Gây thất thoát gần 240 tỷ đồng khi cổ phần hóa, dàn cựu lãnh đạo Cienco 1 bị truy tố

Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố các ông Phạm Dũng (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cienco 1); Cấn Hồng Lai (cựu Tổng giám đốc); Lê Văn Long (cựu Kế toán trưởng) cùng 4 đồng phạm khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, với khung phạt từ 10 – 20 năm tù giam .

Theo cáo trạng, Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 1 (Cienco 1) được Bộ GTVT phê duyệt danh sách cổ phần hóa theo Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 8/1/2013. Khi thực hiện cổ phần hóa, các bị can Cấn Hồng Lai, Phạm Dũng và Lê Văn Long, bị cáo buộc biết rõ quy định về việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá nhưng nhóm này cố ý thống nhất xử lý nợ của 50 công ty với tổng số tiền hơn 184 tỷ đồng trái quy định pháp luật bằng cách không tính vào giá trị doanh nghiệp; không bàn giao các khoản nợ đã xử lý nêu trên cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) quản lý, thu hồi nợ theo quy định.

Hai bị can Phạm Dũng và Cấn Hồng Lai.

Vẫn theo cáo trạng, các bị can Phạm Dũng và Cấn Hồng Lai còn thực hiện trái quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GTVT liên quan đến việc đưa giá trị quyền sử dụng 4 khu đất vào giá trị doanh nghiệp.

Các khu đất gồm: 135-135A Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Bình Thạnh, TPHCM, diện tích 422m2 sử dụng lâu dài; khu đất tại xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Long An, diện tích 916,4 m2; khu đất tại ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, huyện Châu Thành, Tiền Giang, diện tích 16.706m2 và khu đất tại phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai, diện tích 852m2.

Theo cơ quan truy tố, pháp luật quy định khi doanh nghiệp cổ phần hóa, UBND cấp tỉnh sẽ có ý kiến để làm căn cứ xác định giá trị đất. Tuy nhiên, nhóm lãnh đạo Cienco 1 và các bị can thuộc Công ty kiểm toán A&C đã xác định 4 khu đất trên là tài sản cố định "vô hình" với tổng giá trị 12,6 tỷ đồng. Trong khi đó, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (TPHCM, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Gia Lai) xác định giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm ngày 30/6/2013 với 4 khu đất là hơn 67 tỷ đồng. Do đó, hành vi của các bị can gây thiệt hại thêm cho Nhà nước hơn 54 tỷ đồng.

Viện kiểm sát cáo buộc các ông Phạm Dũng, Cấn Hồng Lai cùng đồng phạm đã gây thiệt hại tổng số tiền hơn 239 tỷ đồng trong quá trình cổ phần hóa Cienco 1.