Kimi K3 và Qwen 3.8 khiến cuộc đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc gay cấn hơn

Alibaba vừa giới thiệu mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới Qwen 3.8, đồng thời cho biết đây là một trong những mô hình AI mạnh nhất hiện nay, chỉ đứng sau Claude Fable 5 của Anthropic về hiệu năng. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Moonshot AI công bố mô hình Kimi K3, cho thấy cuộc cạnh tranh AI giữa Trung Quốc và Mỹ đang ngày càng gay gắt.

Tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (World AI Conference - WAIC) ở Thượng Hải, Alibaba cho biết Qwen 3.8 được phát triển nhằm cạnh tranh với các mô hình AI tiên tiến trên thế giới, phản ánh tốc độ phát triển nhanh của các doanh nghiệp AI Trung Quốc trong việc thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ.

Alibaba vừa giới thiệu mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới Qwen 3.8 (Ảnh chụp màn hình)

Theo Alibaba, Qwen 3.8 sở hữu 2.400 tỷ tham số (parameters), chỉ số phản ánh quy mô và mức độ phức tạp của mô hình AI. Công ty cho biết mô hình mới vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm Qwen 3.7 Max trong nhiều tác vụ như lập trình, suy luận và xử lý các công việc phức tạp, bao gồm phát triển phần mềm toàn diện (full-stack), phân tích dữ liệu và quy trình làm việc văn phòng.

Phiên bản xem trước của Qwen 3.8 hiện đã được cung cấp trên dịch vụ thuê bao Token Plan cùng các nền tảng Qoder và QoderWork.

Alibaba cũng cho biết Qwen 3.8 sẽ sớm được phát hành dưới dạng mô hình open-weight, cho phép các nhà phát triển truy cập vào các tham số đã được huấn luyện của mô hình, trong khi dữ liệu huấn luyện và mã nguồn vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty.

Liên tiếp nhiều sản phẩm mới được tung ra

Việc Alibaba ra mắt Qwen 3.8 được cho là nhằm tạo đối trọng với Moonshot AI, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh vừa công bố mô hình Kimi K3 chỉ vài ngày trước đó.

Với 2.800 tỷ tham số, Kimi K3 có quy mô lớn hơn Qwen 3.8 và hiện được Moonshot AI giới thiệu là mô hình AI mã nguồn mở có quy mô lớn nhất thế giới.

Moonshot AI cho biết Kimi K3 đạt hiệu năng ở cấp độ các mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay và vượt qua Claude Fable 5 của Anthropic cũng như GPT-5.6 Sol của OpenAI trong một số bài kiểm tra về khả năng xây dựng dự án phần mềm từ đầu và xử lý các tác vụ kỹ thuật phần mềm kéo dài.

Moonshot AI trình làng Kimi K3 gây tiếng vang (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, những kết quả này đều dựa trên số liệu do Moonshot AI công bố. Tương tự, tuyên bố của Alibaba rằng Qwen 3.8 có hiệu năng vượt Kimi K3 cũng dựa trên thông tin từ tập đoàn này.

Dù vậy, việc liên tiếp xuất hiện các mô hình AI quy mô hàng nghìn tỷ tham số cho thấy các doanh nghiệp AI Trung Quốc đã bước vào kỷ nguyên mô hình đa nghìn tỷ tham số, đồng thời trực tiếp so sánh sản phẩm của mình với các công ty AI hàng đầu thế giới như Anthropic, OpenAI và Google.

Các chuyên gia của Goldman Sachs cho rằng ngành AI Trung Quốc đang tiến lên theo ba bước rõ rệt, từ việc chứng minh khả năng phát triển AI chi phí thấp qua DeepSeek, đến nâng cao năng lực của các mô hình AI, và nay là đủ sức cung cấp hiệu năng mạnh mẽ để có thể thu phí người dùng.

Trong khi đó, theo UBS, sức hút của mô hình AI Trung Quốc không nằm ở việc thông minh nhất mà ở chỗ đủ tốt cho phần lớn nhu cầu hằng ngày với mức chi phí phải chăng.

Giới phân tích nhận định việc ra mắt Kimi K3 hay Qwen 3.8 cho thấy khoảng cách công nghệ AI giữa Trung Quốc và Mỹ đang tiếp tục thu hẹp. Moonshot AI được các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba và Tencent hậu thuẫn, đồng thời đang tìm kiếm khoảng 2 tỷ USD vốn đầu tư mới trước kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hong Kong (Trung Quốc). Các chuyên gia nhận định ngày càng nhiều doanh nghiệp AI của Trung Quốc chuyển từ những đột phá riêng lẻ sang tạo ra các bước tiến mang tính hệ thống trong lĩnh vực mô hình nguồn mở. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường AI toàn cầu, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các mô hình AI tiên tiến cho cộng đồng nghiên cứu và các doanh nghiệp.



