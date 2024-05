Gas South và FPT Digital: đồng hành cùng chuyển đổi số thành công, số hóa toàn diện, hướng tới phát triển bền vững

Với hơn 24 năm phát triển, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South) đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và khí thiên nhiên nén (CNG). Công ty cũng tiên phong trong việc xây dựng và kinh doanh khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), phù hợp với xu thế toàn cầu.

Gas South luôn đặt con người làm trung tâm cho mọi sáng kiến trong chuyển đổi số, tạo dựng một nền văn hóa doanh nghiệp bền vững

Trong kỳ ĐHCĐ vừa qua, Gas South đã công bố những kết quả ấn tượng trong lộ trình chuyển đổi số, một phần trong chiến lược trở thành nhà cung cấp năng lượng sạch đáng tin cậy. Với tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2023 so với cùng kỳ là 17,3% và trong quý đầu năm 2024 đã đạt gần 27% kế hoạch cả năm đã minh chứng cho hiệu quả của các giải pháp kinh doanh thông minh và chiến lược chuyển đổi số của Gas South từ năm 2022.

Theo lộ trình chuyển đổi số, năm 2023 Gas South tập trung triển khai những sáng kiến số tạo nền tảng cho hoạt động vận hành xuất sắc. Đồng hành cùng Gas South, FPT Digital đảm nhận vai trò tư vấn giám sát, đảm bảo quá trình chuyển đổi số diễn ra suôn sẻ và đạt được các mục tiêu chiến lược, đồng thời giúp Gas South có cái nhìn toàn diện về tình hình triển khai và điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Tiến sĩ Lê Hùng Cường, Phó Tổng Giám đốc FPT Digital, cam kết: "Sự hợp tác giữa FPT Digital và Gas South không chỉ nhằm triển khai các sáng kiến số hiệu quả mà còn hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững, giúp Gas South vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số."

Kết thúc giai đoạn 1, sáng kiến Văn phòng Số đã vận hành chính thức từ tháng 12/2023, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình số hóa của Gas South. Sáng kiến này tăng cường hiệu quả làm việc, đảm bảo bảo mật thông tin, cải thiện phối hợp giữa các phòng ban và nâng cao trải nghiệm làm việc của nhân viên.

Sản phẩm của Gas South được sản xuất với tiêu chuẩn nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng

Bên cạnh đó, sáng kiến Kho dữ liệu và báo cáo quản trị điều hành đã xây dựng một hệ thống quản trị dữ liệu trung tâm, thu thập và phân tích dữ liệu từ các hoạt động kinh doanh, cung cấp góc nhìn toàn diện về hiệu suất công ty, giúp đưa ra các quyết định kịp thời. Sáng kiến Giải pháp hỗ trợ bán hàng LPG Chai cải thiện quy trình bán hàng, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Việc triển khai thành công 3 sáng kiến đầu tiên đã giúp Gas South cải thiện hiệu suất làm việc, tối ưu hóa thời gian và nâng cao khả năng quản lý. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn đảm bảo an ninh thông tin và quản lý rủi ro tốt hơn, tạo tiền đề cho việc triển khai các sáng kiến số còn lại trong lộ trình.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bám sát lộ trình chuyển đổi số, Gas South tiếp tục triển khai hai sáng kiến số tiếp theo. Sáng kiến Quản lý kỹ thuật và an toàn giúp cải thiện việc theo dõi và quản lý an toàn qua hệ thống giám sát và cảnh báo tự động, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn. Và sáng kiến Dự án Phần mềm quản lý nhân sự nhằm tối ưu hóa nguồn lực, hỗ trợ phân tích và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý.

Bằng cách đặt con người làm trung tâm trong mọi sáng kiến chuyển đổi số, Gas South không chỉ nâng cao hiệu suất và an toàn mà còn xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp bền vững, nơi mỗi cá nhân cảm thấy được trân trọng và có cơ hội phát triển.

Dự báo năng lực kinh doanh và điều hành của Gas South sẽ tăng trưởng vượt bậc, với tỷ lệ số hóa tăng từ 41% lên 65%, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp uy tín và chuyên nghiệp của Việt Nam trong phân phối và kinh doanh các sản phẩm từ khí.

Gas South đã thực hiện đầu tư các hệ thống trạm cấp, bồn chứa và phương tiện vận một cách an toàn, liên tục và hiệu quả

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Tổng Giám đốc Gas South, bày tỏ: "Chúng tôi cam kết đẩy mạnh chuyển đổi số, tận dụng mọi nguồn lực để nâng cao vị thế của Gas South. Chuyển đổi số sẽ là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của công ty."

Với sự tư vấn giám sát và đánh giá định kỳ từ FPT Digital, các mục tiêu và kế hoạch chuyển đổi số của Gas South được thực hiện hiệu quả, thích ứng linh hoạt với những thay đổi nhanh chóng và bất định trong môi trường kinh doanh và công nghệ, giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đảm bảo tính liên tục và thành công của dự án. Với sự hỗ trợ từ FPT Digital, Gas South đang vững bước trên hành trình chuyển đổi số, hướng tới một tương lai số hóa toàn diện và bền vững.