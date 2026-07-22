Tinder đổi logo lần đầu sau một thập kỷ để giữ chân Gen Z

Tinder vừa công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu lần thay đổi toàn diện đầu tiên sau gần một thập kỷ. Đơn vị thực hiện là Porto Rocha, agency thiết kế có trụ sở tại New York từng làm việc với nhiều thương hiệu lớn. Đây là lần đại tu hình ảnh đáng kể nhất của Tinder kể từ năm 2017, thời điểm hãng chuyển từ logo chữ sang biểu tượng ngọn lửa tối giản.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Tinder với logo viết hoa toàn bộ và biểu tượng ngọn lửa được làm sắc nét hơn - Ảnh: Tinder/Porto Rocha

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở logo. Tinder bỏ wordmark chữ thường quen thuộc suốt nhiều năm để chuyển sang chữ TINDER viết hoa toàn bộ, đi kèm một phông serif mới dùng cho tiêu đề. Biểu tượng ngọn lửa cũng được làm sắc nét và tối giản hơn nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng dễ nhận diện. Bảng màu cũ chỉ xoay quanh đỏ, cam, hồng nay được bổ sung thêm xanh dương và xanh lá. Yedo Han, Senior Designer của Porto Rocha, giải thích việc phối thêm hai gam màu lạnh nhằm phản ánh phổ cảm xúc rộng hơn mà người dùng trải qua khi dùng ứng dụng, thay vì chỉ dừng ở sắc đỏ nồng nhiệt như trước.

So sánh kỹ nhận diện thương hiệu của Tinder trước và sau khi thay đổi - Ảnh: Internet

Điểm khác biệt lớn nhất của lần rebrand này không nằm ở hình ảnh mà ở giọng nói thương hiệu. Porto Rocha xây dựng một nhân vật hư cấu tên "T", đóng vai trò cây bút chuyên mục tư vấn hẹn hò xuyên suốt mọi nội dung của Tinder. Natalee Ranii-Dropcho, Strategy and Copy Director của Porto Rocha, cho biết đội ngũ lấy cảm hứng từ chuyên mục "Dear Karen" từng chạy trên tạp chí Sky Magazine của Anh thập niên 1990, cùng hình mẫu Carrie Bradshaw. "T" được xây dựng như một người từng trải, từng vấp ngã trong chuyện tình cảm nhưng vẫn giữ sự dí dỏm và bao dung khi đưa lời khuyên.

Động tác vuốt (swipe) vốn là hành động đặc trưng nhất của Tinder cũng được biến thành một hệ thống chuyển động riêng. Khi người dùng vuốt, hiệu ứng sẽ "lật mở" chữ, logo hoặc hình ảnh ẩn bên dưới, tạo cảm giác bất ngờ thay vì chỉ là thao tác lướt qua hồ sơ. Cách viết quảng cáo cũng thay đổi theo hướng bớt sáo rỗng: cụm "happily ever after" quen thuộc được đổi thành "happily TBD", còn khẩu hiệu mới "It starts with a swipe" hướng người dùng nghĩ đến kết quả ngoài đời thực thay vì trải nghiệm bên trong ứng dụng.

Đằng sau lớp vỏ thiết kế là một bài toán kinh doanh cấp bách. Số thuê bao trả phí của Tinder giảm từ 11,1 triệu năm 2022 xuống còn 8,77 triệu năm 2025. Cũng theo dữ liệu nội bộ hãng công bố, 48% người độc thân thuộc Gen Z đã xóa toàn bộ ứng dụng hẹn hò khỏi điện thoại trong năm 2024. Một khảo sát ngành công bố cùng năm cho thấy 78% người dùng ứng dụng hẹn hò cảm thấy kiệt sức vì liên tục lướt và quẹt mà không đi đến kết quả nào. Tại buổi công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2026, Spencer Rascoff, CEO Match Group (công ty mẹ của Tinder), thừa nhận lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Tinder trong tháng 3 giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Ông cho rằng các ứng dụng hẹn hò truyền thống "có cấu trúc quá chặt chẽ", khiến người dùng dưới 30 tuổi cảm thấy như đang "phỏng vấn xin việc" hơn là làm quen. Match Group hiện đẩy mạnh tổ chức các sự kiện hẹn hò ngoài đời như câu lạc bộ chạy bộ, câu lạc bộ đọc sách để bù lại.

Số thuê bao trả phí của Tinder đang giảm dần qua từng năm - Ảnh: BoA

Áp lực với Tinder còn đến từ một nghịch lý khác đang lan rộng trong giới trẻ. Một khảo sát của ResumeBuilder.com cho thấy cứ 3 người dùng ứng dụng hẹn hò thì có 1 người từng quẹt phải vì lý do công việc, 2/3 trong số đó nhắm vào hồ sơ của người đang làm ở công ty họ mơ ước, còn 3/4 chủ động chọn match có chức danh công việc mà họ muốn có. Hiện tượng này phổ biến đến mức Bumble, Hinge, Tinder và OkCupid đều phải ra thông báo yêu cầu người dùng không dùng ứng dụng cho mục đích xin việc, thậm chí Bumble còn khẳng định việc này "không phù hợp với sứ mệnh" của họ.

Ngược lại, nhiều người trẻ lại chuyển sang LinkedIn, mạng xã hội vốn chỉ dành cho công việc, để tìm bạn hẹn hò. Một khảo sát của Resume.org với 868 người độc thân tại Mỹ công bố tháng 2/2026 cho thấy 28% từng dùng LinkedIn cho mục đích hẹn hò trong năm qua, 62% nói rằng thông tin trên hồ sơ LinkedIn của đối phương khiến họ thấy hứng thú hơn. Trong số người từng chủ động nhắn tin tán tỉnh qua LinkedIn, 66% nhận được phản hồi tích cực, chỉ chưa đến 2% bị chặn hoặc báo cáo. Bernie Hogan, nhà nghiên cứu tại Oxford Internet Institute, xác nhận đây không còn là hiện tượng cá biệt mà đang trở thành xu hướng thực sự. Mặt trái của xu hướng này cũng tồn tại: một khảo sát năm 2023 với hơn 1.000 phụ nữ dùng LinkedIn cho thấy 91% từng nhận ít nhất một tin nhắn tán tỉnh không mong muốn trên nền tảng này.

[Ảnh: Ngày càng nhiều người trẻ tại Mỹ dùng LinkedIn cho mục đích ngoài công việc, trong đó có cả hẹn hò - Ảnh: The HR Digest

Tại Việt Nam, Tinder vẫn là ứng dụng hẹn hò được dùng nhiều nhất, chiếm hơn 70% thị phần. Một khảo sát của CafeBiz công bố tháng 6/2026 cho thấy 53% người trẻ Việt cũng cảm thấy kiệt sức vì ứng dụng hẹn hò, tỷ lệ gần tương đương xu hướng ghi nhận ở Mỹ. Về phía Tinder, Daniel Kim, SVP phụ trách khu vực châu Á của Tinder tại Match Group, nói rằng lần đổi nhận diện này "đánh dấu một chương mới cho thương hiệu tại châu Á". Hãng chưa công bố thời điểm cụ thể triển khai bộ nhận diện mới tại thị trường Việt Nam.