Công nghệ 21/7: NVIDIA ra mắt công cụ phát hiện video giả

NVIDIA ra mắt công cụ phát hiện video giả mạo

NVIDIA vừa giới thiệu Synthetic Video Detector, một microservice thuộc nền tảng NIM, giúp phát hiện nội dung video do AI tạo ra. Công cụ này được thiết kế để hỗ trợ các tòa soạn và tổ chức truyền thông trong việc phân biệt video thật và giả, từ đó giảm nguy cơ lan truyền tin tức sai lệch.

NVIDIA cùng hình ảnh công nghệ AI phát hiện video giả. (Ảnh: NVIDIA)

Theo NVIDIA, hệ thống đạt độ chính xác tới 92% trên video không nén, và vẫn duy trì hiệu quả cao ngay cả khi video bị nén. Công cụ có khả năng xử lý video 1080p chỉ trong 22 mili giây trên hệ thống RTX, giúp các biên tập viên nhanh chóng xác định và gắn cờ nội dung đáng ngờ.

NVIDIA đang hợp tác với Wowza để tích hợp công cụ này vào nền tảng Intelligence Video, dự kiến sẽ triển khai trên hơn 35.000 hệ thống tại 170 quốc gia. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ niềm tin công chúng trước sự bùng nổ của video giả mạo.

Chip mới của Google tăng hiệu suất 6-10 lần

Google đang nghiên cứu một dòng chip máy chủ mới nhằm tối ưu hóa việc vận hành mô hình AI Gemini. Chip này sẽ tích hợp trực tiếp kiến trúc của Gemini vào silicon, giúp giảm tải việc xử lý dữ liệu và tiết kiệm năng lượng. Đây là bước đi chiến lược để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lực tính toán AI mà Google đang gặp phải.

Biểu tượng ứng dụng Gemini. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo, “Frozen v2” có thể hiệu quả hơn 6 - 10 lần so với các chip AI tùy chỉnh hiện tại của Google, tính theo số lượng token AI xử lý trên mỗi đơn vị điện năng. Điều này sẽ giúp Google phục vụ nhiều người dùng hơn mà không cần mở rộng hạ tầng điện toán tương ứng, đồng thời giảm chi phí vận hành trung tâm dữ liệu.

Google dự kiến sẽ đưa chip này vào hoạt động sớm nhất năm 2028, nhưng thiết kế vẫn đang được hoàn thiện. Dự án “Frozen” không nhằm thay thế các TPU hiện tại mà sẽ bổ sung thêm một dòng chip chuyên biệt cho Gemini. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Google vừa trì hoãn ra mắt phiên bản Gemini mới vì chưa đạt mục tiêu nội bộ.

Samsung giới thiệu thẻ tín dụng Galaxy

Trước thềm sự kiện Unpacked ngày 22/7, Samsung đã công bố Galaxy Credit Card - sản phẩm tài chính mới dành cho người dùng trung thành. Thẻ này mang lại nhiều ưu đãi hoàn tiền khi mua sản phẩm trực tiếp từ Samsung, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể.

Samsung giới thiệu Galaxy Credit Card trước sự kiện Unpacked. (Ảnh: Samsung)

Người dùng sẽ nhận 5% hoàn tiền cho các giao dịch đủ điều kiện tại Samsung. Ví dụ, khi mua Galaxy Z Fold 7 giá 1.500 USD, khách hàng sẽ được hoàn 75 USD. Ngoài ra, nếu chi tiêu 2.000 USD trong 90 ngày đầu, chủ thẻ sẽ nhận thêm 200 USD tiền thưởng. Thẻ cũng cung cấp mức hoàn tiền 3% qua Samsung Wallet, 2% cho dịch vụ streaming và 1% cho các giao dịch khác.

Galaxy Credit Card sẽ chính thức mở đăng ký từ ngày 22/7, trùng với sự kiện Unpacked nơi Samsung dự kiến giới thiệu nhiều thiết bị mới. Đây là bước đi nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Apple Card và Amazon Card, đồng thời củng cố hệ sinh thái Galaxy.