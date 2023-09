GDP Việt Nam sẽ đứng thứ mấy Đông Nam Á theo các dự báo mới nhất?

Theo báo cáo mới nhất của IMF, nhiều khả năng trong năm 2023, Việt Nam sẽ đứng thứ tư Đông Nam Á về quy mô kinh tế, sau Indonesia, Thái Lan, Singapore và xếp trên Philippines, Malaysia, với mức tăng trưởng 5,8%, đạt trên 430 tỷ USD.

Cập nhật mới nhất dự báo GDP đến năm 2027 cho từng quốc gia của IMF có chênh lệch về quy mô với dự báo theo báo cáo, nhưng không làm thay đổi thứ hạng.

Đầu năm 2023, theo dự báo của IMF, Việt Nam có thể vươn lên đứng thứ ba Đông Nam Á về quy mô kinh tế với GDP 469,62 tỷ USD. Xếp sau Indonesia (1.390 tỷ USD) và Thái Lan (580,69 tỷ USD) và vượt qua Malaysia (467,46 tỷ USD), Singapore (447,16 tỷ USD), Philippines (425,66 tỷ USD).

Tuy nhiên, với việc IMF điều chỉnh tăng quy mô GDP Singapore năm 2022 lên 466 tỷ USD, và dự báo tăng trưởng được cập nhật, thứ hạng của Singapore và Việt Nam đã thay đổi so với dự báo trước đó.

ADB có dự báo tăng trưởng tương tự IMF cho kinh tế Việt Nam. ADB đã điều chỉnh giảm tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á nói chung xuống 4,6% vào năm 2023 và 4,8% vào năm 2024 do nhu cầu toàn cầu đối với hàng xuất khẩu sản xuất của tiểu vùng yếu hơn.

Đối với Việt Nam, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến chậm lại ở mức 5,8% trong năm 2023 và 6,0% trong năm 2024, so với dự báo hồi tháng 4 năm 2023 lần lượt là 6,5% và 6,8%, chủ yếu do nhu cầu bên ngoài suy yếu. Mặc dù dự báo tăng trưởng của Việt Nam có sự điều chỉnh giảm so với hồi tháng 4/2023, nhưng theo ADB, mức tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Còn World Bank thường không đưa ra dự báo cho Singapore. Tổ chức này lạc quan hơn một chút về Việt Nam khi dự báo Việt Nam sẽ tăng trưởng 6%.