tín dụng 100 USD của Anthropic có thể sẽ được nhớ đến không phải vì giá trị của nó, mà vì đây là một trong những cột mốc đầu tiên đánh dấu sự chuyển đổi từ "AI thuê bao" sang "AI tính phí theo mức sử dụng"./