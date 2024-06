Gas4.0 &more: Đơn vị bán lẻ uy tín hàng đầu trên thị trường

Trải nghiệm dịch vụ tiện lợi chỉ với "một chạm"



Ứng dụng trực tuyến Gas4.0 &more tiên phong mang đến giải pháp toàn diện cho mọi nhà khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho cuộc sống tiện nghi, hiện đại. Không chỉ bình gas, Gas4.0 &more còn đem đến cho người dùng các dòng sản phẩm thiết yếu khác như: nước uống, bia & nước giải khát, thiết bị bếp, gia dụng và tiện ích thanh toán hóa đơn, đặt lịch dịch vụ,...



Sử dụng ứng dụng Gas4.0 &more, khách hàng trải nghiệm nhiều tiện ích hấp dẫn, nhanh chóng và minh bạch

Chỉ với một vài thao tác đơn giản, người dùng có thể lựa chọn, đặt hàng và thanh toán cho các sản phẩm, dịch vụ một cách nhanh chóng, tiện lợi. Thông tin đơn hàng sẽ được chuyển tiếp tức thì đến đội ngũ nhân viên của Gas4.0 &more để xử lý, giao hàng đến tận tay khách hàng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tối đa.

Bên cạnh đó, người dùng có thể thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, thanh toán khoản vay của nhiều tổ chức tài chính ngay trên ứng dụng Gas4.0 &more mà không cần đến trực tiếp các điểm thu hộ. Ứng dụng cũng tích hợp nhiều hình thức thanh toán online linh hoạt, an toàn như Thẻ tín dụng/ATM, Ví điện tử Momo, ZaloPay, ShopeePay, VNPAY-QR,... để mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

Song song đó, Gas4.0 &more cũng hoàn thiện kênh bán hàng và hỗ trợ trực tuyến qua website, tổng đài, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để mang lại sự thuận tiện, giúp khách hàng yên tâm mua sắm.

Đơn vị cung cấp sản phẩm chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam

Với mong muốn đặt sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, Gas4.0 &more không chỉ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng mà còn chú trọng vào sự an toàn của người tiêu dùng.

Gas4.0 &more mang đến cho khách hàng sản phẩm gia dụng với tôn chỉ: đa dạng, an toàn, chất lượng

Các sản phẩm bình gas được cung cấp bởi Gas4.0& more đều thuộc các thương hiệu uy tín trên thị trường như: Siamgas, Pacific Petro, Phoenix,… Mỗi bình gas đều được kiểm định chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, có niêm phong và tem chống hàng giả trước khi lưu hành ra thị trường để khách hàng an tâm sử dụng.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng gas cho mọi đối tượng người dùng từ hộ gia đình đến hộ kinh doanh, doanh nghiệp, Gas4.0 &more đã đầu tư mở rộng hệ thống phân phối với 2 trạm chiết nạp tại Đồng Nai, Đà Nẵng và hơn 45 cửa hàng bán lẻ ở khắp các tỉnh thành. Song song đó, doanh nghiệp cũng đầu tư ứng dụng công nghệ, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên để rút ngắn quy trình và thời gian giao hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng kịp thời và nhanh chóng.

Với mong muốn mang đến giải pháp toàn diện, tiện lợi và tối ưu chi phí cho người tiêu dùng, Gas4.0 &more đang từng bước mở rộng mạng lưới cửa hàng rộng khắp các tỉnh thành. Thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, có chuyên môn vững chắc, Gas4.0 &more ngày càng nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, nâng cao vị thế của một đơn vị bán lẻ trên thị trường.

