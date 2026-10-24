Giá bạc giảm gần 60% từ đỉnh





Giá bạc Phú Quý giảm gần 60% kể từ mức đỉnh hồi cuối tháng 1/2026. (Ảnh minh họa - Phú Quý)

Sáng ngày 24/10 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao dịch đi ngang ở vùng giá 53,8 USD/ounce sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó. Giá vàng thế giới cũng dừng đà rơi, đang giao dịch quanh 3.995 USD/ounce, sau khi để thủng mốc 4.000 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giao thế giới khép lại một tuần giảm mạnh, nhất là trong 2 phiên gần đây do hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư trước những lo ngại mới về nguy cơ leo thang xung đột Mỹ-Iran đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều năm, đồng thời củng cố kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh tại Mỹ duy trì đà tăng trưởng và kỳ vọng lạm phát tiêu dùng gia tăng tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Các báo cáo kinh tế Mỹ công bố hôm thứ Sáu củng cố nhận định rằng nền kinh tế nước này vẫn duy trì sức chống chịu bất chấp chi phí vay vốn ở mức cao, trong khi áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng, có thể buộc FED phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

FED hiện tiếp tục duy trì sự im lặng trước cuộc họp chính sách, khiến quyết định lãi suất sắp tới cùng báo cáo lạm phát tuần sau trở thành những yếu tố then chốt định hình kỳ vọng của thị trường.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến họp trong hai ngày 27-28/10, với quyết định chính sách được công bố vào lúc 14h ngày 28/10 (giờ Mỹ). Báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9, thước đo lạm phát được FED đặc biệt quan tâm, sẽ được công bố vào sáng ngày 29/10.

Những ngày tới, giới đầu tư sẽ hướng sự chú ý vào những động thái mới của FED và dữ liệu về lạm phát của Mỹ. Nếu áp lực lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng FED tăng lãi suất trong tháng 12 có thể suy giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng, bạc thông qua khả năng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và đồng USD suy yếu. Ngược lại, áp lực giá cả kéo dài sẽ củng cố lập luận về việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, duy trì sức ép lên thị trường kim loại quý.

Đối với bạc, Kitco News cho rằng kim loại quý này bên cạnh việc tiếp tục chịu sức ép lớn hơn khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt thì còn chịu ảnh hưởng từ những lo ngại về tác động của chi phí năng lượng gia tăng đối với nhu cầu sản xuất, qua đó làm suy yếu khả năng phục hồi.

Về mặt kỹ thuật, để có thể phục hồi, giá bạc cần vượt qua được vùng kháng cự 54,53 - 55,77USD/ounce. Nếu duy trì được đà phục hồi, bạc có thể hướng tới vùng giá cao hơn là 58,09 USD/ounce.

Ngược lại, nếu tiếp tục bị bán tháo, giá bạc có thể xuyên thủng mốc 53,46 USD/ounce, trước khi giảm sâu hơn về 52,41 USD/ounce và 51,39 USD/ounce.

Nguồn: muavangbac.vn

Trong bối cảnh giá bạc thế giới giảm sâu, quỹ bạc lớn nhất thế giới - iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã mua ròng hơn 14 tấn bạc trong phiên ngày 23/10. Theo dữ liệu muavangbac.vn, hiện, quỹ SLV nắm giữ 15,5 nghìn tấn bạc, tương đương 26,85 tỷ USD.

Tại thị trường trong nước, với mức giá hiện tại, giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương hơn 45,1 triệu đồng/kg (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Khảo sát lúc 8h30 sáng ngày 24/10, giá bạc miếng Phú Quý loại 1 lượng mua - bán ở mức 1,840 – 1,897 triệu đồng/lượng, giảm 14.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với sáng ngày 23/10; giá bạc thỏi Phú Quý loại 1 kg mua vào - bán ra ở mức 49,066 – 50,586 triệu đồng/kg, giảm 373.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào - bán ra so với sáng hôm qua. Tính chung cả tuần qua giá bạc Phú Quý đã giảm khoảng 7,5%, còn nếu tính từ đỉnh hồi cuối tháng 1/2026, giá bạc tại thương hiệu này đã mất gần 60% giá trị.

Giá bạc Phú Quý giảm khoảng 7,5% trong tuần qua.

Giá bạc Phú Quý hiện cao hơn giá bạc thế giới quy đổi khoảng 4 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 5,5 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, thu hẹp mức chênh lệch khoảng 400.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với sáng hôm trước.

Cùng thời điểm, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 1,921 – 2,006 triệu đồng/lượng, giảm 7.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng ngày 23/10.

Trong khi đó, Sacombank - SBJ niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng mua vào - bán ra ở mức 1,839 – 1,899 triệu đồng/lượng, giảm 39.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều; giá bạc thỏi 1kg mua vào - bán ra ở mức 49.040 – 50,640 triệu đồng/kg, giảm 1.040 triệu đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào - bán ra so với sáng hôm qua.