Ghé thăm ngôi trường mầm non ở quận Tây Hồ: Không gian như 1 đoàn tàu thu nhỏ, trẻ được học nhiều môn để phát huy tiềm năng

Hoá thân thành một cô bé nhỏ, mình đã có một ngày trải nghiệm lý thú khi làm học sinh tại trường mầm non VSK Thăng Long (Nằm trên đường Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội). Đây là ngôi trường được nhiều phụ huynh đánh giá tốt với không gian thân thiện, gần gũi, giáo viên tận tâm nhiệt tình, triết lý giáo dục sâu sắc.

Dưới đây là những hoạt động mình đã tham gia cùng các bé tại trường, bố mẹ cùng theo chân mình nhé!

1. Cơ sở vật chất

Trường mầm non VSK Thăng Long có diện tích 2000 m2, bao gồm 15 phòng học chính (rộng 35 – 45 m2). Ngoài ra, trường còn có các phòng học chuyên biệt như: phòng âm nhạc, thư viện, nhà đa năng, phòng y tế, nhà bếp đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, sân chơi trong nhà và sân chơi ngoài trời…

2. Chính sách học phí

3. Chương trình học tập

- Chương trình ngôn ngữ

+ Chương trình tiếng Việt phát triển cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết ở các mức độ khác nhau cho các lứa tuổi. Trẻ học được các quy tắc trong giao tiếp, có khả năng diễn đạt rõ ràng các cảm xúc, ý tưởng, suy nghĩ của bản thân. Trẻ tập quen phát biểu trước tập thể. Trẻ thường xuyên được tiếp xúc với sách truyện.

+ Chương trình tiếng Anh được trực tiếp giáo viên bản ngữ giảng dạy.

- Toán học

+ Chương trình số học.

+ Các khái niệm về chuỗi cũng được đưa vào để trẻ hiểu các quy luật của toán học và của tự nhiên.

+ Chương trình hình học và không gian.

- Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

+ Khoa học tự nhiên: Thông qua những những buổi học, những kiến thức từ khoa học tự nhiên, trẻ sẽ hình thành nên các kỹ năng nghiên cứu khoa học cho bản thân mình. Trẻ học sử dụng các giác quan của mình để thu thập các thông tin.

+ Khoa học xã hội: cung cấp cho trẻ những quan niệm, kiến thức về văn hóa, lễ hội, lịch sử, địa lý…; tập trung vào phát triển nhận thức về bản thân, kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, dinh dưỡng và sự an toàn.

- Kỹ năng và giá trị sống

+ Đối với chương trình phát triển giá trị sống, mầm non VSK giúp bé rèn luyện tất cả các giá trị sống của một người con trong gia đình, một thành viên trong xã hội.

+ Với chương trình kỹ năng sống các bé được phát triển các kỹ năng trong giao tiếp và ứng xử, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định, kỹ năng lao động và tự chăm sóc bản thân.

- Hội hoạ

Tại mầm non VSK trẻ sẽ được làm quen với: các học cụ, chất liệu và kỹ thuật của hội họa thành phần của hội họa như đường nét, mảng miếng, màu sắc, chất liệu, hình khối, bố cục nguyên lý cơ bản của môn nghệ thuật này đánh giá và cảm thụ nghệ thuật cũng như hiểu được hội họa trong cuộc sống.

- Âm nhạc

Với mỗi chương trình học tại mầm non VSK lại có những giáo trình âm nhạc riêng dành cho bé. Các khóa học sẽ phù hợp với từng giai đoạn phát triển để bé dễ dàng thích nghi và cảm thấy phù hợp cho độ tuổi của mình.

4. Đánh giá

Sau 1 ngày trải nghiệm làm học sinh trường mầm non VSK Thăng Long thì mình thấy có những ưu điểm và nhược điểm sau:

- Ưu điểm:

+ Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ hiện đại từ sân chơi đến dụng cụ học tập.

+ Máy check - in, check - out để bố mẹ có thể kiểm soát giờ con đi học - đi về. Mỗi sáng bé đến trường sẽ được check - in bằng cách chụp ảnh trên máy, thông tin của con được lưu lại và gửi về cho bố mẹ. Điều này giúp phụ huynh có thể yên tâm là con đã đến trường an toàn.

+ Lớp học sạch sẽ, gọn gàng. Không gian trường được sơn màu xanh lá cây chủ đạo tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Hành lang với các giá sách như một đoàn tàu thu nhỏ gần gũi với các em học sinh. Thiết kế trường ưu tiên ánh sáng tự nhiên để các con phát triển toàn diện.

+ Lớp chỉ có 13-15 học sinh nhưng có 3 cô giáo phụ trách, đảm bảo việc ăn uống, học tập, nghỉ ngơi của các bé được theo dõi sát sao nhất.

+ Trường thường xuyên tổ chức các lớp học ngoại khoá: múa, vẽ, võ... nhằm tìm kiếm và phát huy năng khiếu của trẻ. Không chỉ học lý thuyết, các bé được tham gia thực hành (ví dụ như lớp học làm siro húng chanh trị ho). Qua những tiết học này, các bé được mở rộng kiến thức, quan tâm đến sức khoẻ hơn, rèn luyện kỹ năng vận động thô và vận động tinh.

+ Có giáo viên kèm 1-1 sau giờ học cho các con để nâng cao kiến thức cho các bé.

+ Các bé phản xạ với tiếng Anh tốt.

+ Kết quả học tập và toàn bộ thông tin về bé sẽ được nhà trường trao đổi với phụ huynh trên hệ thống online riêng của trường.

- Nhược điểm:

+ Trường không trông thứ 7 và Chủ nhật nên khó khăn cho các phụ huynh đi làm vào cuối tuần. Tuy nhiên, trường cũng sẽ hỗ trợ giới thiệu các cô giáo cho bố mẹ có nhu cầu.

Hy vọng những thông tin trên sẽ có ích với các phụ huynh trong việc tham khảo và tìm trường mầm non cho con nhé.