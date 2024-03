Gen Z yêu thích dự án khu căn hộ có yếu tố công nghệ

Công nghệ là yếu tố hàng đầu

Gen Z là thuật ngữ để định danh nhóm người trẻ sinh từ giữa thập nhiên 1990 đến đầu thập niên 2010 (khoảng từ năm 1997 đến 2012). Tại Việt Nam, thế hệ này đang chiếm khoảng 25% dân số và là tệp khách hàng tiềm năng của nhiều ngành hàng.

Có khả năng nắm bắt xu hướng nhanh và nhạy bén với công nghệ, rất nhiều Gen Z thành công sớm và tự chủ trong cuộc sống. Tỷ lệ khách hàng Gen Z sở hữu bất động sản ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhóm khách hàng này cũng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn khi lựa chọn nhà ở.

Anh Kỳ Trân (25 tuổi, chủ tài khoản tiktok Trân Mê Thái) cho biết, do làm công việc sáng tạo nội dung về du lịch Thái Lan nên thường xuyên đi nước ngoài, vì vậy anh quan tâm đến yếu tố an ninh khi mình vắng nhà. Anh Trân thích các dự án kiểm soát an ninh bằng Face ID và có camera thông minh để ngăn ngừa sự xâm nhập của người lạ.

Là quản lý cao cấp của một thương hiệu thời trang, chị Ngọc Bích (27 tuổi) lại thích tính năng "smart home". Chị Bích cho biết, do công việc bận rộn nên sẽ ưu tiên xử lý tất cả các nhu cầu trên thiết bị di động. Khi về đến chung cư chỉ cần mở app lên để tìm vị trí đậu xe trống hay có thể điều khiển các thiết bị điện trước khi bước vào căn hộ. Ngay cả các dịch vụ liên quan đến thanh toán phí quản lý hay mua sắm từ shophouse trong chung cư đều có thể thao tác ngay trên app.

So với các thế hệ trước, Gen Z đặc biệt quan tâm đến yếu tố công nghệ ở dự án mà họ lựa chọn. Khảo sát về hành vi khách hàng cho thấy, Gen Z có tính "hưởng thụ", sẵn sàng trả chi phí cao hơn cho môi trường sống tiện nghi và hiện đại.

Nắm bắt tâm lý khách hàng Gen Z

Đơn vị phát triển dự án Picity Sky Park cũng cho biết, độ tuổi khách hàng đang có xu hướng trẻ hóa. Với khách hàng Gen Z, đa số các câu hỏi khi tìm hiểu dự án đều xoay quanh yếu tố công nghệ. Đây cũng là lợi thế giúp Picity Sky Park thu hút nhiều khách hàng trong độ tuổi này.

Tỷ lệ khách hàng trong độ tuổi Gen Z có xu hướng tăng.

Là khu đô thị số nổi bật tại cửa ngõ Thành phố Thủ Đức, Picity Sky Park ứng dụng nhiều thiết bị và nền tảng công nghệ tích hợp để mang đến một môi trường sống chuẩn quốc tế. Trong đó vấn đề an ninh và an toàn được đảm bảo tối đa với hệ thống kiểm soát bằng Face ID và camera AI.

Tất cả cửa ra vào dự án, khu vực tiện ích, thang máy… đều được kiểm soát bằng Face ID, đảm bảo an ninh, không có sự xâm nhập của người lạ. Camera AI được trang bị dày đặc tại các khu vực công cộng để kiểm soát an ninh. Với tính năng phân tích hành vi và cảnh báo ngay lập tức tới hệ điều hành trung tâm; đội phản ứng nhanh sẽ ngăn chặn kịp thời nếu có "kẻ xấu" xuất hiện trong khuôn viên dự án.

Căn hộ "smart home" của Picity Sky Park thu hút khách hàng trải nghiệm.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã bắt tay hợp tác với thương hiệu smart home hàng đầu Hàn Quốc là Huyndai HT để cung cấp công nghệ này đến từng căn hộ. Cư dân có thể điều khiển các thiết bị điện từ xa, cài đặt các kịch bản điều khiển thiết bị điện tự động theo nhu cầu, trả lời cuộc gọi video với chuông cửa, cấp mã OTP mở cửa cho người thân khi vắng nhà rất dễ dàng…

Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành của Picity Sky Park cũng phát triển phần mềm (app) đồng bộ với trang thiết bị hiện đại của chủ đầu tư. Cư dân có thể thực hiện các nhu cầu dễ dàng trên app. Từ việc nhận thông báo, theo dõi báo cáo tài chính, gửi yêu cầu cho BQL, mua sắm online, định vị chỗ đậu xe, đăng ký tủ giao nhận hàng hóa… Đặc biệt còn có tính năng tặng điểm cho cư dân với đóng góp tích cực xây dựng cộng đồng. Điểm thưởng này sau đó được quy đổi thành quyền lợi như miễn phí gửi xe, miễn phí quản lý…

Nắm bắt rất rõ nhu cầu của khách hàng trẻ, Picity Sky Park với mô hình khu đô thị số văn minh chuẩn quốc tế đang được Gen Z ưu ái. Đây cũng là xu hướng phát triển các khu đô thị trong tương lai khi mang đến chuẩn sống cao cấp, tiện nghi và văn minh.