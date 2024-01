Gen Z “xôn xao" trước hàng loạt sản phẩm mới cực chất từ MB

Nắm bắt tâm lý giới trẻ - Không ngừng ra mắt những sản phẩm sáng tạo



Trong những năm gần đây, MB đã và đang không ngừng thể hiện vị thế hàng đầu của mình trên hành trình sáng tạo số, chuyển đổi số. Tính từ 2022 đến nay, MB liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm độc đáo, thể hiện rõ sự am hiểu của doanh nghiệp về insight của giới trẻ. Một số sản phẩm gắn liền với nhu cầu và phong cách sống của giới trẻ như: Bộ thẻ đa năng Hi Hybrid Zodiac cho các bạn trẻ yêu thích cung hoàng đạo, MB Mastercard Hi LoL cho team đam mê chiến game, MB JCB Hi ShopeeFood cho dân nghiền shopping online, đặt đồ ăn online,.... Những chiếc thẻ từ MB không chỉ tích hợp nhiều tính năng, ưu đãi hấp dẫn mà còn có sở hữu thiết kế đa dạng, bắt mắt cho các bạn trẻ thỏa sức lựa chọn, tự do thể hiện chất riêng.

Cụ thể, sở hữu thẻ MB Mastercard Hi Slay-dy đồng nghĩa với việc chủ thẻ "mở khoá" đặc quyền siêu tiết kiệm khi đăng ký các gói giải trí số chất lượng cao trên các nền tảng Netflix, Spotify Premium và Youtube Premium. Mọi trải nghiệm giải trí trở nên trọn vẹn hơn bởi chủ thẻ được hoàn đến 50% khi thanh toán dịch vụ giải trí số; hoàn tối đa 100.000 đồng khi đạt đủ doanh số chi tiêu trong kỳ sao kê. Chưa hết, tính năng miễn phí chuyển đổi trả góp của MB Mastercard Hi Slay-dy là điểm nhấn quan trọng. Cùng với đó là các đặc quyền miễn phí quản lý trả góp tháng đầu với kỳ hạn trả góp 3 tháng, miễn phí quản lý trả góp 2 tháng đầu với kỳ hạn trả góp 6 tháng. Đặc biệt là miễn phí phí quản lý trả góp 3 tháng đầu và giảm đến 50% phí tất toán trước hạn tại 3 tháng cuối với kỳ hạn 9 -18 tháng.

MB gửi đến khách hàng là chủ thẻ ưu đãi miễn phí chuyển đổi trả góp

Ngay sau thành công của Hi Slay-dy, MB tiếp tục mang đến một bước đột phá sáng tạo với sản phẩm Vòng thời trang thanh toán MB Stellar, mang đến bản sắc riêng cho người dùng khi tích hợp chip 2-in-1 vào phụ kiện vòng tay. Với MB Stellar, người dùng có thể không cần thẻ ATM, điện thoại những vẫn có thể dễ dàng mua sắm, thanh toán hóa đơn ngay tại máy POS chỉ qua một lần chạm tay.

Vòng thời trang thanh toán MB Stellar với 18 mẫu vòng độc đáo, đậm chất cá nhân hóa

Ra mắt "siêu thẻ" - Hứa hẹn khiến cho giới trẻ những đặc quyền siêu khủng

Bước sang năm 2024, để khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng, hướng đến mục tiêu mang đến những điều giá trị nhất cho những người đồng hành yêu mến, MB đã nhanh chóng tung ra dòng thẻ BE THE SKY thông qua hoạt động hợp tác cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP. Đây là thẻ ngân hàng tiên phong Việt Nam kết hợp trực tiếp với các hoạt động của một nghệ sĩ.

Bộ sưu tập Sơn Tùng M-TP BE THE SKY mang những ưu điểm của dòng thẻ đa năng Hi Collection - bảo mật thông tin khách hàng lên mức tối đa, tránh được việc bị lộ thông tin cá nhân, phù hợp với tiêu chí "riêng tư" và "an toàn" được đề cao trong thế hệ Gen Z. Đặc biệt, thẻ còn được tích hợp cả hai chức năng ATM và thẻ tín dụng trong một chip - bước tiến công nghệ đột phá mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dùng.

MB hợp tác cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và JCB cho ra mắt dòng thẻ Be The Sky

Sản phẩm bao gồm cả thẻ phi vật lý Skycloud và ba phiên bản thẻ vật lý: Daybreak, Starlight và Apeiron, mỗi một loại mang một phong cách thiết kế và ý nghĩa riêng. Đặc biệt, tuỳ theo loại thẻ được lựa chọn, mỗi chiếc thẻ vật lý sẽ đi kèm các set quà độc quyền từ Sky Collection, bao gồm: mũ, áo, light stick, photobook, photocard,…

Bộ thẻ Be the Sky bao gồm cả thẻ phi vật lý Skycloud và ba phiên bản thẻ vật lý: Daybreak, Starlight và Apeiron.

Sở hữu chiếc thẻ "quyền năng" Be The Sky - thẻ ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tích hợp thẻ membership fandom, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được những món quà tặng sáng tạo và tâm huyết cũng như được tận hưởng nhiều ưu đãi độc quyền tại các sự kiện liên quan đến Sơn Tùng M-TP có thể kể đến như: Sở hữu sản phẩm Sky Collection chính hãng với mức ưu đãi 5% (Skycloud & Daybreak); 10% (Starlight); 15% (Apeiron); Đặc quyền nhận thông tin sớm và quyền lợi hấp dẫn gắn liền với các hoạt động của nghệ sĩ; Cơ hội nhận quà trực tiếp tại tài khoản với các chương trình pre-order, lì xì may mắn..với tổng giá trị lên tới 10 tỷ đồng; Nhận ưu đãi voucher giảm giá trọn vẹn 365 ngày từ hơn 1.000 đối tác đa lĩnh vực: đặt xe, xem phim, ăn uống,…

Để sở hữu các sản phẩm từ MB, khách hàng có thể thoải mái chọn mẫu ưng ý ngay trên App MBBank, Shopee Mall MB Official Store hoặc các chi nhánh của MBBank trên toàn quốc.