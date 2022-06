Ghế massage Atochi - Thương hiệu uy tín vì sức khỏe

Mang tâm huyết mong muốn cải thiện sức khỏe cho người dân Việt

Atochi một thương hiệu chuyên phân phối sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ với tâm huyết mang sức khỏe tới triệu người dân Việt không ngừng nỗ lực đưa sản phẩm chất lượng tới gần hơn với người tiêu dùng.

Sản phẩm ghế massage Atochi là sự kết hợp công nghệ và các kỹ thuật massage truyền thống nhằm giúp duy trì các liệu pháp massage một cách thường xuyên, riêng tư, an toàn và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí so với việc đặt lịch đến spa.

Ghế massage Atochi đi đầu trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe gia đình

Bên cạnh ghế massage thì máy chạy bộ Atochi cũng là một giải pháp nâng cao sức khỏe tuyệt vời cho tất cả mọi người. Khác với ghế massage đưa tới giải pháp massage thư giãn thì máy chạy bộ mang đến chương trình tập luyện giúp nâng cao sức khỏe cải thiện vóc dáng. Dù là máy chạy bộ hay ghế massage thì mục tiêu cuối cùng mà Atochi hướng tới chính nâng cao sức khỏe một cách toàn diện cho toàn bộ người dân Việt.

Chăm sóc sức khỏe hiệu quả với các sản phẩm từ thương hiệu Atochi

Để làm được điều này, sản phẩm của được chọn lọc kỹ về chất lượng, kiểu dáng và tính năng, sản phẩm có nhiều phân khúc giá thành từ bình dân tới cao cấp để phục vụ đa dạng nhu cầu người tiêu dùng. Chỉ từ hơn 19.000.000 đồng bạn có thể sở hữu một chiếc ghế massage toàn thân đáp ứng tốt nhu cầu massage cho cả gia đình.

Sản phẩm Atochi có chính sách hậu mãi uy tín, bảo hành tới 6 năm, bảo trì trọn đời, giao hàng tận nhà và có hỗ trợ mua trả góp lãi suất 0%. Hệ thống chi nhánh của Atochi mở rộng trên toàn quốc, showroom khang trang hiện đại, có chỗ đậu ô tô và khu trải nghiệm riêng thuận tiện cho khách hàng tới dùng thử sản phẩm miễn phí.

Top sản phẩm nổi bật của Atochi

Đến với Atochi bạn sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình. Dưới đây là 3 mẫu ghế massage nổi bật của Atochi đang rất được yêu thích hiện nay:

Ghế massage Atochi G99 Plus

Ghế massage Atochi G99 Plus sự lựa chọn hoàn hảo cho một cuộc sống chất lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm phong cách sống thượng lưu với ghế massage AToch G99 Plus cá tính, thời thượng. G99 Plus hội tụ đầy đủ tinh hoa công nghệ với con lăn massage 6D ưu việt, massage vượt trội, hoạt động trên đường ray massage kéo dài tới tận cơ đùi sau giúp massage ôm trọn thân sau hiệu quả giảm căng thẳng, thư giãn bắp cơ cải thiện vấn đề đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng.

Ghế massage Atochi G99 Plus công nghệ massage 6D ưu việt

Ghế tích hợp lên tới 24 chương trình massage tự động cùng nhiều bài massage chuyên biệt là sự hòa trộn của nhiều kỹ thuật massage phương Đông kết hợp phương Tây với động tác massage tinh tế, tỉ mỉ như được thực hiện bởi chuyên viên massage. Với tính quét tự động toàn thân thông minh, dò quét toàn thân từ trên xuống dưới đưa ra chương trình massage phù hợp với thể trạng từng người dùng. Atochi G99 Plus hoàn thiện nhờ các phím thao tác nhanh, chỉ với một nút chạm bạn dễ dàng có được chương trình massage theo sở thích. Ghế massage Atochi G99 Plus massage 6D vượt trội cho mỗi ngày trở nên hoàn hảo.

Ghế massage Atochi G379

Ghế massage Atochi G379 được trang bị con lăn công nghệ 5D thông minh mang tới hiệu quả thư giãn tối đa cho người dùng. Đây là massage ghế massage được "săn đón" hàng đầu trên hệ thống showroom của Atochi hiện nay.

Đầu con lăn silicon mềm hoạt động đa chiều có khả năng vươn xa, nhấn sâu vào các huyệt đạo kích thích lưu thông máu, mang lại hiệu quả trong thư giãn và làm dịu cơn đau nhanh chóng. Tình trạng căng cơ, đau nhức cơ, tê buồn chân tay được cải thiện rõ rệt nhờ thống túi khí kiểu mới ôm sát mô mềm kết hợp cùng con lăn chuyên biệt tại vùng chân.

Ghế massage ATochi G379 thiết kế hiện đại phá cách từ vỏ nhựa phun sơn cao cấp tới các chi tiết sắc nét, phần da PU cao cấp, êm ái dễ vệ sinh an toàn cho người dùng.

Ghế massage Atochi G50

Ghế massage Atochi G50 mẫu ghế massage tầm trung đang rất được "săn đón" hiện nay. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và massage mang tới những bài massage chuyên sâu giúp thư giãn, giải phóng căng thẳng, giúp hỗ trợ hồi phục sức khỏe cơ thể nhanh chóng.

Ghế massage Atochi G50 quà tặng sức khỏe cho cả gia đình

Đặc biệt với những người làm việc trong môi cường áp lực, người cao tuổi, vận động viên chuyên nghiệp thì ghế massage Atochi G50 chính là trải nghiệm tuyệt vời giúp bạn thư giãn sâu và nạp thêm "năng lượng" cho cơ thể. Atochi thương hiệu uy tín về sức khỏe luôn tận tâm tận lực mang đến giá trị thực cho sức khỏe nhằm kiến tạo một cuộc sống chất lượng.

Hiện Atochi chương trình "Đón hè sang sập sàn khuyến mãi" với ưu đãi giảm giá đặc biệt lên tới 40% dành tặng khách hàng, áp dụng trên toàn bộ hệ thống của Showroom của Atochi.

Atochi Việt Nam:

• Website: https://atochi.vn/

• Hotline: 0919.165.185

• Fanpage: https://www.facebook.com/atochivietnam/

