GenZ rủ nhau ‘chuyển nhà’ sang 1 app chat mới toanh: Vừa có bí danh độc lạ giúp chat an toàn hơn, vừa phục vụ công việc ‘đỉnh chóp’

Ảnh minh họa

Mặc dù số lượng các ứng dụng nhắn tin đang xuất hiện ngày một nhiều, tuy nhiên người dùng tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều vấn đề như mất an toàn, sợ làm phiền, lộ thông tin cũng như chưa phục vụ công việc một cách tối ưu. Việc Lotus Chat - một app "made in Vietnam" ra mắt nhằm xây dựng một môi trường chat an toàn hơn trong giao tiếp, hiệu quả hơn trong công việc để phục vụ người dùng đang tạo ra những hiệu ứng lớn.

Mặc dù vừa chỉ mới ra mắt tại 18/10 vừa qua, Lotus Chat đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng bởi những tính năng hữu ích, bảo mật cao. Một trong những điểm nổi bật của Lotus Chat là tự động tạo cho người dùng một bí danh có mức bảo vệ tối đa, giúp cho người dùng có thể yên tâm vào những group lạ mà không sợ bị soi thông tin, bị inbox, call hay tag làm phiền.

Những bí danh độc đáo như Bạch Tuộc Trắng, Cá Heo Hồng,…cũng gây ấn tượng với độ tuổi GenZ bởi vừa bắt tai, vừa giúp bảo vệ danh tính tại các nhóm lạ. Mục mặc kệ và cài đặt ẩn thông tin cá nhân với người lạ giúp người dùng thoải mái tham gia các nhóm chat, đặc biệt đối với những người hướng nội.

Khánh Linh (22 tuổi), chia sẻ: “Mình có biết được ứng dụng nhắn tin này qua Facebook và đã tải về dùng thử. Ấn tượng đầu tiên là ứng dụng này khá hay ho, giao diện dễ dùng. Với đứa hay ‘tám’ chuyện với bạn bè nhiều như mình thì tính năng chặn chuyển tiếp, chụp ảnh màn hình và ẩn ảnh nhạy cảm khá hữu dụng, mình cũng vừa rủ bạn bè nhắn tin sang app này để không bị lẫn với công việc ở những app nhắn tin khác”.

Ứng dụng nhắn tin này cũng có nhóm chat riêng tư Group Private mang đến môi trường chat an toàn cho tất cả thành viên, khi admin có thể ẩn thành viên với các thành viên khác, tùy chọn chặn mọi thao tác chuyển tiếp, tải ảnh, tài liệu, chụp ảnh màn hình. Nhờ vậy, thông tin được trao đổi trong group sẽ hạn chế bị đưa ra ngoài.

Những tùy chọn cài đặt trên Lotus Chat giúp nâng cao bảo mật trong các cuộc trò chuyện.

Bên cạnh việc phục vụ giao tiếp, Lotus Chat còn là một trợ thủ đắc lực giúp nâng cao hiệu quả công việc. Trên Lotus có những tính năng được thiết kế để cải thiện những tình huống thường gặp nhất trong công việc, giúp mọi thứ thuận tiện, trôi chảy hơn. Các tính năng như convo, ghi âm cuộc gọi, pin top chỉ định,… hỗ trợ việc trao đổi, làm việc theo nhóm trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, nhất là với khối lượng thông tin khổng lồ với những nhóm khác nhau.

Kho lưu trữ của Lotus Chat sẽ giúp cất các file đang làm dở để về nhà hoặc qua máy khác làm tiếp; lưu giữ những đường link hay data thường xuyên phải dùng để có thể truy cập hoặc chia sẻ nhanh chóng cho bất kỳ ai.

Hồng Nhung, 27 tuổi, nhân viên thiết kế cho biết điểm hài lòng nhất của bạn ở ứng dụng Lotus Chat là có thể lưu trữ file khi thay đổi các thiết bị đăng nhập, điều này rất hữu ích mỗi khi đi du lịch, đi chơi hay làm việc online mà cần phải làm việc đột xuất.

Lotus Chat cũng cung cấp cho người dùng một trợ lý nhắc lịch - Lota với chức năng nhắc lịch họp, nhắc deadline. Lota hữu dụng hơn các công cụ nhắc lịch, báo thức khác ở chỗ có thể nhắc theo cả lịch âm và lịch dương. Người dùng có thể chat trực tiếp hoặc thêm Lota vào bất kỳ group nào để nhắc lịch cho tất cả mọi người.

Hoàng Anh (27 tuổi) chia sẻ: “Mình vừa được đồng nghiệp ‘khai phá’ cho mình ứng dụng Lotus Chat và cảm thấy khá hài lòng. Với người làm công việc trợ lý như mình thì trợ lý Lota nhắc lịch khá hữu ích, giúp mình không bị bỏ lỡ những lịch hẹn quan trọng của sếp và các đối tác cũng như những đầu việc mà mình được giao.”

Có thể thấy mặc dù các ứng dụng nhắn tin ngày càng nhiều, tuy nhiên nhờ những trang bị độc đáo, Lotus Chat vẫn đang ngày càng thu hút người dùng trẻ tuổi. Ứng dụng này cũng cam kết sẽ từng bước hoàn thiện để giúp cuộc sống người Việt tiện lợi hơn, làm việc hiệu quả và trao đổi thông tin an toàn hơn, từ đó trở thành một người đồng hành lâu dài và đủ tin cậy để người Việt thoải mái chia sẻ cuộc sống và công việc của mình.