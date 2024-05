GDP quý 1 của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng vượt dự báo

GDP quý 1/2024 của Indonesia đã tăng trưởng 5,11% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức tăng 5,04% trong quý 4/2023, Cục Thống kê nước này cho biết hôm thứ Hai.

Mức tăng GDP quý 1 của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á vượt mức dự báo 5% bởi các nhà kinh tế mà Reuters thăm dò. So với Việt Nam, mức tăng này thấp hơn một chút khi tăng trưởng GDP quý 1 của Việt Nam đạt 5,66% – mức tăng cao nhất các quý 1 từ năm 2020 đến nay.

Tăng trưởng GDP của Indonesia trong giai đoạn Q1/2022-Q1/2024. Nguồn: Cục Thống kê Indonesia

Chi tiêu hộ gia đình, chiếm một nửa nền kinh tế Indonesia, tăng 4,91% trong quý nhờ tiêu dùng liên quan đến tháng Ramadan, bao gồm chi phí đi lại, thực phẩm, nhà hàng và khách sạn.

Về sản xuất, những ngành đóng góp chính vào tăng trưởng là công nghiệp khai khoáng, chế biến, xây dựng và thương mại.

Ngoài ra, chi tiêu chính phủ tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm, ở mức 19,9%, nhờ chi tiêu cho bầu cử.

Trong khi đó, xuất khẩu chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, do giá hàng hóa giảm đã ảnh hưởng quốc gia có thế mạnh về sản xuất than, dầu cọ và niken.

GDP của Indonesia tăng 5,05% vào năm 2023, thấp hơn mức tăng 5,31% của năm trước do xuất khẩu trì trệ. Ngân hàng trung ương nước này dự GDP Indonesia sẽ tăn trong khoảng 4,7%-5,5% trong năm 2024.

Hosianna Situmorang, chuyên gia kinh tế tại Korea Investment Asset Management Indonesia, nói với Nikkei Asia: “Giữa những thách thức kinh tế toàn cầu và lạm phát vẫn còn khá cao, chi tiêu hộ gia đình tăng cho thấy sức mua của người dân Indonesia vẫn được duy trì”.

“Những thách thức toàn cầu như xung đột Israel-Iran và định hướng lãi suất của Mỹ sẽ vẫn ở mức cao trong dài hạn ít nhất là cho đến nửa đầu năm 2025”. Tuy vậy, bà Situmorang dự báo kinh tế Indonesia sẽ tăng trưởng khoảng 5%-5,2% trong năm nay.

Theo Nikkei Asia