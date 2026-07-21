Bán hàng online qua sàn: Vì sao thực nhận 850.000 đồng nhưng người nộp thuế phải kê khai doanh thu 1 triệu đồng?

Ngày 20/07, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ phối hợp cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính), Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo và một số đơn vị tổ chức Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh".

Một trong những nội dung được nhiều hộ kinh doanh quan tâm là đối với hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, khi tiền chuyển về đã bao gồm nhiều khoản khấu trừ như phí sàn, phí vận chuyển, voucher, quảng cáo, affiliate và thuế được sàn khấu trừ nộp thay, hộ kinh doanh cần căn cứ vào số liệu nào để xác định doanh thu kê khai thuế? Đồng thời, cần đối chiếu doanh thu với báo cáo từ các sàn như thế nào để đảm bảo chính xác và thống nhất?

Với câu hỏi trên, ông Đặng Văn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử cho biết, thứ nhất, theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 68, doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh bao gồm tất cả các khoản: Tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, các khoản phụ thu, phụ trợ. Doanh thu này không bao gồm các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng trả lại.

Ông Đặng Văn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, để tổng hợp được doanh thu, chúng ta phải xác định rõ khoản nào là doanh thu và khoản nào là chi phí liên quan.

Ông lấy ví dụ, hộ kinh doanh bán một sản phẩm mỹ phẩm trên sàn với giá 1.000.000 đồng. Sàn khấu trừ 100.000 đồng phí sàn, đơn vị vận chuyển khấu trừ tiếp 50.000 đồng phí vận chuyển. Lúc này, doanh thu để xác định nghĩa vụ thuế là 1.000.000 đồng, chứ không phải 850.000 đồng số tiền thực nhận. Doanh thu là toàn bộ khoản tiền người nộp thuế được hưởng từ việc bán hàng, không phải số thực thu về sau khi đã trừ các chi phí liên quan.

Thứ hai, để xác định chính xác doanh thu, hộ kinh doanh có thể yêu cầu các sàn cung cấp thông tin liên quan đến các giao dịch để đối chiếu. Quan trọng nhất là phải lập sổ sách ghi chép đầy đủ, phản ánh đúng thực tế bán hàng, tránh việc thiếu sót hoặc kê khai thiếu doanh thu khi nộp thuế.

Hộ kinh doanh có cần điều chỉnh tờ khai đã nộp theo quy định mới không?

Nhiều hộ kinh doanh băn khoăn, trường hợp doanh thu thực tế trong năm vượt ngưỡng doanh thu đang đăng ký, làm thay đổi phương pháp tính thuế thì hộ có phải chuyển đổi phương pháp tính thuế ngay trong năm hay được tiếp tục áp dụng đến hết năm?

Ông Vũ Hồng Long, Phó trưởng thuế TP.Hà Nội, thông tin, theo quy định hiện hành, phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được xác định trên cơ sở doanh thu thực tế, được thực hiện ổn định trong năm. Việc chuyển sang phương pháp tính thuế mới sẽ chỉ thực hiện từ năm tiếp theo khi có đủ điều kiện theo quy định.

Ví dụ, hộ kinh doanh đang đăng ký mức doanh thu năm dưới 3 tỉ đồng, nếu trong năm doanh thu của hộ vượt 3 tỉ đồng, thì năm sau (2027), hộ mới phải chuyển sang phương pháp tính thuế mới.

Ông Vũ Hồng Long, Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cơ quan thuế khuyến nghị các hộ, cá nhân kinh doanh trong năm nếu dự kiến sẽ vượt ngưỡng doanh thu đã đăng ký, phải chuyển đổi phương pháp tính thuế thì nên chủ động chuẩn hóa lại sổ sách, hóa đơn chứng từ để ngay khi bước sang năm mới, việc áp dụng phương pháp tính thuế mới sẽ thuận lợi.

Về thực hiện nghĩa vụ thuế nói chung, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế của Cục Thuế, lưu ý, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải xác định đúng khoản thu nhập, ngành nghề kinh doanh; tổng hợp đầy đủ doanh thu từ tất cả các kênh.

Ngoài ra, phải tổng hợp đầy đủ hợp đồng, dữ liệu giao dịch, những chứng từ được khấu trừ thuế để có thể đối soát, sao kê, phục vụ xác định chính xác nghĩa vụ thuế.

"Kinh doanh truyền thống hay trên sàn thương mại điện tử đều không làm thay đổi bản chất hoạt động. Người nộp thuế nên rà soát để kê khai trung thực, đầy đủ", bà Lan Anh nhấn mạnh.



