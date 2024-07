Giá bán BĐS Đà Nẵng xác lập mốc mới: Nhà giàu Hà Nội săn tìm căn hộ chung cư còn người Đà Nẵng chuộng nhà riêng, đất nền

Mặt bằng giá rao bán bất động sản Đà Nẵng xác lập mốc mới

Theo thông tin tại sự kiện "Toàn cảnh thị trường bất động sản Đà Nẵng 2024" của Batdongsan.com.vn, lượng tìm kiếm bất động sản bán Đà Nẵng trong quý 2/2024 tăng 44% so với quý liền trước và đã vượt đỉnh của năm 2023. Bên cạnh đó, mặt bằng giá rao bán bất động sản Đà Nẵng xác lập mốc mới. Điều này có thể được giải thích bởi sự xuất hiện của nhiều dự án chung cư cao cấp trong thời gian qua, kéo nền giá trung bình tăng lên.



Cụ thể, The Filmore Da Nang đang dẫn đầu về giá rao bán căn hộ với mức trung bình là 120 triệu đồng/m2. Ba dự án của Sun Group gồm Sun Symphony Residence, Sun Ponte Residence và Sun Cosmo Residence có giá giao động từ 55 - 70 triệu đồng/m2. Nền giá của một số dự án khác như The Sang Residence hay Peninsula Da Nang cũng từ 50 - 56 triệu đồng/m2.

Theo đó, chung cư có sự tăng trưởng vượt bậc hơn cả. Cụ thể, lượng tin đăng bán chung cư Đà Nẵng trong quý 2/2024 tăng 56% so với quý 1/2024, mức độ quan tâm và giá rao bán cũng tăng lần lượt là 39% và 14%. Theo khảo sát với các nhà môi giới, 55% cho rằng thị trường chung cư Đà Nẵng dần phục hồi và 27% cho rằng loại hình này đang tăng trưởng mạnh.



Ông Hà Nghiệm – Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của Batdongsan.com.vn nhận định: “Nguồn cung căn hộ cao cấp cạnh sông Hàn là cú hích cho thị trường bất động sản Đà Nẵng với mức giá và chất lượng khác biệt so với những dự án trước đây".

Xét về nhu cầu, xu hướng mua chung cư Đà Nẵng lướt sóng suy giảm so với đầu tư để ở và cho thuê. Cụ thể, 64% các nhà môi giới tham gia khảo sát nhận định việc mua lướt sóng đã giảm so với thời gian trước, hơn 50% cho rằng nhu cầu mua để ở và đầu tư đang tăng lên.



Xu hướng này cũng đi liền với kỳ vọng về sinh lời. Ông Hà Nghiệm cho biết: “Với mặt bằng giá chung cư Đà Nẵng không hề thấp, người mua và nhà đầu tư cũng có những kỳ vọng nhất định. Kỳ vọng lớn nhất của họ nằm ở dòng tiền cho thuê đến từ sự tăng trưởng du lịch của Đà Nẵng. Từ năm 2020 -2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, mỗi năm Đà Nẵng chỉ đón được từ 1 đến 3 triệu lượt khách so với khoảng gần 9 triệu lượt khách ở năm 2019. Thành phố đang đặt mục tiêu thu hút khoảng 8,4 triệu lượt khách trong năm 2024. Vì vậy nhiều người cho rằng du lịch sẽ còn tiềm năng để khôi phục và tăng trở lại, hứa hẹn lợi suất cho thuê chung cư ổn định”.

Ông Hà Nghiệm cho rằng, đây không phải là kỳ vọng phi lý, bởi nửa đầu năm 2024, Đà Nẵng là một trong số ít những thành phố có tốc độ tăng giá và lợi suất cho thuê chung cư đều ở mức tốt, từ 4,2 - 4,5%.

Đất nền, nhà riêng Đà Nẵng cũng có những tín hiệu tích cực. Tốc độ tăng trưởng quan tâm đến đất nền và nhà riêng của địa phương này đứng top đầu cả nước. Cụ thể, lượng tìm kiếm đất nền và nhà riêng Đà Nẵng trong quý 2/2024 tăng lần lượt là 41% và 55% so với quý 1/2023. Đồng thời, giá rao bán đất nền và nhà riêng Đà Nẵng cũng có dấu hiệu tăng lên. Cụ thể, giá rao bán trung bình đất nền Đà Nẵng trong quý 2/2024 là 33 triệu đồng/m2, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Còn nhà riêng đang được rao bán ở mức trung bình là 61 triệu đồng/m2, tăng 9%.

Theo khảo sát của đơn vị này với hàng trăm môi giới ở Đà Nẵng, lượng giao dịch bất động sản tại thành phố này có cải thiện với giá trị sản phẩm phổ biến là khoảng 2-4 tỷ đồng. Theo đó, 73% môi giới cho biết giao dịch bất động sản ổn định hoặc tăng trong 6 tháng đầu năm nay so với 2023.

Người Hà Nội tăng tốc tìm chung cư Đà Nẵng

Mặc dù lượng quan tâm chung cư Đà Nẵng đến từ người Đà Nẵng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng tốc độ tăng trưởng quan tâm mạnh nhất lại đến từ các nhà đầu tư Hà Nội. Theo đó, lượng tìm kiếm chung cư Đà Nẵng của người Hà Nội ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và tăng 90% trong quý 2/2024 so với quý liền trước.

Cũng theo khảo sát, trong số những người tìm kiếm chung cư Đà Nẵng, chỉ 28% là dân Đà Nẵng, còn lại là từ các khu vực khác. Trong khi đó tỷ lệ này đối với đất nền và nhà riêng chiếm từ 40 - 42%, phản ánh nhu cầu cao mua để ở thực của người dân địa phương.

Tuy nhiên, người Đà Nẵng cũng đã có tâm lý cởi mở hơn với chung cư. 26% môi giới tham gia khảo sát tiết lộ người dân Đà Nẵng đã thay đổi và chủ động tìm hiểu về chung cư, 59% cho rằng họ có quan tâm hơn đến chung cư so với trước nhưng vẫn ưu tiên đất hoặc nhà riêng.

Đối với những người Đà Nẵng quan tâm đến chung cư, lý do chính là họ kỳ vọng về dòng tiền cho thuê tốt. Ngoài ra họ cũng chú ý đến trải nghiệm sống, tiện ích, vị trí và cơ sở hạ tầng tốt. Còn đối với những người chưa cởi mở với chung cư, nguyên nhân chủ yếu là vì quỹ đất nền Đà Nẵng vẫn còn nhiều và giá vẫn còn khá tốt cho so với chung cư, bên cạnh tâm lý cố hữu không muốn ở chung cư do lo ngại vấn đề cháy nổ và sổ hồng.

Nhìn chung, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang có những cơ hội phát triển, với sự dịch chuyển tích cực của chung cư và sự tăng trưởng bền vững của đất nền và nhà riêng.