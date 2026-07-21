YouTuber đóng thuế thế nào?

Đối với doanh thu phát sinh từ ngày 1/1/2026, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cho biết, theo Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29.04.2026 của Chính phủ đã sửa đổi mức doanh thu này từ 500 triệu đồng lên 1 tỉ đồng.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 1 tỉ đồng trở xuống thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp doanh thu trong năm trên 1 tỉ đồng thì thuộc diện xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật áp dụng từ năm 2026.

Khi doanh thu đạt ngưỡng phải nộp thuế thì tính thuế trên phần doanh thu vượt ngưỡng hay trên toàn bộ doanh thu, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cho biết, đối với doanh thu phát sinh đến hết ngày 31/12/2025, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 40/2021/TT-BTC chỉ quy định ngưỡng doanh thu để xác định đối tượng không phải nộp thuế, không quy định chỉ tính thuế trên phần doanh thu vượt 100 triệu đồng.

Vì vậy, khi doanh thu trong năm vượt 100 triệu đồng thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế và thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân được tính trên toàn bộ doanh thu tính thuế phát sinh, không chỉ trên phần doanh thu vượt 100 triệu đồng.

Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 40/2021/TT-BTC quy định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cùng các khoản thu khác theo quy định, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Đối với doanh thu phát sinh từ ngày 1/1/2026, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cho biết, khi doanh thu năm vượt 1 tỉ đồng thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế.

Về thuế giá trị gia tăng, căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, thuế được tính theo phương pháp trực tiếp trên toàn bộ doanh thu tính thuế.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 quy định doanh thu tính thuế được xác định bằng phần doanh thu vượt trên mức doanh thu không phải nộp thuế.

Đồng thời, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định doanh thu để xác định thuế thu nhập cá nhân là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ và các khoản thu khác theo quy định.