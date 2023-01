GDP Việt Nam sẽ vượt Singapore và Malaysia, đứng thứ ba Đông Nam Á ngay trong năm nay?

Theo dự báo mới nhất của IMF, năm 2023, Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ ba Đông Nam Á về quy mô kinh tế với GDP 469,62 tỷ USD. Xếp sau Indonesia (1.390 tỷ USD) và Thái Lan (580,69 tỷ USD) và vượt qua Malaysia (467,46 tỷ USD), Singapore (447,16 tỷ USD), Philippines (425,66 tỷ USD).

Nguồn: IMF

Dự báo trước đó của IMF cho rằng phải đến năm 2025, Việt Nam mới có thể đứng thứ ba Đông Nam Á với GDP 571,12 tỷ USD, xếp sau Indonesia (1630 tỷ USD) và Thái Lan (632,45 tỷ USD) và vượt qua Malaysia (556 tỷ USD), Philippines (523,53 tỷ USD), Singapore (496,81 tỷ USD). Còn giai đoạn 2023-2024, Việt Nam vẫn xếp sau Malaysia.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022, GDP Việt Nam tăng 8,02% (quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71%; quý IV tăng 5,92%) so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Theo đó, quy mô GDP cả nước năm 2022 đã đạt khoảng 9.513 nghìn tỷ đồng (tương đương 403,53 tỷ USD). Trong đó, ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước là công nghiệp chế biến, chế tạo; đạt 2.355 nghìn tỷ đồng trong năm 2022.

Quốc gia Đông Nam Á thứ hai công bố kết quả tăng trưởng kinh tế là Singapore. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) Singapore, nhờ dỡ bỏ các hạn chế do đại dịch Covid-19, GDP của Singapore đã tăng trưởng 3,8% trong năm 2022, thấp hơn so với con số tăng trưởng 7,6% của năm 2021. Lý do là xuất khẩu suy giảm trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc suy yếu.

Riêng trong quý IV/2022, tăng trưởng GDP của Singapore đạt 2,2%, thấp hơn so với mức 4,2% của quý III/2022. Cụ thể, tất cả các lĩnh vực đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ lĩnh vực sản xuất giảm 3%. Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng tăng trưởng 10,4% trong quý IV/2022; khu vực dịch vụ tăng 4,1%.

Với những cơn gió ngược đang hình thành như nhu cầu xuất khẩu tiếp tục suy yếu, đặc biệt là đối với hàng điện tử và những lo ngại về khả năng suy thoái ở các nền kinh tế tiên tiến, các chuyên gia dự đoán tăng trưởng kinh tế của Singapore sẽ chậm lại trong năm 2023, ở mức từ 0,5% - 2,5%.

Báo cáo mới nhất của HSBC dự báo, ASEAN có thể sẽ chứng kiến mức tăng trưởng giảm nhẹ vào năm 2023 (dự kiến), ngoại trừ Thái Lan, quốc gia sẽ được hưởng lợi chính từ cú hích trong du lịch. Điều này sẽ có tác động lớn tới thời điểm các ngân hàng trung ương sẽ ngừng chu kỳ thắt chặt hiện tại.

Trong quý 1/2023, Việt Nam được dự báo có tốc độ tăng trưởng cao nhất khối ASEAN-6, đạt 5%. Xếp thứ 2 là Malaysia với tốc độ tăng trưởng đạt 4,9%. Tiếp theo Indonesia, Philippines, Thái Lan và Singapore được dự báo tăng trưởng GDP đạt lần lượt là 4,1%; 3,9%; 3,4% và 1,4%.

Cùng với đó, dự báo tăng trưởng khối ASEAN-6 trong năm 2023 đạt 4,1%. Trong đó, Việt Nam là nước có tăng trưởng cao nhất, đạt 5,8%. Đứng thứ h là Philippines với mức tăng trưởng đạt 4,4%. Sau đó là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore có dự báo tăng trưởng GDP đạt lần lượt là 4,3%; 4%; 3,8% và 2,1%.