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VNeID tích hợp thêm tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ

| | Kinh tế số

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) vừa đưa tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ lên VNeID.

Tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên VNeID sẽ cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu, thực hiện nhận liệt sĩ.

VNeID tích hợp thêm tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: hatinh.gov.vn)

Người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNeID cấp độ 2, chọn mục Dịch vụ khác, ấn Kết nối thân nhân liệt sĩ, thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu để tra cứu.

Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác giám định mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin; đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện so sánh, đối khớp phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

VNeID (Vietnam Electronic Identification) là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng được xây dựng nhằm thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống trong các giao dịch điện tử, đồng thời tạo nền tảng để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

VNeID tích hợp thêm tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ - Ảnh 2.

Lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. (Ảnh: BCA)

Đến nay, VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như: căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều thông tin khác. Người dùng có thể xuất trình các giấy tờ điện tử ngay trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc các giao dịch theo quy định.

Việc liên tục bổ sung tính năng mới cho thấy VNeID đang từng bước mở rộng vai trò từ một ứng dụng định danh điện tử sang nền tảng cung cấp nhiều dịch vụ công thiết yếu, phục vụ quá trình xây dựng công dân số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Theo Ban Thời sự

Thời báo VTV

Từ Khóa:
VNEID

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