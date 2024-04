Ghi nhận 88.990 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin trong tháng 3/2024

Ngày 19/4/2024 Cục An toàn thông tin đã phát hành Báo cáo An toàn thông tin mạng Việt Nam số 6/BC-CATTT về Tình hình an toàn thông tin tháng 03/2024 và thống kê kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát.

Ảnh minh họa

Phát hiện và ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng

Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận 124.579 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức. Các đối tượng sử dụng website giả mạo này để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan, tổ chức bị giả mạo.

Mục tiêu hướng đến của các đối tượng lừa đảo là lừa đảo người dân thông qua giả mạo các website của cơ quan chức năng, các tổ chức tài chính - ngân hàng, các sàn thương mại điện tử, các công ty lớn...

Trong tháng 3/2024, hệ thống của NCSC đã phát hiện hơn 100 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng. NCSC đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động rà quét, phát hiện sớm các website lừa đảo giả mạo tổ chức của mình, cảnh báo sớm đến người dùng của mình nhằm ngăn chặn các hoạt động lừa đảo đến người dùng, đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng, bảo vệ chính thương hiệu của tổ chức.

Phát hiện và cảnh báo sớm các lỗ hổng của các hệ thống thông tin trên không gian mạng

Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, theo dõi và dự báo, cảnh báo sớm xu hướng về các hoạt động, diễn biến trên không gian mạng Việt Nam, trong tháng 3/2024, hệ thống giám sát kỹ thuật của NCSC đã ghi nhận có 88.990 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước.

Trong tháng 3/2024, hệ thống giám sát, rà quét từ xa của Trung tâm NCSC đã phát hiện hơn 1600 lỗ hổng trên 5000 hệ thống đang mở công khai trên Internet.

Trung tâm NCSC cũng đã ghi nhận 12 lỗ hổng mới được công bố, có mức độ ảnh hưởng Nghiêm trọng/Cao có thể bị lợi dụng để tấn công, khai thác vào các hệ thống của các cơ quan, tổ chức. Các lỗ hổng này là các lỗ hổng tồn tại trên các sản phẩm phổ biến của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trung tâm NCSC đề nghị các đơn vị cần thực hiện kiểm tra toàn diện và rà soát hệ thống của mình giúp xác định hệ thống của mình có sử dụng các sản phẩm bị ảnh hưởng bới các lỗ hổng không, nhanh chóng đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời để bảo vệ an toàn thông tin. Đồng thời, liên tục cập nhật thông tin về các lỗ hổng mới, các xu hướng tấn công trên không gian mạng.

Phân tích rủi ro và cảnh báo sớm các nguy cơ tấn công có chủ đích

Cục An toàn thông tin đã phát hành Công văn số 476/CATTTATHTTT ngày 30/3/2024 về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.

Trung tâm NCSC đã tiến hành thu thập, phân tích và phát hiện nhiều chỉ báo (Indicators of compromise) về tấn công mạng có thể ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Các đơn vị cần chủ động rà soát các máy chủ, máy trạm, rà soát toàn bộ các hệ thống giám sát theo các chỉ báo mà Trung tâm NCSC cung cấp trong báo cáo nhằm xử lý sớm các rủi ro trong hệ thống, liên tục cập nhật các chỉ báo về tấn công mạng, đặc biệt là các chỉ báo đã được chia sẻ từ hệ thống của Trung tâm NCSC.

Phát hiện và cảnh báo sớm các nguy cơ botnet trong hệ thống

Thực hiện việc phân tích và phát hiện sớm các nguy cơ từ bên trong hệ thống, đặc biệt là các nguy cơ máy chủ, máy trạm trong hệ thống nhiễm mã độc, trở thành botnet. Hệ thống giám sát của NCSC đã thực hiện thu thập chia sẻ thông tin về các mối đe dọa trên không gian mạng với các tổ chức quốc tế, giám sát liên tục các mạng lưới botnet.

Trong tháng 3/2024, Trung tâm NCSC phát hiện 09 hệ thống của các đơn vị có kết nối đến hạ tầng botnet. Trung tâm NCSC đã thực hiện chia sẻ các thông tin botnet này đến các đơn vị thông qua hệ thống phát hiện cảnh báo sớm botnet.