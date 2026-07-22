Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 15/7, một địa phương chính thức vận hành camera phạt nguội tại 6 tuyến đường, tập trung ghi nhận lỗi vi phạm giao thông sau

| | Kinh tế số

Hiện địa phương này đang tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm, nhằm nâng cao ý thức chấp hành trật tự, an toàn giao thông của người dân,

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cục Cảnh sát Giao thông ngày 17/7 cho biết, ngày 15/7, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành 06 camera ghi nhận vi phạm tốc độ tự động trên các tuyến đường bộ qua địa bàn tỉnh.

Cụ thể, 6 vị trí mới triển khai camera ghi nhận vi phạm tốc độ tự đồng tại tỉnh Đồng Tháp gồm: Quốc lộ 80 (ấp 4, xã Hòa Long), Quốc lộ 1A (ấp Hòa Phú, xã Cái Bè), Quốc lộ 50 (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Thủy), Quốc lộ 30 (ấp 1, xã An Long), đường Hồ Chí Minh (ấp Mỹ An 3, xã Tháp Mười) và tuyến tránh Cai Lậy (ấp Bình Trị, xã Bình Phú).

Cơ quan Công an thông tin, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đưa vào vận hành 84 camera giám sát giao thông thông minh. Các camera này giúp phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; không đội mũ bảo hiểm; đi không đúng phần đường, làn đường; chạy quá tốc độ quy định và nhiều hành vi vi phạm khác.

Các hình ảnh, dữ liệu do hệ thống camera ghi nhận được cảnh sát giao thông kiểm tra, xác minh và sử dụng làm căn cứ xử lý vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật một cách khách quan, chính xác, minh bạch.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu Công an tỉnh đầu tư, triển khai thêm camera giám sát giao thông thông minh tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Việc này nhằm mở rộng phạm vi giám sát, từng bước xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại an toàn của người dân.

Cũng tại thông báo này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân điều khiển phương tiện đúng tốc độ quy định; chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi đúng phần đường, làn đường; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Mỗi người dân hãy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn của chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Công an đề nghị 455 chủ phương tiện vi phạm có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Google gửi email cảnh báo người dùng Android, chỉ còn 45 ngày trước khi thay đổi này có hiệu lực

Google gửi email cảnh báo người dùng Android, chỉ còn 45 ngày trước khi thay đổi này có hiệu lực Nổi bật

Đồng thời làm bán hàng liên kết, KOL, người livestream bán hàng, nộp thuế thế nào? Cơ quan thuế giải đáp

Đồng thời làm bán hàng liên kết, KOL, người livestream bán hàng, nộp thuế thế nào? Cơ quan thuế giải đáp Nổi bật

SpaceX phóng tàu vũ trụ robot để sửa chữa vệ tinh không cần tiếp nhiên liệu

SpaceX phóng tàu vũ trụ robot để sửa chữa vệ tinh không cần tiếp nhiên liệu

16:46 , 22/07/2026
Tinder đổi logo lần đầu sau một thập kỷ để giữ chân Gen Z

Tinder đổi logo lần đầu sau một thập kỷ để giữ chân Gen Z

15:43 , 22/07/2026
VNeID tích hợp thêm tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ

VNeID tích hợp thêm tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ

15:03 , 22/07/2026
Kimi K3 và Qwen 3.8 khiến cuộc đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc gay cấn hơn

Kimi K3 và Qwen 3.8 khiến cuộc đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc gay cấn hơn

13:51 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên