Từng miễn phí để kéo người dùng, giờ AI mạnh nhất cũng bắt đầu "tính từng token": Anthropic vừa phát đi tín hiệu thay đổi luật chơi toàn ngành

Chỉ vài tháng trước, Fable 5 được Anthropic xem như một trong những "đặc quyền" hấp dẫn nhất dành cho người dùng trả phí của Claude. Chỉ cần đăng ký gói thuê bao, người dùng có thể sử dụng mô hình AI có khả năng tạo nội dung dài, lập luận phức tạp và xử lý ngữ cảnh lớn mà không phải bận tâm quá nhiều đến chi phí.

Nhưng điều đó đã kết thúc.

Trong những ngày gần đây, nhiều người dùng Claude bất ngờ nhận được thông báo rằng Fable 5 không còn nằm trong gói thuê bao, thay vào đó sẽ được tính phí theo usage credits, tức người dùng trả tiền đúng theo lượng tài nguyên AI tiêu thụ. Anthropic đồng thời tặng một khoản tín dụng miễn phí trị giá 100 USD để giúp người dùng chuyển đổi mà không bị gián đoạn.

Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một thay đổi về hình thức thanh toán. Nhưng dưới góc nhìn của thị trường AI, đây có thể là dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp này đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới: AI không còn được bán như một dịch vụ thuê bao đơn giản, mà đang dần vận hành giống điện toán đám mây.

Khi AI càng thông minh, mô hình "trả phí không giới hạn" càng trở nên khó tồn tại

Trong nhiều năm qua, mô hình đăng ký theo tháng đã giúp các công ty AI mở rộng nhanh lượng người dùng. Với một khoản phí cố định, người dùng có thể truy cập những mô hình mạnh nhất mà gần như không cần quan tâm mình đang tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên tính toán.

Chiến lược này từng rất hiệu quả khi AI còn tương đối rẻ để vận hành. Thế nhưng các mô hình thế hệ mới đang thay đổi hoàn toàn bài toán chi phí.

Những mô hình như Fable 5 không chỉ tạo văn bản. Chúng có thể xử lý ngữ cảnh cực lớn, thực hiện suy luận nhiều bước, phân tích hàng trăm trang tài liệu, viết mã, lập kế hoạch hay tạo ra các nội dung dài với độ nhất quán cao. Đổi lại, lượng GPU, điện năng và chi phí vận hành phía sau mỗi cuộc hội thoại cũng tăng lên đáng kể.

Điều đó khiến mô hình "trả một mức phí rồi dùng bao nhiêu cũng được" ngày càng khó duy trì.

Việc Anthropic chuyển Fable 5 sang usage credits cho thấy hãng muốn người dùng bắt đầu trả tiền tương ứng với mức tiêu thụ tài nguyên, thay vì để toàn bộ chi phí được "gộp" trong gói thuê bao.

Nếu nhìn rộng hơn, quyết định của Anthropic phản ánh một xu hướng đã xuất hiện trong lĩnh vực hạ tầng số từ nhiều năm trước.

Amazon Web Services, Microsoft Azure hay Google Cloud đều không bán "server không giới hạn". Khách hàng trả tiền theo CPU, GPU, dung lượng lưu trữ và băng thông mà họ thực sự sử dụng.

AI đang dần vận hành theo logic tương tự.

Thay vì coi chatbot là một ứng dụng cố định, các công ty AI ngày càng xem mô hình ngôn ngữ như một loại hạ tầng tính toán. Người dùng càng yêu cầu nhiều tác vụ phức tạp thì càng phải trả nhiều chi phí.

Anthropic hiện công bố mức giá Fable 5 theo token đầu vào và đầu ra, thay vì chỉ gói gọn trong một mức phí thuê bao hàng tháng. Điều này giúp hãng phản ánh chính xác chi phí vận hành thực tế của từng người dùng, đồng thời giảm nguy cơ một nhóm nhỏ người dùng tiêu tốn quá nhiều tài nguyên trong khi chỉ trả mức phí ngang bằng với phần còn lại.

Trong giai đoạn bùng nổ AI tạo sinh, mục tiêu lớn nhất của các công ty là thu hút càng nhiều người dùng càng tốt.

Nhiều tính năng được mở miễn phí hoặc đưa vào gói thuê bao nhằm tạo thói quen sử dụng.

Nhưng khi cuộc đua bước sang năm thứ tư, áp lực tài chính ngày càng lớn.

Việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI hàng đầu đòi hỏi hàng chục nghìn GPU, trung tâm dữ liệu khổng lồ cùng lượng điện năng rất lớn. Chi phí duy trì những mô hình này không ngừng tăng khi người dùng yêu cầu nhiều tác vụ phức tạp hơn.

Trong bối cảnh đó, các công ty AI buộc phải tìm cách cân bằng giữa tăng trưởng và khả năng sinh lời.

Việc Anthropic thay đổi chính sách với Fable 5 cho thấy hãng đang ưu tiên một mô hình kinh doanh bền vững hơn, thay vì tiếp tục bao cấp toàn bộ chi phí cho các tác vụ đắt đỏ.

Đây có thể chỉ là khởi đầu﻿

Một hệ quả dễ nhận thấy là người dùng sẽ bắt đầu quan tâm đến "chi phí của từng câu lệnh" thay vì chỉ nghĩ đến phí thuê bao hàng tháng.

Những cuộc trò chuyện kéo dài hàng trăm nghìn token, các tác vụ phân tích tài liệu khổng lồ hay tạo nội dung nhiều vòng lặp sẽ trở thành những hoạt động có chi phí rõ ràng.

Điều này có thể thúc đẩy người dùng tối ưu prompt, giảm các yêu cầu dư thừa và sử dụng AI hiệu quả hơn, tương tự cách doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí điện toán đám mây trong nhiều năm qua.

Ở chiều ngược lại, người dùng phổ thông có thể vẫn không cảm nhận nhiều khác biệt nếu nhu cầu chỉ dừng ở mức hỏi đáp, tìm kiếm thông tin hay viết nội dung ngắn.

Anthropic không phải công ty duy nhất phải đối mặt với bài toán chi phí.

OpenAI, Google, xAI và nhiều nhà phát triển mô hình AI khác đều đang vận hành các hệ thống tiêu tốn lượng tài nguyên khổng lồ. Khi các mô hình ngày càng mạnh và khả năng suy luận ngày càng sâu, khoảng cách chi phí giữa một truy vấn đơn giản và một tác vụ phức tạp sẽ tiếp tục mở rộng.

Điều đó khiến hình thức thu phí theo mức sử dụng nhiều khả năng sẽ trở thành xu hướng phổ biến trong những năm tới.

Thông báo nhỏ xuất hiện trên màn hình Claude vì thế không chỉ đơn thuần là việc một tính năng hết khuyến mại. Nó phản ánh sự chuyển dịch của toàn bộ ngành AI: từ giai đoạn ưu tiên tăng trưởng bằng mọi giá sang giai đoạn mà mỗi token đều phải được quy đổi thành chi phí và doanh thu.

Nếu trước đây AI được bán như một phần mềm, thì trong tương lai rất gần, nó có thể sẽ được định giá giống như điện, nước hay điện toán đám mây, sử dụng bao nhiêu, trả tiền bấy nhiêu. Đây có lẽ mới là thay đổi quan trọng nhất mà thông báo của Anthropic đang báo hiệu./