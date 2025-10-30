Giá bạc lao dốc rồi bật tăng, chuyên gia nêu lý do "không nên mua thêm"

Chiều 30-10, giá bạc mới nhất hôm nay được Tập đoàn Phú Quý niêm yết mua vào lên 1,825 triệu đồng/lượng, bán ra 1,881 triệu đồng/lượng, tăng 6.000 đồng so với hôm qua.

Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,827 triệu đồng/lượng, bán ra 1,875 triệu đồng/lượng, cũng phục hồi tiếp 9.000 đồng.

Giá bạc các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun được giao dịch trong khoảng 1,864- 1,882 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Giá bạc trong nước tăng trở lại trong 2 ngày qua. Dù vậy, so với mốc đỉnh 2,14 triệu đồng, mỗi lượng bạc hiện vẫn giảm khoảng 260.000 đồng, tức hơn 12%.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng phục hồi sau những ngày bị bán tháo. Hiện kim loại này được giao dịch ở mức 47,75 USD/ounce, tăng tiếp 0,3% so với phiên trước.

Với thị trường trong nước, dù đang thấp hơn vùng đỉnh lịch sử trên 2,14 triệu đồng nhưng giá bạc trong nước vẫn tăng khoảng 65% - là một kênh đầu tư có mức sinh lời cao hơn giá vàng. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư băn khoăn có nên mua vào bạc lúc này và còn cơ hội "lướt sóng"?

Giá bạc biến động mạnh những ngày qua

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Nguyễn Duy Quang, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), phân tích giá bạc trong nước bị bán tháo vào đầu tuần theo đà lao dốc mạnh của giá thế giới. Trong hai tuần qua, giá kim loại này đã mất khoảng 14% giá trị, chủ yếu do dòng tiền dịch chuyển khỏi tài sản trú ẩn trước tín hiệu lạc quan về đàm phán thương mại Mỹ - Trung và sự thăng hoa của thị trường chứng khoán Mỹ - chỉ số S&P 500 liên tiếp phá đỉnh lịch sử. Sau khi bị bán tháo, giá bạc đã phục hồi quanh vùng 47 USD/ounce, là mốc quan trọng của kim loại quý này trong ngắn hạn.

Với những nhà đầu tư trót "đu đỉnh" bạc, TS Quang khuyến nghị tạm dừng giải ngân thêm để tránh "bắt dao rơi" trong bối cảnh biến động vẫn cao. Bạc là mặt hàng đặc thù chịu biến động mạnh do tác động của dòng vốn tài chính toàn cầu và cầu công nghiệp - trang sức.

Ở khía cạnh vĩ mô, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và triển vọng tăng trưởng thế giới đóng vai trò then chốt. Nếu FED giảm lãi suất, tiếp tục chu kỳ nới lỏng tiền tệ và bất ổn địa chính trị… sẽ là chất xúc tác tích cực hỗ trợ giá bạc đi lên.

"Vùng giá hiện tại 1,23 - 1,3 triệu đồng/lượng của giá bạc thế giới theo quy đổi tại tỉ giá USD/VND hôm nay đã phản ánh phần nào kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, nhưng chưa loại trừ nguy cơ giảm sâu hơn. Nhà đầu tư nên xem bạc trước hết là công cụ phòng ngừa rủi ro hơn là kênh "lướt sóng" kiếm lời nhanh, và ưu tiên quản trị rủi ro chặt chẽ" – TS Quang nói.







